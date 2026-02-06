Новини
Издирваният Ивайло Калушев е с 15-годишния син на свой приятел

Издирваният Ивайло Калушев е с 15-годишния син на свой приятел

6 Февруари, 2026 09:34 7 280 255

Спелеологът Яни Макулев няма контакт с детето си от 29 януари

Издирваният Ивайло Калушев е с 15-годишния син на свой приятел - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Детето на спелеолога Яни Макулев е в неизвестност и се намира заедно с издирвания след тройното убийство в района на „Петрохан“ Ивайло Калушев. Макулев потвърди в ефира на „Здравей, България“ по Нова ТВ и уточни, че не знае точното местонахождение на сина си. С тях е и Николай Златков, който е сред учредителите на „Национална aгенция за контрол на защитените територии“, и също се издирва.

„За последно сме комуникирали на 29 януари. Тогава беше на морето, оттам насетне следите се губят. Тримата бяха там на разходка и за гмуркане“, заяви бащата. Детето е на 15 години и от този момент насам контакт не е осъществяван с него. Телефонът на сина му е изключен, а Макулев допълни, че не използва приложение за проследяването му, но се надява всичко да е наред.

Спелеологът обясни, че не знае къде точно се намира синът му сега, но може да обясни къде ориентировъчно е била базата, където са били с Калушев: „Той имаше база в Българене, на мястото има отбивка от пътя“. Той уточни, че след престоя на морето детето и Калушев не са се връщали в селото, а посоката им и текущото местоположение остават неизвестни.

„Калушев по никакъв начин, пряко или косвено, не се е свързал с мен, за да каже ‚Добре сме‘“, обясни Макулев. Той разказа, че веднага след като е разбрал за трагедията в Петрохан, е опитал да се свърже с всички замесени, но телефоните им са били изключени.

Въпреки липсата на контакт, Яни Макулев изрази увереност, че детето му е добре: „Аз съм спокоен в момента, защото знам Алекс с кого се намира и съм доволен, че е в безопасност. Оставям се на вътрешния си инстинкт, като спортист и родител, но съм убеден, че до ден-два ще има развитие по темата и те ще се появят“.

Бащата подчерта, че няма данни за инцидент или опасност. Макулев изрази надежда, че синът му и останалите, които са с него, са в безопасност и скоро ще се появят.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 44 гласа.
  • 2 Опа

    80 77 Отговор
    възрастен мъж ходил да се гмурка с 15 годишно момче. Дали не са си двойка?

    Коментиран от #8, #14, #30, #118, #120, #183, #195, #197, #209, #214, #234

    09:38 06.02.2026

    74 49 Отговор
    от заглавието разбрах че той е гей осиновил сина на свой приятел

    Коментиран от #9, #12

    09:38 06.02.2026

  • 4 Анонимен

    160 22 Отговор
    2026 г е а тези умишлено лишават детето от училище и го оставят в ръцете на някакъв извън регулацията тия дали са нормални

    Коментиран от #7, #55

    09:40 06.02.2026

  • 5 Мнение

    43 15 Отговор
    Надявам се детето и другите да са в безопасност. Добре е да се запазим спокойни, докато властите работят по случая.

    Коментиран от #233

    09:41 06.02.2026

  • 6 Да добре са

    33 18 Отговор
    в някоя дупка в гората заровени.

    Коментиран от #141

    09:42 06.02.2026

  • 7 Разумен

    31 45 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Все още няма доказателства, че детето е в опасност или че родителите са го „лишили от училище“. Най-добре е да изчакаме официална информация.

    Коментиран от #154

    09:42 06.02.2026

  • 8 честен ционист

    19 15 Отговор

    До коментар #2 от "Опа":

    Не, братя са.

    09:42 06.02.2026

  • 9 Оффф

    75 27 Отговор

    До коментар #3 от "кой му дреме":

    Не пишете само глупости! Едва ли един баща ще е доволен от такива твърдения. Със сигурност, ако е подозирал нещо, няма да пусне детето си. Не повтаряйте удобни за някого внушения! Случило се е друго!

    Коментиран от #18, #111

    09:42 06.02.2026

  • 11 Макс

    90 9 Отговор
    На мен ми се струва , че бащата е по-скоро изплашен , заплашен или наплашен , отколкото спокоен .Все пак даде следа за къща в село , където може би е бил синът му , но мисля че е по-скоро фалшива с цел забавяне на търсенето . Във всички случаи появата му в телевизията не е случайно .

    Коментиран от #16, #26, #49, #62

    09:43 06.02.2026

  • 12 Възмутен

    31 33 Отговор

    До коментар #3 от "кой му дреме":

    Сексуалната ориентация не прави човек опасен за детето. Истинската тревога е къде е детето?!

    Коментиран от #45, #58, #60, #66

    09:43 06.02.2026

  • 13 то е ясно

    49 6 Отговор
    Според мен, това интервю беше инициирано от други. Целта е да види от когото трябва. Как в телевизията изведнъж разбраха, по време на интервюто, че детето е с другия?????????? Откуп? Или нещо друго?

    Коментиран от #19

    09:44 06.02.2026

  • 14 Представи си

    64 7 Отговор

    До коментар #2 от "Опа":

    ...и то в края на Януари...
    Тия наистина не са у ред в главите...

    Коментиран от #43

    09:44 06.02.2026

  • 16 Важното е

    40 4 Отговор

    До коментар #11 от "Макс":

    Не знаем какво чувства бащата и не можем да правим предположения. Важното е детето да е в безопасност и да се намери.

    Коментиран от #28, #31

    09:45 06.02.2026

  • 17 Какви времена, Какви нрави

    84 13 Отговор
    Това дали е истина... гледах интервюто на този ,,баща,, и мисля, че това което става не е нормално. Той много добре знае къде е дал детето си и за какво. Това наистина не е нормално. Не знам накъде отива този свят.

    Коментиран от #22

    09:45 06.02.2026

  • 18 Бащата

    33 5 Отговор

    До коментар #9 от "Оффф":

    Доволен съм че синът ми е в добри ръце.

    09:46 06.02.2026

  • 19 Истината

    26 5 Отговор

    До коментар #13 от "то е ясно":

    Да правим конспирации не помага. Приоритетът е сигурността на детето.

    09:46 06.02.2026

  • 21 Боруна Лом

    43 2 Отговор
    ЯВНО ОЛИГОФРЕНИЯТА Е МНОГО ГОЛЯМА? НЯКОИ ОТ ТЕЗИ ,, СПОКОЙНИТЕ,, ЗНАЕ КАКВО СТАВА!

    09:47 06.02.2026

  • 22 Альооо

    12 11 Отговор

    До коментар #17 от "Какви времена, Какви нрави":

    Стига със спекулациите. Най-важното сега е детето да е намерено и в безопасност. Всичко останало само разсейва вниманието.

    09:48 06.02.2026

  • 23 Защо синът на тоя баща

    77 7 Отговор
    Не е на училище?
    Една година в Мексико? На чии разноски!
    Другите родители отказват съдействие!
    Защо до сега не са задържани?

    09:48 06.02.2026

  • 24 Хмм

    58 1 Отговор
    голям страх ги тресе всичките

    09:49 06.02.2026

  • 25 Сила

    69 11 Отговор
    Пак да кажа ...занимаваме се с екстремни спортове от 35 години ( а от 1985 караме скейтборд ) с мой приятели .....На никого , никога не му е хрумнало да прави детски лагери и да води дечица ( момченца или момиченца ) по горите или в Индия и Непал за да ги учат на "самоусъвършенстване " !!! За 18 + девойки може сърф училище ...но това е друга тема .....

    Коментиран от #89, #131

    09:49 06.02.2026

  • 26 Ку - кури - го

    56 4 Отговор

    Глупости! Просто знае какво ще се случи на сина му , ако пропее !:)

    09:49 06.02.2026

  • 27 Магията на Тиквата

    68 10 Отговор
    Никой не пази гущерчета, пчелички и тревички с тежко армейско въоръжение. Сигурно е било наркодепо. Кока. Работило с любезното съдействие на някои държавни институции.

    Коментиран от #32, #33, #97

    09:49 06.02.2026

  • 28 Даааа

    71 5 Отговор

    До коментар #16 от "Важното е":

    Бащата беше видимо изплашен. Личеше много ясно ужаса, който изпитва. По лицето му избиваше пот, очите му гледаха с тревога и бяха влажни, въпреки че казваше, че е спокоен. Не е?

    Коментиран от #42

    09:50 06.02.2026

  • 29 Теория на конспирацията

    36 8 Отговор
    Епстийн по български.

    09:51 06.02.2026

  • 30 Предположение

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Опа":

    Може да му е чичо.

    09:51 06.02.2026

  • 31 Макс

    49 4 Отговор

    До коментар #16 от "Важното е":

    Така е , но този баща мълча много време , след случилото се . И изведнъж на живо в телевизора . Има нещо гнило . Колкото до предположенията , то те са нормална част от мисловния процес .

    Коментиран от #37, #39, #40, #41

    09:51 06.02.2026

  • 32 Не внушавай лъжи tapac

    11 12 Отговор

    До коментар #27 от "Магията на Тиквата":

    Тези хора са живели в гората, я да видим ловците кви снаражения пазите....говорите като клюкарки,кво са женорята ви

    09:51 06.02.2026

    13 19 Отговор

    До коментар #27 от "Магията на Тиквата":

    Рейнджърите в цял свят имат законно притежавани оръжия. Лесничеите също.

    Коментиран от #85, #96, #109

    09:52 06.02.2026

  • 34 злото обича да се преструва на ангел

    32 8 Отговор
    И този е сбъркан, тотално. Горкото момче.

    09:53 06.02.2026

  • 35 ккк

    тези с които е какви се явяват на 15 годишния и как може да бъде сигурен при тази случка , нещо яко намирисва цялата история

    09:53 06.02.2026

  • 37 Реалист

    27 6 Отговор

    До коментар #31 от "Макс":

    Понякога родителите предпочитат да не разкриват информация за местоположението или обстоятелствата, докато не са сигурни, че няма риск за детето.

    09:54 06.02.2026

  • 38 Роден в НРБ

    54 12 Отговор
    Този като го гледам надали е нормален. Никой без психологични заболявания нама да си даде детето да му го влачат на другия край на света за една година. Този и останалите дето всяка сутрин са в Нова ТВ да обесняват какви добряци били "рейнджърите" са или същите сбърканяци или лъжат.

  • 39 Мнение

    19 6 Отговор

    До коментар #31 от "Макс":

  • 40 Възможно е:

    До коментар #31 от "Макс":

    09:56 06.02.2026

  • 41 Шок и тревога

    До коментар #31 от "Макс":

    Когато детето е в неизвестност, родителят може да бъде силно разтревожен и да не е готов да говори публично.

    Коментиран от #47

    09:56 06.02.2026

    43 10 Отговор

    До коментар #28 от "Даааа":

    Тези хора са станали свидетели на нещо, което сарафовата и мутренската мафия треперят да не разберете, затова са убили всички....дано децата и другият мъж наистина да са успели да се укрият от наемните убийци на тиквенската мутренска армия наемни убийци от ДАНС, службите и прокуратурата ...ще вярвате на тоя доказан корумпиран престъпник Сарафов, когато плюе като мръсен престъпник по хора че били "педофили" , а не на хора, които ви казват че това са счетоводители, адвокат и пещерняци....Ако бяха убийци щяха да са под защитата на саеафовите престъпници, а не разстреляни показно...

    09:56 06.02.2026

  • 43 Рейнджър

    8 1 Отговор

    Много ясно ! Иначе , щяхме ли да отвлечем дете !

    Коментиран от #80

    09:57 06.02.2026

  • 44 Вижте отблизо

    32 4 Отговор
    Очите на бащата,просто уголемете снимката.Този човек или има прекалено влажни очи,или очите му издават непреглътнати сълзи.Бащата е изключително потребен в развитието на сина си до навършване на пълнолетие,трябва да бъде до него.А майката на момчето къде е?Къде е майката?

    09:57 06.02.2026

    24 13 Отговор

    стой далеч от деца да не заминеш при "рейнджърите". Не всички бащи са като този психар да си дадат дететето да го водят в мексико.

    Коментиран от #57, #161

    29 17 Отговор
    Този изглежда като алкохолик със стаж. Освен това си дава детето на някакви сатанисти. Болен човек е тоя, мненията му не струват и пукната пара.

    Коментиран от #48, #51

    09:58 06.02.2026

  • 47 Бащата ви каза че са станали свидетели

    30 6 Отговор

    До коментар #41 от "Шок и тревога":

    ...на престъпление на мутрите в България, което ДАНС са опитали да прикрият....

    09:58 06.02.2026

  • 49 Стратегия за информация

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Макс":

    Понякога разследващите искат да излязат с публично съобщение, за да включат обществото в издирването (например повече очи, повече свидетели). Това може да е координация.

    Коментиран от #56

    09:59 06.02.2026

  • 50 има нещо гнило тука

    24 10 Отговор
    как никой не попита тоя баща каде беше последните няколко дена та чак сега казва че синът му е с убийците? и защо говори така че е спокоен и доволен при кого е синът му?

    Коментиран от #53

    09:59 06.02.2026

  • 51 Не ви ли е срам бе мутри мръсни с власт

    34 14 Отговор

    До коментар #46 от "Дони":

    Бащата а го изкарвате алкохолик, убитите хора педофили , а вие мръсни престъпници корумпирани убийци и крадци,бунищожили и затрили държавата, вие кви сте бе, izrodiii

    10:00 06.02.2026

  • 52 Архимандрисандрит Бибиян

    2 21 Отговор
    Путилифона батю Путйо с примрецване изпъшка каде крайно одивен на туй попълзновение и резко педерезко изпълнение да подвежда младото поколение на такова омерзение! Не че го търсат за одвличане и него на деца и вършене на непристойни действия с них ма се пак при него става дума само за некакви си пет/шест годишни пишлемета не за шеснайсе годишен ероменос.

    10:00 06.02.2026

  • 53 Добре че си ти и Пепи еврото

    14 4 Отговор

    До коментар #50 от "има нещо гнило тука":

    .Мартин на Банов нотариуса Сарафов и жертвите ви с над 300 откраднати имоти, че да кажете какво й е съмнителен и кой не е ...

    10:01 06.02.2026

  • 54 Тити на Кака

    22 12 Отговор
    Този добър татко не е виждал и дори чувал детето си вече осем дни, дете-тутурутката е изключена, във времето между 29.01 и 6.02 се случва едно малко тройно убийство, гарнирано с пожарче в базата на добрия учител на което присъстват и добрият учител, и детето, но добрият татко не се безпокои по никакъв начин за наследника си. Детенцето е в добри ръце.
    Идилия.
    / И да не си помисли сега някой неприемливо, че това в базата е секта! Не е секта, просто хората там се секнат периодически / нали лазят из водата, требе си секнене/ и това създава заблуждаващото впечатление, че са секта! Престанете да тормозите несектантите, оставете ги да си се секнат гмурливо из гори и пещери. И просто погребете труповете, останалото - и дечицата, и парите на труповете е в добри ръце, нека живите си се гмуркат на спокойствие./

    Коментиран от #99

    10:01 06.02.2026

  • 56 Да се съдейства на полицията в този

    11 8 Отговор

    До коментар #49 от "Стратегия за информация":

    ...случай е равносилно на убийство на децата и мъжа и ще изкарат мъжа "педофил"....

    10:02 06.02.2026

  • 57 Внимавай със заплахите!

    8 9 Отговор

    До коментар #45 от "Ей, пепедараст долен":

    Да обвиняваш и заплашваш без никакъв смисъл, не помага на никого. Най-важното е детето да бъде намерено и в безопасност.

    Коментиран от #67

    10:02 06.02.2026

  • 60 Ивелин Михайлов

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Възмутен":

    Прави го

    Коментиран от #70

    10:03 06.02.2026

  • 62 И КАК

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Макс":

    И С колко да се забави търсенето .един телефон и отива местния квартален и след още един телефон, забавяне от 2 часа

    10:04 06.02.2026

  • 63 Конспирации

    11 7 Отговор

    До коментар #55 от "ти къде":

    „Търсели съкровища“ и „няма да открият никой скоро“ – няма никакви доказателства, че причината за присъствието им е било събиране на съкровища.
    „Карти по линия на ДС“ – това е предположение, свързващо хората с бившата Държавна сигурност без фактологична основа.
    „Проклятие“ – това е мистично и субективно мнение, не е факт.
    Фокусът върху истината: знаем само, че детето и други са били на разходка и гмуркане, че има издирване, и че властите работят по случая. Всичко останало са догадки и конспирации.

    Коментиран от #78, #166

    10:04 06.02.2026

  • 64 АЛЕКСЕЙ ПЕТКОВ

    16 8 Отговор
    АБЕ МАРКОВА ПАРТИЙКА СИ Е ППДБ ! САМО ДЕТО Е ПЪЛНО С ИДИТИ

    10:05 06.02.2026

  • 65 В никъде случай никой да не издава

    7 6 Отговор
    ...никва информация на наемните убийци от служби и полиция на мутрите на територията, за да бъдат спасени мъжът и децата

    10:05 06.02.2026

  • 68 Макс Планк

    13 3 Отговор
    Аве те при Ебщайн ходели саде убави ора! Не е, да кажем некви, прости мутри от ГЕРБ-ДПС..

    10:07 06.02.2026

  • 69 Защо веднага не са

    21 7 Отговор
    Пуснати кучета?
    Ако се е съхранявало дрога, щяха да я надушат
    Може да уловят следа на хора или коли?
    Всичко вече е под килима!

    Коментиран от #74

    10:08 06.02.2026

  • 70 Питам само?!

    13 14 Отговор

    До коментар #60 от "Ивелин Михайлов":

    А вие от личен опит ли го знаете това?
    И кога проверихте лично сексуалната ориентация на този човек?
    Ами ако някой каже същото за вас, това ще бъде ли вярно, саво защото някой го казал на някого?

    10:08 06.02.2026

  • 71 Панайотов

    18 11 Отговор
    Човекът е казал, че синът му и Ивайло Калушев са били на лагер на морето по времето на убийството, обаче миССирките пак изопачават фактите по нареждане на Тиквата и Пра се то и министърката им Къдравата Сю.

    Коментиран от #98

    10:09 06.02.2026

  • 72 Странна работа

    26 10 Отговор
    Тоя спелеолог да не е спал досега дълбок зимен сън в някоя пещера и сега се е събудил, че дори се е сетил че сина му го няма. И как така 15 годишно дете месеци наред го няма и никой не го търси - странна работа.

    10:09 06.02.2026

  • 74 Мнение

    12 9 Отговор

    До коментар #69 от "Защо веднага не са":

    А ти откъде знаеш, че не са пуснали кучета?
    Лично на тебе ли трябваше да дойдат да съобщят?
    Нали има разследване, някои неща не се казват, за да не дават информация на убийците!

    Коментиран от #79, #81

    10:10 06.02.2026

  • 76 Единствените пе---ерасти си ти и

    8 6 Отговор
    Пепи еврото узурпирал прокуратурата, поради липса на армия и само намници за мокри поръчки на мутрите по службите....не случайно мутрите върнаха начело на ДАНС тоя дето е сега...всеки нормален човек в държавата може да бъде изкара от тия престъпници с власт нар--коман, педо--фил, уби--ец дори...

    10:12 06.02.2026

  • 77 Реципрочно

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Тити на Кака":

    А ти?

    Коментиран от #84

    10:12 06.02.2026

  • 78 Тити на Кака

    15 6 Отговор

    До коментар #63 от "Конспирации":

    Пропуснал си част от фактите.
    Много важна част.
    Геолокацията показва, че разхождащите се гмуркачи са били на базата в Петрохан.
    В момента на убийството и пожара.

    Коментиран от #92, #185, #253

    10:12 06.02.2026

  • 79 Опитват се убийците от службите

    16 4 Отговор

    До коментар #74 от "Мнение":

    Да дезориентират населението, но този път ще се разкрие мрежата от наемни убийци във властта

    10:13 06.02.2026

  • 80 Бащата

    8 1 Отговор

    До коментар #43 от "Рейнджър":

    Е що да го отвличате, нали доброволно ви го дадох?

    Коментиран от #94

    10:13 06.02.2026

  • 81 Знам!

    11 3 Отговор

    До коментар #74 от "Мнение":

    И това което съм казал е вярно!
    Ако вярваш на разследването, значи си много наивен!
    И до момента не е пуснато нито едно куче, но вече е твърде късно за това!

    Коментиран от #87

    10:13 06.02.2026

  • 82 Продължавай

    3 10 Отговор

    До коментар #66 от "Тити на Кака":

    Давай, продължавай да пишеш простотии.
    Но важното е момчето да бъде намерено и в безопасност.
    Никой не го интересуват твоите мръсни фантазии.

    10:14 06.02.2026

  • 83 Експерт

    13 9 Отговор
    Яни ! Що , не си кажеш какви ги забъркахте и защо отвлякоха сина ти ! Мълчиш , а ! Трай си ! Докато си траеш синът ти ще е в добри ръце ! Ако, проговориш ръцете вече няма да са добри!

    10:14 06.02.2026

  • 84 Тити на Кака

    3 2 Отговор

    До коментар #77 от "Реципрочно":

    Объркал си се, дечко, аз съм Тити, не съм ти.

    10:14 06.02.2026

  • 85 Никакви

    26 4 Отговор

    До коментар #33 от "Хммм":

    "рейнджъри" не са,а едно ши.ано нпо на ръба на закона! Пълна забрана за всички нпо та в България!!!

    Коментиран от #91

    10:14 06.02.2026

  • 86 Тука пишат много хора от покурватурата

    23 5 Отговор
    И службите и сипят всякакви мръсни обвинения към разстреляните....въпросът е ще успеят ли да ликвидират останалите живи свидетели, които знаят кой и защо е извършил тези убийства ..

    Коментиран от #110

    10:15 06.02.2026

  • 87 Питам само?!

    3 4 Отговор

    До коментар #81 от "Знам!":

    Ти там ли беше, че "знаеш"?!

    Коментиран от #90

    10:15 06.02.2026

    9 4 Отговор

    До коментар #25 от "Сила":

    ХАХ! И КАКВО СЛЕДВА ОТ ТОВА - ЧЕ ПОНЕЖЕ ВИЕ НЕ СТЕ СВОДНИЦИ ИЛИ ПФИЛИ, ТО ЗНАЧИ ЧЕ ВСИЧКИ ОТ ЕКСТРЕМНИТЕ/СИЛОВИТЕ СПОРТОВЕ СА ПИЧОВЕ КАТО ВАС ЛИ ?!?

    10:16 06.02.2026

  • 90 Да!

    6 3 Отговор

    До коментар #87 от "Питам само?!":

    И още съм там, защото там живея!

    Коментиран от #93

    10:16 06.02.2026

  • 91 Хахаха

    9 2 Отговор

    До коментар #85 от "Никакви":

    Така ли ти каза "някой", който иска да оневини убийците и да направи жертвите виновни?

    10:16 06.02.2026

  • 92 Ти лично видя локацията

    7 5 Отговор

    До коментар #78 от "Тити на Кака":

    Нали, само убийство не видя...а видя лошо ДАНС са отишли първи да пипат по местопрестъплението!?

    Коментиран от #114

    10:16 06.02.2026

  • 93 Лъжеш нагло!

    1 4 Отговор

    До коментар #90 от "Да!":

    Във хижата в "Петрохан" ли? Еййй, голям фантазьор се извъди!

    Коментиран от #104

    10:17 06.02.2026

  • 94 Рейнджър

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "Бащата":

    Стига де ! Бива ли да пишеш такива работи!

    Коментиран от #103

    10:17 06.02.2026

  • 95 Драгойчев

    20 0 Отговор
    Аз пък знам един директор на училище, който е много стриктен и консервативен. Даже лично следи дали се пуши в тоалетните!!... (онлайн)

    10:18 06.02.2026

  • 96 Хмммм

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хммм":

    От оръжие до оръжие разлика колко щеш, така чеее...

    10:18 06.02.2026

  • 97 Аха

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Магията на Тиквата":

    Като знаеш какво е било, поради каква причина си мълчал през цялото време?

    Коментиран от #101

    10:19 06.02.2026

  • 98 Тити на Кака

    11 1 Отговор

    До коментар #71 от "Панайотов":

    Не, не е казал това.
    Каза, че няма връзка със сина си от 29.01, когато за последно е бил на морето с учителя.
    А убийството се случва на 2.02.

    10:19 06.02.2026

  • 99 глупости

    13 4 Отговор

    До коментар #54 от "Тити на Кака":

    пишат всички за секта .става въпрос за побъркани от иманярство хора които са намерили нещо ценно и са повикали хора да им платят и вместо пари са им затворили устите с куршуми. Тези дето липсват водят убийците и пиратите към съкровището защото всичките пари са искани по снимки и малко артефакти...Никога няма да се разбере точно, но са работили години по карти от ДС .познават се о тмалки и бащите им са работили там То и дъщерята на тато така си отиде и КОЙ разбра истината за смъртта на ЛЮДМИЛА

    Коментиран от #102, #145

    10:19 06.02.2026

  • 100 Офльоф

    20 7 Отговор
    От многото версии се разбира, че не става въпрос за педофилия, а за нещо като паравоенно формирование или подготовка и обучение на деца. Или поне така изглежда. Затова децата са пътували дори и в чужбина и прекарвали месеци с тези хора, а както казаха, родителите са плащали пинякога и стотици хиляди левове.
    Аз се замислих, а дали не става въпрос за..., да речем болни от нещо деца и тези хора да са намерили начин да ги лекуват и затова са премахнати?!?
    Или да са ги обучавали в свободен дух и правили способни да дадат отпор на системата. Това е нещо, което няма да им бъде позволено и ще бъдат ликвидирани. Странно е и видеото на Ивелин Михайлов за случая, според мен той знае повече, отколкото казва, но и в същото време намекна достатъчно за това, с какво са се занимавали.
    Най-вероятно нарочно сега ги очернят.
    Според мен, никога няма да разберем.

    Коментиран от #106

    10:20 06.02.2026

  • 101 Тити на Кака

    8 4 Отговор

    До коментар #97 от "Аха":

    Би ли цитирал къде заявявам, че знам всичко по темата?
    Ще се поробваш ли, розовий водоналазе?

    Коментиран от #107

    10:21 06.02.2026

  • 102 Ако Пепи еврото

    16 2 Отговор

    До коментар #99 от "глупости":

    Това със Сарафов сега ли го измислихте!? Ще убиете ли децата за да прикриете мръсната си корумпирана власт и престъплението, на което са станали свидетели и те!??

    10:21 06.02.2026

  • 103 Бащата

    4 1 Отговор

    До коментар #94 от "Рейнджър":

    Не бива, ама така се разсмърдя цялата работа, че е все едно какво ще напиша.

    Коментиран от #117

    10:22 06.02.2026

  • 104 Гинци

    4 0 Отговор

    До коментар #93 от "Лъжеш нагло!":

    Не е само хижата!
    Престани да се излагаш!

    10:22 06.02.2026

  • 105 Страшно

    11 11 Отговор
    Някои и куче не заслужават да отгледат, като този римлянин, който си е дарил детето на пиндофилската агенция на пдб +.

    10:22 06.02.2026

  • 106 Абе вие на кви наркотиците бе

    2 4 Отговор

    До коментар #100 от "Офльоф":

    Твойтодете е терорист, а сега да видиш лично Сарафов го доказа

    10:23 06.02.2026

    11 4 Отговор

    До коментар #33 от "Хммм":

    Има ли в България т.н. Рейнджъри и изобщо какъв правен статут имат,че нещо не разбрах.Че и тежко въоръжение и пистолет 22 калибър/сигурно срещу комари/

    10:24 06.02.2026

  • 110 Давидова клонка

    3 5 Отговор

    До коментар #86 от "Тука пишат много хора от покурватурата":

    Разбира се че знаем ! Тия , ни окрадоха ! Намерих ме откраднатото ! Показните екзекуции са за урок на другите!

    10:24 06.02.2026

  • 111 Може

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Оффф":

    и така да е, но бащата не трябва да е ром

    10:24 06.02.2026

  • 112 не(уменията)

    8 1 Отговор
    На родната милиция са плашещи.

    10:24 06.02.2026

  • 113 преходният буфер

    16 1 Отговор
    като се усвоят и изчезнат 35 000 000 000 - и тая пушилка със българският туинпиикс ще отшуми

    10:25 06.02.2026

  • 114 Тити на Кака

    8 5 Отговор

    До коментар #92 от "Ти лично видя локацията":

    Тази информация бе споделена публично от хора, които са част от разследването, не е моя измислица.
    И никой, освен розовите понита навързани около добрия учител, не я оспорва до този момент.
    Други питания имаш ли, ококорений?
    Ако нямаш - скачай, сакън да не надебелееш!

    Коментиран от #121

    10:25 06.02.2026

  • 115 БеГемот

    5 8 Отговор
    Тоя си води и любов...няма да го видите още десет години....той си има пещера оборудвана със припаси .. ....нищо друго не му трябва....

    Коментиран от #126

    10:26 06.02.2026

  • 116 Историята май ще се окаже съвсем друга!

    30 4 Отговор
    Явно тези хора не са били нито наркотрафиканти, нито педофили, нито бандити, а най вероятно са жертва на бандити и мафиоти от най високо ниво. И милиционерите от всички институции- МВР, ДАНС, милиционерски психолози и всякаква друга паплач ежедневно бомбандират медиите с различни дивотии.

    Коментиран от #125

    10:27 06.02.2026

  • 117 Рейнджър

    4 3 Отговор

    До коментар #103 от "Бащата":

    Нали , се разбрахме всички да си траем !

    10:27 06.02.2026

  • 118 Коментар

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Опа":

    Твоят коментар е пълна спекулация и обида, основана само на възрастовата разлика и ситуацията. Няма никакви факти, които да подкрепят подобно твърдение, и е важна точка: такива обвинения са опасни и могат да навредят на хората, без да са истина.

    10:28 06.02.2026

  • 119 Тити на Кака

    7 4 Отговор

    До коментар #107 от "Аха":

    Изпадаш в истерия, кокорко!
    Успокой топката, не съм казал нищо повече от публично известното до момента.

    Коментиран от #144

    10:28 06.02.2026

  • 120 Разумен

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Опа":

    Няма никакви факти за това. Фокусът трябва да е върху безопасността на детето, а не върху лични обвинения, интерпретации и фантазии.

    Коментиран от #135

    10:29 06.02.2026

  • 121 Хммм

    6 2 Отговор

    До коментар #114 от "Тити на Кака":

    Много детски книжки четеш за "розови понита", нещо ме съмняваш. Коментарите ти са детски.

    Коментиран от #127

    10:31 06.02.2026

  • 122 българина

    11 1 Отговор
    ако лакто се твърди са станали свидетели на нешо, то не е било в деня на убийството, щом едните в хижата а другите на морето. било е преди и всички са мълчали. Отделно защо, ако е Клаушев, не пуснал детето, а го е взел , след разстрела да се покрие само той, защо не го е върнал на родители? тук нещо в стил скандинавски трилър се очертава и ще е зловещо! дали няма намесени и мексикански бащи?

    10:31 06.02.2026

  • 123 💫 Звездите ми го говорят

    10 6 Отговор
    А, дали не става въпрос за религия, нещо духовно или дълбоко мистично и затова са убити?!? И дали не са виждали или общували с нещо, от което и държавното разузнаване се интересува?!?
    Този човек ще намери начин да спаси себе си и детето, той е опитен и знае какво прави. Знае и защо се налага да се крие от полицията.

    10:32 06.02.2026

  • 125 Дон Корлеоне

    6 4 Отговор

    До коментар #116 от "Историята май ще се окаже съвсем друга!":

    Да , бе ! Ние , си нямаме друга работа , та екзекутираме невинни рейнджъри!:)

    10:33 06.02.2026

  • 126 Истината

    15 4 Отговор

    До коментар #115 от "БеГемот":

    Този преди 16 години спаси деца в подводна пещера, която се пълнеше с вода и жертва живота си за децата! Даваха го по сутрешна тв медия.

    10:33 06.02.2026

  • 127 Тити на Кака

    6 2 Отговор

    До коментар #121 от "Хммм":

    Защо да си губя времето с четене на детски книжки, когато тук е пълно с инфантилни розови понита?

    Коментиран от #189

    10:34 06.02.2026

  • 128 Ко, о кой по убав

    14 1 Отговор
    Как толкова добри хора вместо да тичат в полицията,бятат кой на къде види?

    Коментиран от #149

    10:34 06.02.2026

  • 129 Отвратен

    8 2 Отговор
    Синът е 1 година в Мексико с гурото , че ще се притеснявай за 1 ч дни .

    10:34 06.02.2026

  • 130 Анонимен

    14 3 Отговор
    Да не си дете на такива психари наричащи себе си родители ЧЕ това момче не е лична собственост на никого ЩО за ненормалщина да харизваш сина си на незнам КОЙ си за незнам какво

    10:34 06.02.2026

  • 131 Точно

    18 4 Отговор

    До коментар #25 от "Сила":

    Тотални ненормалници, а за родителите нямам думи. Нищо не редно явно не виждат децата им да са някой си 1 година в другия край на света.

    10:34 06.02.2026

  • 132 Този и той е замесен

    8 3 Отговор
    Иманярство Богатства. Това го пише 99 и съм сигурен че е така. ОБИКАЛЯЛИ СА 4 ГОДИНИ ТАМ ЕСТЕСТВЕНО ЧЕ СА НАМЕРИЛИ НЕЩО СКЪПО МНОГО СКЪПО. ПРЕДИ ТОВА РАЗХОДКИ ПИРШЕСТВА И РАЗВРАТ. Това са много пари а на хранилката са също много добитък. Бащата и той е в играта. НО ТОВА ИМАНЕ КАКТО ПОВЕЧЕТО СА ПРОКЪЛНАТИ. АЛЧНОСТТА УБИВА. И КАКТО ВИНАГИ ПИША ЩЕ ГО ОТНЕСАТ ЕДНА ДВЕ КОКОШКИ БЕЗ ПРОШКИ. КАКТО ВСИЧКО ДО СЕГА.

    10:36 06.02.2026

  • 133 Мнение

    7 2 Отговор

    До коментар #124 от "Тити на Кака":

    Твоят коментар е агресивен, обиден и провокативен. Основното, което се опитваш да направиш, е:
    Да обидиш и унизиш – използваш груби думи и лични нападки.
    Да провокираш спор – явно искаш да отвлечеш дискусията в лични обиди.
    Да наложиш собствено мнение – твърдиш, че „историята е мъжка“ и другото е несъществено.
    Но...
    Личните нападки не помагат. Най-важното е детето да е в безопасност.

    Коментиран от #158

    10:36 06.02.2026

  • 134 Тия спелеолози

    16 6 Отговор
    много небрежно е отнасят към децата си бе?

    !5 годишният му син на подвобни гмукания през зимата, липсва от няколко дни, ама той бил спокоен?!

    Трима екзекутирани , арсенал автоматични оръжия, ама той спокоен?!

    Няма връзка, телефоните изключени, ама няма страшно, ще се обадят?!

    Коментиран от #139

    10:37 06.02.2026

  • 135 Хммм

    12 3 Отговор

    До коментар #120 от "Разумен":

    Детето е в сигурни ръце. Въпросът е, ще успеят ли да избягат от нашите ОПГ-та?

    10:38 06.02.2026

  • 136 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 3 Отговор
    ДАНО СА СТИГНАЛИ В КРИМ ИЛИ АБХАЗИЯ ... СИНА МУ
    Е В БЕЗОПАСНОСТ С ТИЯ ДВАМАТА
    ... В БЪЛГАРИЯ И ТРИМАТА БЕГЪЛЦИ ЩЯХА ДА БЪДАТ
    ЛИКВИДИРАНИ ОТ СИК ....
    ....

    10:39 06.02.2026

  • 137 Малко

    8 5 Отговор
    Малко гейска история.
    Той и Елтън Джон има хубави песни, ама....

    10:40 06.02.2026

  • 138 БОЙС ТУ МЕН

    12 3 Отговор
    И „ДЕЦАТА” НА ОСЕМНАЙСЕ ГОДИНИ
    НАВРЕМЕТО ГИ ОСТАВЯХА ЗА ДВЕ ГОДИНИ
    В МООГО „ДОБРИ РЪЦЕ”👊 В....КАЗАРМАТА„”

    Коментиран от #142

    10:41 06.02.2026

  • 139 Разумен

    7 0 Отговор

    До коментар #134 от "Тия спелеолози":

    Спекулациите и паниката не помагат. Фокусът трябва да е върху фактите и безопасността на момчето.

    10:42 06.02.2026

  • 140 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 1 Отговор
    ВЪПРОСА Е КАКВО СА ВИДЕЛИ 3-МАТА УБИТИ
    И 3-МАТА БЕГЪЛЦИ
    ИЛИ КАКВО СА НАМЕРИЛИ
    .......

    10:43 06.02.2026

  • 141 По-скоро

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Да добре са":

    Държат децата като заложници.Пък какво гмуркане посред зима.Аз,ако не чуя един ден малолетното си дете,ще се пукна от притеснение.Повечето родители сме така.

    Коментиран от #151, #153, #184

    10:43 06.02.2026

  • 142 Така е! Прав си!

    8 0 Отговор

    До коментар #138 от "БОЙС ТУ МЕН":

    Да, точно така – исторически казармата е била място с строга дисциплина, задължения и липса на избор, и много хора са минали през нея „без да питат“. Това е факт.

    10:44 06.02.2026

  • 143 ПОВТОРЕНИЕ:

    14 2 Отговор
    От цялата логорея около случая ясно се набива една подробност- връзката на НПО- то на убитите с ППДБ.

    И като всяко нещо, свързано с Шарлатаните, тук излизат все криминално- незаконни факти.

    НПО на може да съдържа в името си определението " национална агенция ". Как е регистрирано с това име?!
    Как за има - няма две седмици след регистрацията е получило договор с министерство на ППДБ?
    Никой журналист не потърси този договор, да видим какво пише в него, а това е първата логична стъпка?!
    Как едно НПО спира хора, проверява документи, отправя заплахи и закани, затваря пътища, поставя прегради, загражда жяла местност за собствено ползване?
    Имат ли разрешение за автоматичните оръжия, кой им го е издал и как? Това е тотално незаконно!
    Кой е спонсорирал дейноста им и как, с какви средства?

    Това са въпроси от пръв поглед. Има още много подробности- за детските лагери например и т.н.
    Въобще, детската линия в цялата история е много добре застъпена и все още няма обяснение!

    10:44 06.02.2026

  • 144 Ти изпадаш в истерия, тулупче!

    2 4 Отговор

    До коментар #119 от "Тити на Кака":

    Защо го правиш, щом е публично информация? Ние сме грамотни и можем да четем!

    10:45 06.02.2026

  • 145 Тити на Кака

    7 4 Отговор

    До коментар #99 от "глупости":

    1. Много говорят за секта и много от приятелите на учителя яростно им възразяват. Демонстрирайки поведение много близко до това на участници в някаква доминирана от една личност затворена общност. Простичко казано - секта. Моята ирония е насочена към тях, нещо, което не си разбрал.
    2. Що се отнася до съкровища, карти, иманяри и людмилиживкови - това не коментирам. Предпочитам да говоря само върху налични, относително кредибилни факти. Конспирациите не са моя територия.

    Коментиран от #155

    10:46 06.02.2026

  • 146 българина

    7 4 Отговор
    Three tourists found dead in Mexico were shot in the head and their bodies dumped in a well, authorities have confirmed.,Abandoned tents, a burnt white pickup truck and a phone linked to the missing surfers were found nearby. Прилича ми на мексиканско отмъшение заради промиване детски мозъци или педофилия..... Нали е бил изгонен от Мексико след 3 г.... май са го настигнали тук. А тримата са ги разпитвали къде е човека! Клаушев разбира и се покрива моментално, нали пише за бякакво момиче, явно мексиканче!

    10:46 06.02.2026

    12 5 Отговор
    Да не вземеш да се притесниш, че сина ти е с чички на 50 г, важното е, че не носиш отговорност.
    Пий си ракията и си пусни чалгата

    Коментиран от #157

    10:47 06.02.2026

  • 149 Може би

    4 1 Отговор

    До коментар #128 от "Ко, о кой по убав":

    Не знаят дали няма къртица.

    10:47 06.02.2026

  • 150 Надпис върху една от многото

    17 3 Отговор
    такива табели на " Националната агенция ":

    НЕ ВЛИЗАЙ!
    СТРЕЛЯ СЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

    Какви дейности са се извършвали в тая хижа, че такиа предупреждения?!

    10:47 06.02.2026

  • 151 Вероятно

    8 7 Отговор

    До коментар #141 от "По-скоро":

    Някои родители смятат, че е полезно за развитието на детето, вярват, че екстремни спортове или природни приключения учат на самостоятелност, отговорност и умения за оцеляване. Понякога тийнейджърът е ентусиазиран и има опит с подобни активности, и родителят счита, че рискът е приемлив. Бащата може да е сметнал, че зимата или студът не са толкова опасни, особено ако се е гмуркал с подобни условия преди това. В спелеологията, гмуркането и други екстремни спортове има култура на доверие между по-опитни и по-млади членове, която родителят може да е приел.

    Това не означава, че няма риск – просто обяснява защо родител може да вземе такова решение.

    10:48 06.02.2026

  • 152 Хорейшо

    3 1 Отговор
    Да повокаме или детектор на лъжата ли? Пон- добре да не изкатваме тези неполиткоректни истини, пък и преди избори.

    10:49 06.02.2026

  • 153 Логика

    5 6 Отговор

    До коментар #141 от "По-скоро":

    Бащата е действал от доверие и вяра, че детето ще е в безопасност и ще се учи, а не от лошо намерение.

    10:50 06.02.2026

  • 154 Аман

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Разумен":

    Едната година в Мексико,какво е.С чужди хора,които осемгодишният Леон нарича "лама"

    10:50 06.02.2026

  • 155 Тулупче,

    3 3 Отговор

    До коментар #145 от "Тити на Кака":

    Ние не знаем за какво става дума, защото четем за случая от новините. И забелязваме, че изпитвате неудържимо желание да ни обяснявате какво виждаме. Освен това, по описания от теб начин, реагирате, когато стане дума за вашия вожд. Откъдето следва да си направим извода, че също сте секта.😎

    10:54 06.02.2026

  • 156 Цвете

    14 0 Отговор
    КАКЪВ РОДИТЕЛ СИ, ДА ПУСНЕШ ДЕТЕТО СИ ЕЙ ТАКА, ПРОСТО ДА ХОДИ ДА СЕ " ГМУРКА " ? НЯМА ЛИ УЧИЛИЩЕ ЗА МОМЧЕТО? В ПЕРИОД НА ВАКАНЦИЯ ЛИ Е БИЛО? СТРАННА ИСТОРИЯ? ОТ 29 ЯНУАРИ НЯМА КОНТАКТ, ТОВА СА ДОСТА ДНИ.

    Коментиран от #162

    10:54 06.02.2026

  • 157 Мисля, че ...

    2 3 Отговор

    До коментар #148 от "Почивай си":

    Ти пишеш основно за провокация и емоционален ефект, а не защото имаш конкретна информация или загриженост за детето. Това е обиден и провокативен коментар, който цели да разбуни страстите и да подиграе бащата, а не да информира или помогне.
    Използваш агресивен сарказъм и лични нападки, за да провокираш реакции и да се чувстваш „прав“ в социалната среда, без да предоставяш конструктивна информация.

    Коментиран от #163

    10:54 06.02.2026

  • 158 Тити на Кака

    4 3 Отговор

    До коментар #133 от "Мнение":

    Не си посочил какво е агресивното в моя очевидно шеговит коментар - кои са грубите думи, например.
    Отричаш правото ми да установя безспорна истина - че цялата история дотук / като се изключи майката на издирвания учител и неназованата приятелка, дето обясняваше как се е разхождала по Мексико на разноски на Калушев/ е 100% мъжка? И наричаш посочването на факти "опит за налагане на собствено мнение"?
    Забавен си, ИИ, забавен!
    Но мислиш забавено и това е най-забавното 😂😂😂

    Коментиран от #164, #182

    10:55 06.02.2026

  • 159 Обществена тайна

    9 6 Отговор
    За да се скрие някой в гората и то в такава непристъпна гора в Балкана, става въпрос САМО за нещо от следните:
    ▪някакъв мистицизъм + духовно развитие, изискващо пълно уединение;
    ▪екстремно добра подготовка за оцеляване (може и военно обучение);
    ▪контакт с извънземна цивилизация;
    ▪търсене на нещо ценно като артефакти от древни цивилизации
    ▪връзка през древни подземни тунели (може би дори в пещери) с други точки или измерения.

    Мисля, това обяснява и връзката с Мексико - връзката между цивилизациите. За тези, които не знаят, има исторически данни за българския произход на аристокрацията на маите (ацтеките) и хиляди следи в културата и фолклора, които умишлено се прикриват.
    Има някаква връзка, намерили са нещо или са щели да го намерят и са очистени. Оцелелите много добре знаят, че ще бъдат ликвидирани и ще направят всичко възможно да се спасят и покрият.
    Не бъдете наивни, фактът, че веднага започна очернянето им, само доказва, че те са от светлата страна. Според мен, в интврвюто с приятелят им, той ясно си го каза: мечтаели са да намерят някаква пещера, за която само са чували. Оттук трябва да започват версиите ви: каква е тази пещера, какво е имало в нея, намерили ли са я, взели ли са нещо от нея, срещнали ли са някой там, дали не са били оставени да действат за да я намерят (да свършат работата) и след като са успели, да са били ликвидирани?!
    Дерзайте!

    Коментиран от #179, #188

    10:56 06.02.2026

  • 160 Панов

    5 3 Отговор
    Как няма да са секта - гледали с дрон за бракониери, докладвали незаконна сеч… Нормалните хора не правят така!
    По-неадекватни действия на милиция и власти трудно може да има.

    10:57 06.02.2026

  • 161 Петър

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ей, пепедараст долен":

    А ти какъв си. Слуга на фесовете.

    10:58 06.02.2026

  • 162 Вероятности

    7 7 Отговор

    До коментар #156 от "Цвете":

    Липсата на училище не означава безотговорност. Може да е ваканция, отсъствие с разрешение или спортна активност – важното е детето да е под наблюдение и в безопасност. Може да има извънредни причини – болест, семейни ангажименти или спортни активности, които са одобрени от училището. В наши дни някои ученици учат дистанционно онлайн при грипни ваканции или други ситуации, при спортни лагери или екстремни активности, временно не присъстват физически в училище.

    Коментиран от #178

    10:58 06.02.2026

  • 163 Не мисли

    8 0 Отговор

    До коментар #157 от "Мисля, че ...":

    Явно намираш това дедки да живеят в планината и да използват деца, както си решат. Може би си прав точно в тази цветна реалност. Невиини убити няма, невинни не се кривт, заедно с 15 г момче и още някой си. Но да новото нормално за, теб и пиндофилите

    Коментиран от #169

    10:59 06.02.2026

  • 164 Ирония

    3 0 Отговор

    До коментар #158 от "Тити на Кака":

    Да не си приватизирал "безспорната истина"?

    Коментиран от #186

    10:59 06.02.2026

  • 165 Оракула от Делфи

    5 2 Отговор
    Какъв "спокоен баща", какво нещо, явно сина му го издържа финансово, или е "аут ъв ордер" тотално!
    Този 15 годишен младеж , не е вече " дете " , а закоравял престъпник!
    Какво прави там , ...ами прави това, което му кажат,
    ТОЙ НЯМА ПРАВО ДА ИЗБИРА КАКВО ДА ПРАВИ,може да убива и какво ли не...ОЩЕ???

    11:00 06.02.2026

  • 166 Какво гмуркане

    10 3 Отговор

    До коментар #63 от "Конспирации":

    По средата на седмицата,в учебен ден,някой решава,че е над законите и правилата и си отива на гмуркане. Нашите деца,ще си кютат в обикновения живот, защото Слава Богу,не са избрани.

    Коментиран от #175

    11:00 06.02.2026

  • 167 вал

    9 2 Отговор

    До коментар #42 от "Много ясно че бащата е притеснен":

    Прочети каква религия изповядва ЛАМАТА Иво и кажи дали не е пълен нарцис и куку ла сега му повери детето или
    внука си! Боже що за и,д,и,о,т,и сте все ту Сарафов ту Пеевски са ви виновни !!!

    Коментиран от #168, #172

    11:01 06.02.2026

  • 168 хихи

    7 1 Отговор

    До коментар #167 от "вал":

    жълтопаветна работа

    11:02 06.02.2026

  • 169 Коментар

    3 5 Отговор

    До коментар #163 от "Не мисли":

    Обвинения като „деца използвани“ са силно преувеличени. В много ситуации – както при спорт или приключения, така както и в обучението в китайските манастири – децата се учат и се развиват под наблюдение, а не се експлоатират.
    Доколкото чух, издирваният е будист.

    Коментиран от #173

    11:02 06.02.2026

  • 170 Даааааааа

    11 1 Отговор
    Тежко болни хора, вилнеят по гори, пещери и язовири. Считат всички, несподелящи "хобито" им за закостенели консерватори, а само те са просветените, зелени прогресисти. В лудницата....

    11:02 06.02.2026

  • 171 Къде е мама

    2 1 Отговор
    На това му викам оптимист.

    11:03 06.02.2026

  • 172 Мнение

    4 3 Отговор

    До коментар #167 от "вал":

    Будизмът е религия и философия за духовно развитие, медитация и етика – не прави някого „нарцис“ или „луд“ автоматично.
    Будизмът на приятеля не определя автоматично поведението му или способността му да се грижи за детето.
    Коментарът, който си показал, все още е емоционален и нападателен, базиран на лични предразсъдъци и обиди, а не на факти.

    Коментиран от #190

    11:04 06.02.2026

  • 173 Модерни пПълни иьмислици

    9 2 Отговор

    До коментар #169 от "Коментар":

    Хахахаха, " бОдист" с пушки и дронове и тайни и момченца. Сигурно да. Всъщност е обикалял алтернативни училища и е чакал объркани " родители" да му дарят децата си.

    11:05 06.02.2026

  • 174 търсете мексиканци

    4 2 Отговор
    Three tourists found dead in Mexico were shot in the head and their bodies dumped in a well, authorities have confirmed.,Abandoned tents, a burnt white pickup truck and a phone linked to the missing surfers were found nearby. Прилича ми на мексиканско отмъшение заради промиване детски мозъци или педофилия..... Нали е бил изгонен от Мексико след 3 г.... май са го настигнали тук. А тримата са ги разпитвали къде е човека! Клаушев разбира и се покрива моментално, нали пише за някакво момиче, явно мексиканче, което бил спасил!

    11:06 06.02.2026

  • 175 Вероятно

    1 6 Отговор

    До коментар #166 от "Какво гмуркане":

    Може да е почивен ден, ваканция, дистанционно обучение или отсъствие с разрешение от училище.
    Някои родители предпочитат „извънкласни“ активности като спорт, приключения или гмуркане за развитие на умения, смелост и самостоятелност.

    11:06 06.02.2026

  • 176 Точно тази

    6 0 Отговор
    Действителност опитват да наложат в България ППДЕйБг

    11:07 06.02.2026

  • 177 българина

    3 0 Отговор
    по резултатите от балистиката ще разберат, че не са от този континвнт.....

    11:07 06.02.2026

  • 178 Да,бе,да

    8 2 Отговор

    До коментар #162 от "Вероятности":

    В Мексико пак ли са се занимавали със спорт и подобни дейности? Ако нямаше трима убити,нямаше и да разберем,че нещо такова има.Много българчета ходят на спорт и ИЗВЪНКЛАСНИ занимания,но не по този начин.Родителите или са с промити мозъци,или са заплашени.Дано поне децата да са в безопасност.

    11:08 06.02.2026

  • 179 Мдаам!

    5 2 Отговор

    До коментар #159 от "Обществена тайна":

    Харе Кришна!
    Харе Рама!
    Харе, Майна!

    11:09 06.02.2026

  • 180 ПП-ДБ СЕ ГРИЖИ ЗА ВАШИТЕ ДЕЦА!

    11 0 Отговор
    ДАЙТЕ СИ ДЕЦАТА НА ВАСКО УХОТО, БОРИС БОНЕВ, АСЕН ИЛИ ДРУГ ОТ ППДБ ДА ГИ ЗАВЕДЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ВИЛАТА ИМ НА ПЕТРОХАН, ПОСЛЕ И ЗА ГОДИНА В МЕКСИКО И ХИЧ НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ!

    11:09 06.02.2026

    1 3 Отговор

    До коментар #158 от "Тити на Кака":

    Това не помага на никого.Нито на теб,нито на мен,нито на Иван,Петкан или Драган.

    Коментиран от #191

    11:10 06.02.2026

  • 184 Альооо

    3 3 Отговор

    До коментар #141 от "По-скоро":

    "Посред зима"?! С екипировка и наблюдение гмуркането през зимата може да се прави безопасно. Освен това има хора - " моржове",
    които се къпят в много студена вода през зимата, дори при температури близки до 0 °C, дори на 80 г.
    Редовното къпане през зимата развива устойчивост на организма към ниски температури. „Моржовете“ влизат постепенно, често с група, и имат план за бързо излизане и затопляне.

    11:13 06.02.2026

  • 185 Възможно е да са се

    4 0 Отговор

    До коментар #78 от "Тити на Кака":

    върнали неочаквано и изненадващо за тези в хижата? Защо 3 трупа на показ? Дано децата да са спасени.

    11:14 06.02.2026

  • 186 Тити на Кака

    3 0 Отговор

    До коментар #164 от "Ирония":

    Не си посмял да отговориш на нито един от аргументите ми, умнико. Характерно.
    А безспорните истини не могат да бъдат приватизирани, защото те са пред очите и признати като такива от всички.
    Продължавай да хълцаш немощно, забавен си!

    11:14 06.02.2026

  • 187 Разбирам прекрасно

    6 0 Отговор

    До коментар #181 от "Тити на Кака":

    Но това дете има и майка.Кой го е раждал?Щъркела ли го е донесъл?Мисълта ми клони,да покажат семейството,ако въобще го има.

    11:16 06.02.2026

  • 188 Наковалня

    3 5 Отговор

    До коментар #159 от "Обществена тайна":

    Няколко тома книги "Тайните подземия на България" и купища други, но на нормитата им се струва прекалено свръхестествено...
    Викате лама бил, будист... Със сигурност детето е в добри и сигурни ръце. А търсеното и най-вероятно намерено е нещо свръхестествено. То, по дълбокия Балкан, няма какво да е друго. Това обяснява и дроновете. Обяснява и името на НПО-то. Дали са им възможност да намерят, каквото са търсили и след това са ги ликвидирали.

    11:16 06.02.2026

  • 189 Ния

    7 0 Отговор

    До коментар #127 от "Тити на Кака":

    Щом толкова сте разпенили розовите, явно в правилна посока са разсъжденията Ви, основани на логика, здрав разум, критично и аналитично мислене на човек с блестящ интелект. Не им обръщайте внимание на ж@лкарските з@яждания, господине, не си струва.

    Коментиран от #194, #204

    11:17 06.02.2026

  • 190 Спомних си

    6 1 Отговор

    До коментар #172 от "Мнение":

    "Свидетели на Йохова ",стояха на "Граф Игнатиев" и редица сладки приказки на всеки склонен да ги изслуша.После се чу за младежи(понеже са по-податливи на влияние) в Индия.Затова кметът съвсем спонтанно говореше за секта,т.е затворена организация,със собствени правила.Вече съм баба,но тогава,мъжът ми тока ми се развика,когато исках да спра да ги чуя.

    11:17 06.02.2026

  • 191 Тити на Кака

    2 2 Отговор

    До коментар #182 от "Проявяваш доста силна емоция":

    Твърденията за "силна емоция" подлежат на доказване.
    Пак не си се главоболил с доказателства, умниче.
    И това е факт, а не моя емоционална оценка.

    Коментиран от #193

    11:18 06.02.2026

  • 193 Щом така казваш...

    1 1 Отговор

    До коментар #191 от "Тити на Кака":

    Твоя воля,твоето магаре да е мъжко.

    Коментиран от #210

    11:20 06.02.2026

  • 194 Да сме благодарни

    2 1 Отговор

    До коментар #189 от "Ния":

    Да благодарим,че ни наложиха Истанбулската конвенция.Лелееее как щяха да ме направят родител под номер.

    11:21 06.02.2026

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Нещастна работа

    4 1 Отговор
    Бая глупак коментира тук!

    11:23 06.02.2026

  • 197 Хипотеза

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Опа":

    Възможно е баща да реши да остави детето си 15 г. при доверен възрастен или в група/комуна, за да го предпази от лоши влияния като наркотици, лоша компания или вредни навици.

    11:23 06.02.2026

  • 198 При тази

    1 0 Отговор

    До коментар #192 от "Хипотезите не са истина!":

    При тези неразбории в съдебната система,при сигурни доказателства,делата се точат с години.Дават ни официална информация и ние си казваме личното мнение по темата.

    11:24 06.02.2026

  • 199 Производители

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Много ясно че бащата е притеснен":

    На Адренохром са били в хижата

    11:26 06.02.2026

  • 200 БеГемот

    7 2 Отговор
    Само не знам какво са тия лами с оръжия?!Оня си е чалнат та стой та гледай....направо будата му го говори ....и той на будата...

    Коментиран от #202, #206

    11:27 06.02.2026

  • 201 Мнение

    2 5 Отговор

    До коментар #181 от "Тити на Кака":

    В нормалните случаи родителят е активно ангажиран и знае къде е детето, кой го наблюдава и какви са правилата.
    Такива решения се правят с по-големи тийнейджъри, които могат да се грижат частично за себе си, не с 15-годишно дете без опит.
    Даването на тинейджър на доверен възрастен с цел „защита от лоши влияния (наркотици)“ е практикувано на места и в програми.
    Това не значи, че има хомосексуализъм.

    Коментиран от #217

    11:27 06.02.2026

  • 202 Различия между школи

    3 3 Отговор

    До коментар #200 от "БеГемот":

    Тхеравада, Махаяна и Ваджраяна имат различни интерпретации на правилата. Например, някои тибетски монаси могат да имат оръжие при определени условия, но това не е за агресия, а за защита на общността.

    11:29 06.02.2026

  • 203 Перата

    7 1 Отговор
    Нещо са намерили в пещера.Може злато, може дрога или кеш.Отдавна работят по поръчка,затова им е оредено административно.

    11:29 06.02.2026

    8 2 Отговор
    че рейнджърите са намерили писмени доказателства- палимпсест , написан върху животинска кожа с карта в него, че навремето ЛЮДМИЛА Живкова е пренесла съкровището на Бастет от едноименната пещера в Странджа, в пещера в Западна Стара Планина и го е укрила в нея!
    Палимпсестът е бил скрит в друга пещера, с цел по- голяма сигурност и текстът допълнително е бил шифрован. На рейнджърите е отнело години да го разшифроват.
    По някакъв начин тайната им е излязла наяве и тримата рейнджъри са били убити от влиятелни мафиоти, които искат да се докопат до скритото съкровище на Бастет.
    Още Ванга е предрекла, че съкровището на Бастет , освен данни за скрита цивилизация , живяла на Земята, крие и сввдения за извънземно посещение на нашата планета!
    След убийството на тримата рейнджъри, останалите посветени основатели на агенцията взимат картата и избягват с нея, сега се укриват незнайно къде.

    Коментиран от #211, #218, #235, #236

    11:31 06.02.2026

  • 206 Самозащита

    6 5 Отговор

    До коментар #200 от "БеГемот":

    Ако човек се намира в район с хищници (мечки, диви свине, змии), оръжието не е за нападение, а за защита на живота.
    Будистите се стремят да причинят възможно най-малко вреда, така че оръжието може да се използва само в краен случай, за да се спаси живот

    11:31 06.02.2026

  • 207 Балкан

    9 2 Отговор
    Не всеки може да стане лама. Това потвърждава теорията за духовно развитие и защо децата са били оставени с тези хора за дълго време. При будистите много често се съчетава духовното развитие с бойната подготовка, особено в райони на Азия, където монасите са били систематично нападани и избивани. Будизмът е клон на ведическата религия - религията на нашата раса, на нашите предци. Тези хора са търсили нещо дълбоко мистично. Някой им е създал измамното чувство на сигурност, че могат спокойно да действат и когато са успели, са ги убили. Никога няма да ни кажат истината. Очаквайте да ги очернят още повече. Ако ги намерят, ще ги очистят, затова се крият. Балканът крие големи тайни. То там се и усеща, който е минавал през прохода и селото, знае.

    Коментиран от #212

    11:31 06.02.2026

  • 210 Тити на Кака

    2 1 Отговор

    До коментар #193 от "Щом така казваш...":

    Не "казвам", посочвам факт.

    11:34 06.02.2026

    3 1 Отговор

    До коментар #207 от "Балкан":

    Това е типичен пример за конспиративно мислене, смесващ история, митология, духовни идеи и несвързани факти. Историята, която си развил все пак е интересна и драматична. По-скоро е легенда или мит, смесен с реални събития, отколкото обективна истина. Но определено е интересна.

    Коментиран от #219

    11:37 06.02.2026

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Опа":

    Голям опит излъчваш. Как обичаш бананите? Меки и презряли или зелени и твърди?

    11:38 06.02.2026

  • 215 Намирам коментариите

    2 4 Отговор
    за еднопосочни и в стеснен диапазон (предимно хулещи родителите). Хижата се намира на много възлово и ключово място. Минават всякакви. Зима. Ако не се подслониш на топло, измръзваш. В селото се е чувала престрелка ( не 3 изстрела).

    11:39 06.02.2026

    8 0 Отговор

    До коментар #201 от "Мнение":

    Никъде не твърдя кой е хомо и кой - не.
    Никъде не казвам, че родители нямат право да пратят децата си на някакъв обучителен лагер.
    Казвам само, че когато си вкарал детето си в някакъв обучителен формат, загубиш връзка с него от десетина дни, защото детефонът е изключен, после се окаже, че детето ти е било на място, където е извършено масово убийство, а ти след всичко това хукнеш да обясняваш по медиите, как не се притесняваш за детето си - това подлежи на разследване. От компетентните органи.
    Сега казвам още нещо. Кръстя се суеверно хипотезите за външни убийци от мафията / в който и да е неин клон/ да са верни и Калушев с детето и приятеля да са се омели на безопасно място, докато премина жегата.
    Защото ако убиецът на тримата донори е Калушев.....кръстете се за детето!

    11:45 06.02.2026

  • 218 Балкан

    10 1 Отговор

    До коментар #205 от "Има достоверни сведения,":

    Дали не я убиха заради това? Защото е скрила, а не предала съкровището?
    Навремето се говореше, че е намерила и гробницата на Александър Македонски и са изнесли няколко тира със златни съкровища от нея. Както и че се изнася всичко за Лондон.
    Може този път, да е решила да го скрие. След това тя беше убита, Кръстю Мутафчиев хвърлен в лудница и затвор, а всички свидетели очистени.
    Голямата грешка на тези хора е, че са споделили с някой, какво търсят, взели са пари, купили са земя, оградили са я, купили са си всичко необходимо и са си мислили, че ще бъдат просто така оставени, след като открият нещо свръхестествено. Някой ги е подвел и предал, били са през цялото време под зорко наблюдение. Имало е шпиони и от селото.
    И сега ни пробутват история за педофили, за да отвратят и възмутят хората и да ги откажат да ровят надълбоко.

    Коментиран от #226, #228

    11:46 06.02.2026

  • 219 Наблюдения

    1 0 Отговор

    До коментар #212 от "конспиративно мислене":

    Това означава теория на конспирацията. Хората сядат и нищят някаква конспирация, създават теория. Лошите са конспираторите, търсачите на истина са от добрите.

    11:51 06.02.2026

  • 220 Има нещо,

    7 0 Отговор
    Което бие на очи.Защо само момчета,тъй ли в тази,/незнам как да се изразя/комуна,школа,лагер няма едно момиче?

    11:53 06.02.2026

    2 0 Отговор

    До коментар #192 от "Хипотезите не са истина!":

    Помоли ИИ да смени малко стилистиката, че много започна да си личи 😂😂😂

    11:59 06.02.2026

  • 223 Да попитам:

    11 1 Отговор
    Колко ли изпаткал в кратуната трябва да си,за да си спокоен за детето си след цялата кървава сатанинска трагедия край хижата???

    12:04 06.02.2026

  • 224 Хмм

    6 0 Отговор
    всички тези родители които са дали децата си са или от будисткото им братство, или децата им са заложници, може оттам да са и парите

    12:04 06.02.2026

    7 0 Отговор

    До коментар #218 от "Балкан":

    и екипът й действително са открили нещо в пещарата на Бастет. Местните хора от Малко Търново разправят, че войници са изнасяли сандъци от връх Голямо Градище, където е единственият вход на пещерата. И са ги товарили на закрити камиони в подножието на върха,
    Знаем, че входът на пещерата после е бил затапен с бетон. Достъпът до входа е изключително труден дори пеш, камо ли за строителна техника. Представете си какви усилия са били нужни да се излее бетон там. Никой не знае колко тона бетон е излят, за да е запечата входа. Никой след Людмила не е влизал в пещерата оттогава. Защо са били необходими тези усилия, ако не е било открито нищо?!

    За неясната смърт на Людмила и сътрудниците й няма да говорим сега!

    Рейнджърите са открили следи към пренесеното и укрито съкровища на Бастет, намерили са писмени упътвания и карта. Предполага се , че картата и съкровището са на различни места, в пещери, може едното да е на брега на морето, другото- накъде в пещера в Балкана.

    Ако това е вярно, тук действат могъщи сили и истината няма да бъде разкрита!

    12:25 06.02.2026

  • 227 Хмм

    4 3 Отговор
    почти е ясно кой е убиецът, взел си е и заложник, няколко дни преди убийството

    12:26 06.02.2026

  • 228 Хм, наистина,

    6 0 Отговор

    До коментар #218 от "Балкан":

    ако рейнджърите са открили следи към нещо по време на своите изследвания на пешери, гмуркания и т.н., това обяснява всички камери, бариери, дронове, огради , предупредителнни надписи и т.н. около тяхната територия и хижа.

    Обяснява и защо са избрали да живеят в планината , далеч от други хора- по лесно им е да се охраняват.

    Но...интересите да бъде скрита тяхната находка, каквато и да е тя, тук вече има различни хипотези, Бастет, извънземно посещение и т.н., са много могъщи и са били ликвидирани.

    А избягалите всъщност се борят за живота си.
    За това и бащата на 15 годишното дете се прави на ударен и уж нищо не знаел, ама имал доверие! Ми какво да каже човекът- и синът му е заплашен!

    Коментиран от #232

    12:32 06.02.2026

    9 2 Отговор
    Учудващо д.билно "спокойствие" на този т.н. "баща"!
    Синът му на 15 години е в неизвестност с още двама възрастни повече от 10 дни, същите за издирвани във връзка с мистериозно убийство на 3-ма човека, на всичко отгоре 29-ти януари е учебен ден и детето кой знае от кога не посещава училище, за да се шляе с някакви съмнителни "приятели" на "баща" му... по морето посред зима! Дори въобще не е ясно дали посещава училище или тези двамата са му "учители"!? Този "баща" още ли не е поне привикан на разпит, трябва и социалните да се заемат с него!? Бил "спокоен".... Нямам думи!

    12:44 06.02.2026

  • 231 Ния

    4 1 Отговор

    До коментар #229 от "Тити на Кака":

    Ето, знаех си, за Вас също съм с неприемлив интелект, както наскоро един тук ми рекна констатацията си, че АйКю-то ми било 13,5, а аз му отвърнах, че са ми го взели от КАТ и всъщност шофирам без АйКю. 🙃

    Една мисъл е обсебила съзнанието ми тези дни. Хипотетично излизам на планинска разходка с кученцето ми и се натъквам на "отцепен мексикански щат", каквото много точно сравнение направихте, с цялата неописуемост на случващото се там с любезното съдействие на хора от властта и родители на м@лолетни и непълнолетни деца.
    Не мога да го осмисля, не мога да го анализирам, като дете съм неспособна да възприема бруталната, шокираща, безобразна, отвр@тителна, изкривена реалност. Не мога, откровено Ви казвам. Имам чувството, че сънувам и всеки момент ще се събудя, господине. Не мога.

    Коментиран от #238

    12:57 06.02.2026

  • 232 Балкан

    6 0 Отговор

    До коментар #228 от "Хм, наистина,":

    Бастет е била тракийска (= т.е. българска) принцеса. Свидетелите твърдят, че е имала много висок ръст и човешко тяло, но лицето й било нещо средно между котка и лъв. Това е 100% точно описание на човеко-лъвовете от съзвездието Лира - създателите на българския народ, нашите предци, същите които рептилоидите от съзвездието Дракон нападат. Хора с лица, съчетаващи лъвски и котешки черти. Модераторите на факти, сега ще изтрият това съобщение.
    Може не само съкровището, но и тялото й да е укрито за по-сигурно, в някоя пещера или база.
    Помните ли, когато жената на Волен Сидеров - Капка, издаде книга в която и тя говореше за подземия, останали от древни цивилизации, свързващи континенти? А после книгата беше внезапно изтеглена от пазара и потулена?
    Западна България - от Видинско, през Врачанско до Трънско-Кюстендилско е най-дивата и непроходна скрита част от България. Там е идеално място за укриване на съкровища, бази и кой знае какво още се крие в тези планини.

    13:17 06.02.2026

  • 233 хммм

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мнение":

    вижте очите на бащата изглежда ли спокоен и мисли ли че детето е в беозпсност според...

    13:20 06.02.2026

  • 234 даскала

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Опа":

    То сега не е ли учебно време?Не трябва ли да е на училище?Боже какви времена настъпиха.Когато чета какво се случва имам чувство,че сънувам,че това не е държавата в която съм роден.Социални,детска педагогическа стая къде са?

    13:34 06.02.2026

  • 235 Балкан

    4 1 Отговор

    До коментар #205 от "Има достоверни сведения,":

    Цитирам:
    "Още Ванга е предрекла, че съкровището на Бастет , освен данни за скрита цивилизация , живяла на Земята, крие и сввдения за извънземно посещение на нашата планета!"
    - Да, за човеко-лъвовете от съзвездието Лира.
    Хора с лица с котешки и лъвски черти. Каквато е била и Бастет. Те идват на Земята, след като цивилизацията им е нападната от вече технически развитите рептилоиди от съзвездието Дракон. Лирийците се развивали духовно и не успяли да отблъснат агресията и спрат геноцида. Част от тях идват тук и създават нас - българите. Оттам и нашата дълбока любов и свързаност, нашето асоцииране с котки и лъвове. Спомнете си знамето на Спартак, флаг с котка на него. Барсът (снежният леопард), който е бил наш символ, преди лъвът и т.н.
    Котка е стара арийска дума и означава майка, а котило - потомство, деца.

    13:35 06.02.2026

  • 236 Замислен

    0 0 Отговор

    До коментар #205 от "Има достоверни сведения,":

    Обаче мнението на БАЙ Х@ЙОВЕЦА е, че нямало въоръжени иманяри. 😂

    13:58 06.02.2026

    1 0 Отговор

    До коментар #231 от "Ния":

    Шофирането без АйКю е нищо работа!
    Аз от години шофирам и без АйКю, и без кола, намерих си едно самотно автомобилно кормило, погрижих се за него, обезпаразитих го, нахраних го, то завъртя радостно опашка и после започнах да си го въртя из Националната пътна мрежа , представяйки на органите от Пътната полиция документ от МОСВ, че съм главен мениджър на Националната агенция за защита на изоставени автомобилни волани.
    Но веднъж станах жертва на ужасяващ полицейски произвол - мнителни полицаи от квотата на Шиши нагло ме глобиха за превишена скорост. А когато заявих намерението си да се оплача ме заплашиха с Наглите...
    Млъкнах.
    Така осиротя осиновеното ми кормилце, тия го конфискуваха в полза на Националния фонд за защита на кръглите розови прасета, казват, че сега само Кокоран имал привилегията да си го врътка...
    Има ли смисъл да се обърна към Борда за мир на г-н Тръмп или направо да тичам при врачка в Столипиново, как мислите?

    Коментиран от #242

    14:16 06.02.2026

    1 0 Отговор

    До коментар #237 от "Ния/Лия/Мелия":

    Лелееее, чак сега забелязах самопризнанията.....
    Я да си мерна списъка с резултатите от боксовите срещи :

    - Ния......няколко пъти;
    - Лия.....само веднъж, обаче с нокаут в първия рунд;
    - Мелия.... тази съм я пропущил....

    Е, то не може всички.
    Няма пълно щастие на този свят!

    Коментиран от #243

    14:33 06.02.2026

  • 241 Детектор

    1 0 Отговор
    На лъжата? Съществува, удобно ли е? Или да не ровим толкова.

    14:34 06.02.2026

    5 1 Отговор
    трябва да се иска съдействие от сръбските власти поради близостта до границата. А също и да се огледат пещерите в региона, ако има такива, щом издирвания е специалист по пещерни спускания.
    Това, което ме тревожи е дали има още такива затворени и въоръжени групи в страната.

    Коментиран от #247

    14:50 06.02.2026

  • 245 Мелия

    2 0 Отговор

    До коментар #239 от "Тити на Кака":

    Мелия пристъпва към накъсване на дипломи. 😅
    Благодаря Ви. 🙂🍀

    Коментиран от #246

    14:52 06.02.2026

  • 246 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #245 от "Мелия":

    Никога не съм могъл да си обясня защо след общуване с мен жените си късат дипломите, а не дрехите...
    После се поглеждам в огледалото и нещата си идват на мястото😉😂

    Коментиран от #248

    15:01 06.02.2026

  • 247 Тити на Кака

    1 1 Отговор

    До коментар #244 от "Според мен":

    Това е абсолютно задължително действие и искрено бих се учудил, ако разследващите още не са го предприели!

    15:05 06.02.2026

  • 248 Мелия

    0 1 Отговор

    До коментар #246 от "Тити на Кака":

    Неправилни жени. И ненужна, но стойностна скромност от стойностен и супер готин човек.
    Бъдете озарен, господине!

    Хайде, бай до следващия рунд. 🤭

    Коментиран от #249

    15:27 06.02.2026

  • 249 Тити на Кака

    1 1 Отговор

    До коментар #248 от "Мелия":

    Прекалихме, досадихме, ама с кеф! И на никого няма да се извиняваме, нека се спукат от завист!
    А момчето дано го открият живо и здраво, разбира се. Барабар с останалите атлети-еколози.

    Хубав ден🎶

    Коментиран от #252

    15:47 06.02.2026

  • 250 бастет

    6 1 Отговор
    Бащата има уплашен поглед, но не защото детето му е в опасност, а заради онези, които ги търсят /с една цел, "довършване" на работата/.

    16:17 06.02.2026

  • 251 Невероятно

    3 0 Отговор
    но факт, Агенция за защита на детето се активирала.
    С апел да си гледате децата.

    16:44 06.02.2026

  • 252 Мдаааа

    2 0 Отговор

    До коментар #249 от "Тити на Кака":

    Прави сте, много досадихте с този паралелен разговор. Така и така се заформи някакво приятелство около вас, защо не си направите някакъв чат, да речем в телеграм или каквото ви харесва и не си обмените контактите, за да се съберете та, а тук да караме по темата? Там си продължете приятелското бъбрене. Нищо лошо, просто трудно се чете от вашите закачки, а темата е интересна и заслужава по-съсредоточен разговор.

    17:27 06.02.2026

  • 253 иве

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Тити на Кака":

    къде го чете това за геолокацията??

    17:53 06.02.2026

  • 254 Мистерия

    1 0 Отговор
    Или е замесен и държи децата като заложници за да не го гръмнат или се крият всички защото са станали свидетели на нещо в което участват нашите служби.

    17:59 06.02.2026

  • 255 Много се надявам

    1 0 Отговор
    Дано всичко да е нред с липсващите хора!!!

    18:31 06.02.2026

