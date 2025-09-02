Новини
Спорт »
Лека атлетика »
Четирима български атлети ще защитават честта на страната ни на Световното първенство в Токио

2 Септември, 2025 19:46 333 1

  • лека атлетика-
  • мондиал -
  • токио-
  • япония-
  • световно първенство-
  • божидар саръбоюков -
  • пламена миткова-
  • габриела петрова

Надпреварата е от 13 до 21 септември

Четирима български атлети ще защитават честта на страната ни на Световното първенство в Токио - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българската лека атлетика ще има силно присъствие на предстоящия Мондиал в Токио, който ще се проведе между 13 и 21 септември. Четирима от най-добрите ни състезатели ще премерят сили с елита на световната сцена, информира Българската федерация по лека атлетика.

Сред избраниците, които ще носят националния екип в японската столица, са имената на Божидар Саръбоюков – европейски шампион в зала от Апелдоорн 2025 в скока на дължина, и Тихомир Иванов – опитният атлет, който вече три пъти е участвал на Олимпийски игри и ще се състезава в скока на височина. Към тях се присъединяват и младата надежда Пламена Миткова, световна шампионка за девойки до 20 години от Кали 2022, също в скока на дължина, както и Габриела Петрова – европейска вицешампионка в зала от Прага 2015, която ще се бори за призово класиране в тройния скок.

Състезателната програма за българските атлети започва на 13 септември, когато Пламена Миткова ще излезе на пистата за квалификациите в скока на дължина, точно в 12:30 часа българско време.

На следващия ден, 14 септември, Тихомир Иванов ще се включи в пресявките на скока на височина, като стартът е насрочен за 12:40 часа.

Божидар Саръбоюков ще се впусне в битката за финал на 15 септември, когато ще се проведат квалификациите в скока на дължина при мъжете, а ден по-късно – на 16 септември, Габриела Петрова ще атакува финала в тройния скок при дамите, като нейната квалификация започва в 13:40 часа.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лост

    0 0 Отговор
    Едно каре хора за белот.Много силно присъствие.А колко хора от федерацията?

    19:58 02.09.2025

