Най-бързият човек на планетата разкри истинската причина за последната загуба в кариерата си

Най-бързият човек на планетата, Юсейн Болт, разкри истинската причина за загубата си на 100 метра на последното си Световно първенство през 2017 г. във Великобритания. Юсейн Болт завърши трети след Джъстин Гатлин и Кристиан Коулман, като първоначално светът смяташе, че причината е контузия, но се оказа, че има нещо повече. 11-кратният световен шампион след това получи контузия в щафетата 4х100 метра и не успя да завърши състезанието, с което сложи край на бляскавата си кариера. Осемкратният олимпийски шампион посочи, че не се е подготвил добре за Световното първенство, тъй като е загубил близък приятел и е прекарал по-голямата част от времето си в скръб.

Болт отбеляза, че по това време лекарят му го е посъветвал да не се състезава на Световното първенство, тъй като не е бил в добра форма, но той е трябвало да се появи заради феновете и спонсорите си. Ямаецът добави, че не е бил шокиран, когато се е контузил, тъй като вече е бил предупреден от лекаря си.

„В последния ми сезон лекарят ми каза: „Не ходи. Не си в добра форма. Не си готов. Ако отидеш и се напънеш, ще се контузиш.“ Аз си казах: „Трябва да отида. Всички ме очакват.“ Така че не беше голяма изненада [че скъса подколянно сухожилие в последното си състезание]“, разкри Юсейн Болт, според The Times.

„Един от много близките ми приятели почина през 2017 г. Скръбта и говоренето за това бяха толкова важни за мен. Прекарването на време с всички хора, с които общувахме, ми помогна да се справя с това. Така че не тренирах толкова, колкото исках, преди последното си световно първенство. Ето защо не бях във форма и затова лекарят каза: „Не ходи.“

Юсейн Болт призна, че е искал да се оттегли година по-рано, обяснявайки, че основната му цел е била да спечели три олимпийски игри, и след като е постигнал това, се е почувствал готов да окачи шпайковете си. Атлетът добави, че си е казал, че трябва да се оттегли след Олимпиадата. Въпреки това, той разкри, че натискът от спонсори и фенове го е убедил да се състезава още един сезон, добавяйки, че те постоянно са го призовавали да се върне. Той описа това като труден сезон, в който му е липсвала обичайната мотивация.