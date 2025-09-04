Новини
Спорт »
Лека атлетика »
Най-бързият човек на планетата разкри истинската причина за последната загуба в кариерата си

Най-бързият човек на планетата разкри истинската причина за последната загуба в кариерата си

4 Септември, 2025 08:29 915 5

  • юсейн болт-
  • лека атлетика-
  • спорт

Юсейн Болт завърши трети след Джъстин Гатлин и Кристиан Коулман на 100 метра на Световното първенство през 2017 г. във Великобритания

Най-бързият човек на планетата разкри истинската причина за последната загуба в кариерата си - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-бързият човек на планетата, Юсейн Болт, разкри истинската причина за загубата си на 100 метра на последното си Световно първенство през 2017 г. във Великобритания. Юсейн Болт завърши трети след Джъстин Гатлин и Кристиан Коулман, като първоначално светът смяташе, че причината е контузия, но се оказа, че има нещо повече. 11-кратният световен шампион след това получи контузия в щафетата 4х100 метра и не успя да завърши състезанието, с което сложи край на бляскавата си кариера. Осемкратният олимпийски шампион посочи, че не се е подготвил добре за Световното първенство, тъй като е загубил близък приятел и е прекарал по-голямата част от времето си в скръб.

Болт отбеляза, че по това време лекарят му го е посъветвал да не се състезава на Световното първенство, тъй като не е бил в добра форма, но той е трябвало да се появи заради феновете и спонсорите си. Ямаецът добави, че не е бил шокиран, когато се е контузил, тъй като вече е бил предупреден от лекаря си.

„В последния ми сезон лекарят ми каза: „Не ходи. Не си в добра форма. Не си готов. Ако отидеш и се напънеш, ще се контузиш.“ Аз си казах: „Трябва да отида. Всички ме очакват.“ Така че не беше голяма изненада [че скъса подколянно сухожилие в последното си състезание]“, разкри Юсейн Болт, според The Times.

„Един от много близките ми приятели почина през 2017 г. Скръбта и говоренето за това бяха толкова важни за мен. Прекарването на време с всички хора, с които общувахме, ми помогна да се справя с това. Така че не тренирах толкова, колкото исках, преди последното си световно първенство. Ето защо не бях във форма и затова лекарят каза: „Не ходи.“

Юсейн Болт призна, че е искал да се оттегли година по-рано, обяснявайки, че основната му цел е била да спечели три олимпийски игри, и след като е постигнал това, се е почувствал готов да окачи шпайковете си. Атлетът добави, че си е казал, че трябва да се оттегли след Олимпиадата. Въпреки това, той разкри, че натискът от спонсори и фенове го е убедил да се състезава още един сезон, добавяйки, че те постоянно са го призовавали да се върне. Той описа това като труден сезон, в който му е липсвала обичайната мотивация.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ