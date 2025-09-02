Четирима български атлети ще защитават честта на страната ни на Световното първенство в Токио

Българската лека атлетика ще има силно присъствие на предстоящия Мондиал в Токио, който ще се проведе между 13 и 21 септември. Четирима от най-добрите ни състезатели ще премерят сили с елита на световната сцена, информира Българската федерация по лека атлетика.

Сред избраниците, които ще носят националния екип в японската столица, са имената на Божидар Саръбоюков – европейски шампион в зала от Апелдоорн 2025 в скока на дължина, и Тихомир Иванов – опитният атлет, който вече три пъти е участвал на Олимпийски игри и ще се състезава в скока на височина. Към тях се присъединяват и младата надежда Пламена Миткова, световна шампионка за девойки до 20 години от Кали 2022, също в скока на дължина, както и Габриела Петрова – европейска вицешампионка в зала от Прага 2015, която ще се бори за призово класиране в тройния скок.

Състезателната програма за българските атлети започва на 13 септември, когато Пламена Миткова ще излезе на пистата за квалификациите в скока на дължина, точно в 12:30 часа българско време.

На следващия ден, 14 септември, Тихомир Иванов ще се включи в пресявките на скока на височина, като стартът е насрочен за 12:40 часа.

Божидар Саръбоюков ще се впусне в битката за финал на 15 септември, когато ще се проведат квалификациите в скока на дължина при мъжете, а ден по-късно – на 16 септември, Габриела Петрова ще атакува финала в тройния скок при дамите, като нейната квалификация започва в 13:40 часа.