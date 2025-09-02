Новини
Волейболните национали загубиха от Япония

2 Септември, 2025 23:06 260 0

Българите отстъпиха с 0:3 гейма в контрола

Волейболните национали загубиха от Япония - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор по волейбол на България загуби с 0:3 от Япония в първата приятелска среща от подготовката за Световното първенство по волейбол във Филипините. Мачът се игра пред близо 14 000 зрители в залата Ariake Arena в Токио, където домакините спечелиха отделните части с 25:20, 26:24 и 25:20.

В срещата участие взеха всички волейболисти, а стартовият състав бе следния: Симеон Николов, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Георги Татаров, Александър Николов и либеро Дамян Колев.

В първия гейм българският тим се държеше близо до своя съперник, но в заключителната част японците засилиха началния си удар и затвориха гейма при 25:20, повеждайки с 1:0. Във втората част нашият отбор показа своя потенциал. При изоставане от 20:23, националите изравниха резултата до 24:24, но в следващите две разигравания домакините бяха безпогрешни и спечелиха гейма с 26:24.

В третата част Преслав Петков влезе като централен блокировач на мястото на Илия Петков. И в този гейм българите останаха в близост до съперника, но финалните точки отново бяха в полза на японците – 25:20 и крайно 3:0 в мача.

По предварителна договорка между двата щаба бе изигран и допълнителен четвърти гейм, спечелен от домакините с 25:15.

Най-резултатен за българския отбор бе Александър Николов с 16 точки (50% успеваемост в атака, 1 ас и 2 блокади). Нашите състезатели се представиха добре на блокада, реализирайки 9 точки от този елемент. Проблем обаче се оказа началният удар, където бяха допуснати 21 грешки.

Следващата контролна среща между двата отбора е насрочена за утре (2 септември) от 13:00 ч. българско време, отново в Ariake Arena.


