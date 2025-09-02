Ботев Пд преговаря с ЦСКА за крило

Ботев Пловдив преговаря с ЦСКА за трансфер на Иван Тасев. „Канарчетата“ искат крилото под наем, информира „Трибуна София“.

22-годишното крило подписа с „армейците“ преди малко повече от година, но за момента не успява да се наложи. Той записа 21 мача с червената фланелка, в които вкара 2 гола и направи 1 асистенция, но повечето му изяви са през второто полувреме.

Тасев взе участие в първите четири шампионатни мача, в три от които започна като титуляр. През последните две седмици обаче беше извън групата на ЦСКА. На 25 септември игра за дубъла при победата с 2:0 над Беласица.