Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев Пд преговаря с ЦСКА за крило

Ботев Пд преговаря с ЦСКА за крило

2 Септември, 2025 11:25 628 0

  • ботев пловдив-
  • цска-
  • иван тасев-
  • футбол

„Канарчетата“ искат Иван Тасев

Ботев Пд преговаря с ЦСКА за крило - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив преговаря с ЦСКА за трансфер на Иван Тасев. „Канарчетата“ искат крилото под наем, информира „Трибуна София“.

22-годишното крило подписа с „армейците“ преди малко повече от година, но за момента не успява да се наложи. Той записа 21 мача с червената фланелка, в които вкара 2 гола и направи 1 асистенция, но повечето му изяви са през второто полувреме.

Тасев взе участие в първите четири шампионатни мача, в три от които започна като титуляр. През последните две седмици обаче беше извън групата на ЦСКА. На 25 септември игра за дубъла при победата с 2:0 над Беласица.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ