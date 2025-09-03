Новини
Спорт »
Световен футбол »
Германците респектирани от словенците

Германците респектирани от словенците

3 Септември, 2025 16:30 451 2

  • германия-
  • йонатан та-
  • словения-
  • футбол-
  • квалификации за мондиал 2026

Не бива да ги подценяваме

Германците респектирани от словенците - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на националния отбор на Германия по футбол Йонатан Та предупреди, че първият предстоящ двубой срещу Словакия няма да бъде лесен, като призова тима да си осигури класиране за Световното първенство по убедителен начин.

"Искаме да се класираме по такъв начин, че да излизаме на терена с убеждение, да печелим мачовете с убеждение и да се класираме за Световното първенство с позитивно чувство", коментира Та на тренировъчния лагер на отбора в Херцогенаурах.

Нападателят Серж Гнабри се изказа в подобен тон с думите: "Пътят е важен, процесът на сплотяването ни като отбор и постигане на възможно най-добрите резултати."

Съставът на Германия ще играе в четвъртък срещу Словакия в Братислава, а след това ще бъде домакин на Северна Ирландия в неделя в Кьолн.

Четирикратните световни шампиони са сред основните фаворити в групата, която включва и Люксембург, а победителят се класира директно за Мондиал 2026 в Съединените щати, Мексико и Канада.

"Не бива да ги подценяваме", каза още Йонатан Та по повод бъдещите противници.

По повод мача в Братислава, той заяви: "Там особено ще бъде трудно. Имат няколко играчи с международен опит. Няма да е лесен мач далеч от дома."


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ