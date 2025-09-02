Макс Еберл пред дилема: Несигурност около спортния директор на Байерн след бурно трансферно лято

Баварският колос Байерн Мюнхен отново е във фокуса на футболната общественост, този път заради сътресения на ръководно ниво. Според авторитетното издание TZ, бъдещето на спортния директор Макс Еберл в клуба е обвито в неяснота, след като напрежението около летните трансфери достигна връхната си точка.

В последните седмици на трансферния прозорец, ръководството на Байерн наложи строги ограничения – нови попълнения да се осъществяват единствено под формата на наеми. Тази политика, наложена от президент Херберт Хайнер и влиятелните фигури Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге, се оказа препъникамък за Еберл, който не скри разочарованието си от липсата на свобода при селекцията.

Макар договорът на Еберл да е валиден до 2027 година, слуховете за евентуалното му напускане се засилиха след последното заседание на Надзорния съвет. Членовете на борда останаха с впечатлението, че спортният директор е готов да си тръгне, макар официално да не е подал оставка.

Междувременно, според информация на "Билд", Еберл е решил да си вземе кратка почивка по време на паузата за националните отбори, за да обмисли следващите си стъпки.

Трансферната кампания на Байерн това лято бе белязана от редица разочарования. Въпреки че Еберл успя да привлече Йонатан Та и Том Бишоф без трансферни суми, основните цели като Флориан Виртц и Ник Волтемаде предпочетоха да продължат кариерите си в Ливърпул и Нюкасъл. Освен това, продажбата на Кингсли Коман в Ал-Насър донесе по-малко приходи от очакваното, което породи критики към работата на спортния директор.

В опит да оптимизира бюджета, Еберл бе натоварен със задачата да намали разходите за заплати, което доведе до раздяла с редица ключови футболисти – сред тях легендата Томас Мюлер, Льорой Сане, Матис Тел, Палиня и няколко млади таланти. В резултат, атакуващият арсенал на Байерн остана силно ограничен, като единственото значимо попълнение бе Луис Диас за около 70 милиона евро. В последния момент бе осъществен и наемът на Николас Джаксън от Челси срещу 16,5 милиона евро – трансфер, който дълго време бе под въпрос.