ЦСКА се мести в Банско

1 Септември, 2025 16:45 645 3

Лагера ще пропуснат само футболистите, които са ангажирани с националните си отбори

ЦСКА се мести в Банско - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистите на ЦСКА ще изкарат тренировъчен лагер в Банско по време на паузата в първенството заради мачовете на националните отбори. "Червените“ заминават днес за планинския курорт, където ще останат до петък (5 септември), съобщава официалният сайт на клуба.

Лагера ще пропуснат само футболистите, които са ангажирани с националните си отбори. Това са Теодор Иванов и Петко Панайотов, които получиха повиквателни младежкия национален отбор на България за първите двубои от квалификациите за Евро 2027. Младите „лъвове“ приемат Гибралтар на 5 септември и гостуват на Азербайджан 4 дни по-късно.

Нападателят Йоанис Питас е в състава на Кипър за предстоящите световни квалификации срещу Австрия като гост (6 септември) и срещу Румъния като домакин (9 септември).

Бранителят Лумбард Делова бе включен в списъка на Косово за мачовете срещу Швейцария като гост (5 септември) и срещу Швеция като домакин (9 септември).

Вратарят Фьодор Лапоухов получи повиквателна за националния тим на Беларус за световните квалификации срещу Гърция като гост (5 септември) и срещу Шотландия като домакин (8 септември).

Сейни Санянг пък бе включен в групата на Гамбия за двубоите срещу Кения като гост (5 септември) и срещу Бурунди като домакин (9 септември) от квалификациите в зона „Африка“.

Мика Пинто, който тренира отделно от първия отбор на ЦСКА, бе извикан в националния тим на Люксембург.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЦСКА се мести в Банско

    2 1 Отговор
    по добре на луната
    пък може да станат световни

    16:58 01.09.2025

  • 2 урко

    3 1 Отговор
    време е обратно в Ловеч

    16:59 01.09.2025

  • 3 Да се върнат в Ловеч

    1 0 Отговор
    Ментета с червни фанелки! Срам за името!

    17:34 01.09.2025

