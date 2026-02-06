Издирваният Ивайло Калушев е с 15-годишния син на свой приятел

Детето на спелеолога Яни Макулев е в неизвестност и се намира заедно с издирвания след тройното убийство в района на „Петрохан“ Ивайло Калушев. Макулев потвърди в ефира на „Здравей, България“ по Нова ТВ и уточни, че не знае точното местонахождение на сина си. С тях е и Николай Златков, който е сред учредителите на „Национална aгенция за контрол на защитените територии“, и също се издирва.
„За последно сме комуникирали на 29 януари. Тогава беше на морето, оттам насетне следите се губят. Тримата бяха там на разходка и за гмуркане“, заяви бащата. Детето е на 15 години и от този момент насам контакт не е осъществяван с него. Телефонът на сина му е изключен, а Макулев допълни, че не използва приложение за проследяването му, но се надява всичко да е наред.
Спелеологът обясни, че не знае къде точно се намира синът му сега, но може да обясни къде ориентировъчно е била базата, където са били с Калушев: „Той имаше база в Българене, на мястото има отбивка от пътя“. Той уточни, че след престоя на морето детето и Калушев не са се връщали в селото, а посоката им и текущото местоположение остават неизвестни.
„Калушев по никакъв начин, пряко или косвено, не се е свързал с мен, за да каже ‚Добре сме‘“, обясни Макулев. Той разказа, че веднага след като е разбрал за трагедията в Петрохан, е опитал да се свърже с всички замесени, но телефоните им са били изключени.
Въпреки липсата на контакт, Яни Макулев изрази увереност, че детето му е добре: „Аз съм спокоен в момента, защото знам Алекс с кого се намира и съм доволен, че е в безопасност. Оставям се на вътрешния си инстинкт, като спортист и родител, но съм убеден, че до ден-два ще има развитие по темата и те ще се появят“.
Бащата подчерта, че няма данни за инцидент или опасност. Макулев изрази надежда, че синът му и останалите, които са с него, са в безопасност и скоро ще се появят.
2 Опа
Коментиран от #8, #14, #30, #118, #120, #183, #195, #197, #209, #214, #234
09:38 06.02.2026
3 кой му дреме
Коментиран от #9, #12
09:38 06.02.2026
4 Анонимен
Коментиран от #7, #55
09:40 06.02.2026
5 Мнение
Коментиран от #233
09:41 06.02.2026
6 Да добре са
Коментиран от #141
09:42 06.02.2026
7 Разумен
До коментар #4 от "Анонимен":Все още няма доказателства, че детето е в опасност или че родителите са го „лишили от училище“. Най-добре е да изчакаме официална информация.
Коментиран от #154
09:42 06.02.2026
8 честен ционист
До коментар #2 от "Опа":Не, братя са.
09:42 06.02.2026
9 Оффф
До коментар #3 от "кой му дреме":Не пишете само глупости! Едва ли един баща ще е доволен от такива твърдения. Със сигурност, ако е подозирал нещо, няма да пусне детето си. Не повтаряйте удобни за някого внушения! Случило се е друго!
Коментиран от #18, #111
09:42 06.02.2026
11 Макс
Коментиран от #16, #26, #49, #62
09:43 06.02.2026
12 Възмутен
До коментар #3 от "кой му дреме":Сексуалната ориентация не прави човек опасен за детето. Истинската тревога е къде е детето?!
Коментиран от #45, #58, #60, #66
09:43 06.02.2026
13 то е ясно
Коментиран от #19
09:44 06.02.2026
14 Представи си
До коментар #2 от "Опа":...и то в края на Януари...
Тия наистина не са у ред в главите...
Коментиран от #43
09:44 06.02.2026
16 Важното е
До коментар #11 от "Макс":Не знаем какво чувства бащата и не можем да правим предположения. Важното е детето да е в безопасност и да се намери.
Коментиран от #28, #31
09:45 06.02.2026
17 Какви времена, Какви нрави
Коментиран от #22
09:45 06.02.2026
18 Бащата
До коментар #9 от "Оффф":Доволен съм че синът ми е в добри ръце.
09:46 06.02.2026
19 Истината
До коментар #13 от "то е ясно":Да правим конспирации не помага. Приоритетът е сигурността на детето.
09:46 06.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Боруна Лом
09:47 06.02.2026
22 Альооо
До коментар #17 от "Какви времена, Какви нрави":Стига със спекулациите. Най-важното сега е детето да е намерено и в безопасност. Всичко останало само разсейва вниманието.
09:48 06.02.2026
23 Защо синът на тоя баща
Една година в Мексико? На чии разноски!
Другите родители отказват съдействие!
Защо до сега не са задържани?
09:48 06.02.2026
24 Хмм
09:49 06.02.2026
25 Сила
Коментиран от #89, #131
09:49 06.02.2026
26 Ку - кури - го
До коментар #11 от "Макс":Глупости! Просто знае какво ще се случи на сина му , ако пропее !:)
09:49 06.02.2026
27 Магията на Тиквата
Коментиран от #32, #33, #97
09:49 06.02.2026
28 Даааа
Коментиран от #42
09:50 06.02.2026
29 Теория на конспирацията
09:51 06.02.2026
30 Предположение
До коментар #2 от "Опа":Може да му е чичо.
09:51 06.02.2026
31 Макс
До коментар #16 от "Важното е":Така е , но този баща мълча много време , след случилото се . И изведнъж на живо в телевизора . Има нещо гнило . Колкото до предположенията , то те са нормална част от мисловния процес .
Коментиран от #37, #39, #40, #41
09:51 06.02.2026
32 Не внушавай лъжи tapac
До коментар #27 от "Магията на Тиквата":Тези хора са живели в гората, я да видим ловците кви снаражения пазите....говорите като клюкарки,кво са женорята ви
09:51 06.02.2026
33 Хммм
До коментар #27 от "Магията на Тиквата":Рейнджърите в цял свят имат законно притежавани оръжия. Лесничеите също.
Коментиран от #85, #96, #109
09:52 06.02.2026
34 злото обича да се преструва на ангел
09:53 06.02.2026
35 ккк
09:53 06.02.2026
37 Реалист
До коментар #31 от "Макс":Понякога родителите предпочитат да не разкриват информация за местоположението или обстоятелствата, докато не са сигурни, че няма риск за детето.
09:54 06.02.2026
38 Роден в НРБ
09:54 06.02.2026
39 Мнение
До коментар #31 от "Макс":Ако има разследване или издирване, родителят може да изчаква, за да не попречи на усилията на полицията.
09:55 06.02.2026
40 Възможно е:
До коментар #31 от "Макс":Лични причини – нужда от време, за да обработи случилото се, стрес, умора, страх и т.н.
09:56 06.02.2026
41 Шок и тревога
До коментар #31 от "Макс":Когато детето е в неизвестност, родителят може да бъде силно разтревожен и да не е готов да говори публично.
Коментиран от #47
09:56 06.02.2026
42 Много ясно че бащата е притеснен
До коментар #28 от "Даааа":Тези хора са станали свидетели на нещо, което сарафовата и мутренската мафия треперят да не разберете, затова са убили всички....дано децата и другият мъж наистина да са успели да се укрият от наемните убийци на тиквенската мутренска армия наемни убийци от ДАНС, службите и прокуратурата ...ще вярвате на тоя доказан корумпиран престъпник Сарафов, когато плюе като мръсен престъпник по хора че били "педофили" , а не на хора, които ви казват че това са счетоводители, адвокат и пещерняци....Ако бяха убийци щяха да са под защитата на саеафовите престъпници, а не разстреляни показно...
Коментиран от #167, #199
09:56 06.02.2026
43 Рейнджър
До коментар #14 от "Представи си":Много ясно ! Иначе , щяхме ли да отвлечем дете !
Коментиран от #80
09:57 06.02.2026
44 Вижте отблизо
09:57 06.02.2026
45 Ей, пепедараст долен
До коментар #12 от "Възмутен":стой далеч от деца да не заминеш при "рейнджърите". Не всички бащи са като този психар да си дадат дететето да го водят в мексико.
Коментиран от #57, #161
09:58 06.02.2026
46 Дони
Коментиран от #48, #51
09:58 06.02.2026
47 Бащата ви каза че са станали свидетели
До коментар #41 от "Шок и тревога":...на престъпление на мутрите в България, което ДАНС са опитали да прикрият....
09:58 06.02.2026
49 Стратегия за информация
До коментар #11 от "Макс":Понякога разследващите искат да излязат с публично съобщение, за да включат обществото в издирването (например повече очи, повече свидетели). Това може да е координация.
Коментиран от #56
09:59 06.02.2026
50 има нещо гнило тука
Коментиран от #53
09:59 06.02.2026
51 Не ви ли е срам бе мутри мръсни с власт
До коментар #46 от "Дони":Бащата а го изкарвате алкохолик, убитите хора педофили , а вие мръсни престъпници корумпирани убийци и крадци,бунищожили и затрили държавата, вие кви сте бе, izrodiii
10:00 06.02.2026
52 Архимандрисандрит Бибиян
10:00 06.02.2026
53 Добре че си ти и Пепи еврото
До коментар #50 от "има нещо гнило тука":.Мартин на Банов нотариуса Сарафов и жертвите ви с над 300 откраднати имоти, че да кажете какво й е съмнителен и кой не е ...
10:01 06.02.2026
54 Тити на Кака
Идилия.
/ И да не си помисли сега някой неприемливо, че това в базата е секта! Не е секта, просто хората там се секнат периодически / нали лазят из водата, требе си секнене/ и това създава заблуждаващото впечатление, че са секта! Престанете да тормозите несектантите, оставете ги да си се секнат гмурливо из гори и пещери. И просто погребете труповете, останалото - и дечицата, и парите на труповете е в добри ръце, нека живите си се гмуркат на спокойствие./
Коментиран от #99
10:01 06.02.2026
56 Да се съдейства на полицията в този
До коментар #49 от "Стратегия за информация":...случай е равносилно на убийство на децата и мъжа и ще изкарат мъжа "педофил"....
10:02 06.02.2026
57 Внимавай със заплахите!
До коментар #45 от "Ей, пепедараст долен":Да обвиняваш и заплашваш без никакъв смисъл, не помага на никого. Най-важното е детето да бъде намерено и в безопасност.
Коментиран от #67
10:02 06.02.2026
60 Ивелин Михайлов
До коментар #12 от "Възмутен":Прави го
Коментиран от #70
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 И КАК
До коментар #11 от "Макс":И С колко да се забави търсенето .един телефон и отива местния квартален и след още един телефон, забавяне от 2 часа
10:04 06.02.2026
63 Конспирации
До коментар #55 от "ти къде":„Търсели съкровища“ и „няма да открият никой скоро“ – няма никакви доказателства, че причината за присъствието им е било събиране на съкровища.
„Карти по линия на ДС“ – това е предположение, свързващо хората с бившата Държавна сигурност без фактологична основа.
„Проклятие“ – това е мистично и субективно мнение, не е факт.
Фокусът върху истината: знаем само, че детето и други са били на разходка и гмуркане, че има издирване, и че властите работят по случая. Всичко останало са догадки и конспирации.
Коментиран от #78, #166
64 АЛЕКСЕЙ ПЕТКОВ
10:05 06.02.2026
65 В никъде случай никой да не издава
10:05 06.02.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Макс Планк
10:07 06.02.2026
Ако се е съхранявало дрога, щяха да я надушат
Може да уловят следа на хора или коли?
Коментиран от #74
10:08 06.02.2026
70 Питам само?!
Ами ако някой каже същото за вас, това ще бъде ли вярно, саво защото някой го казал на някого?
71 Панайотов
10:09 06.02.2026
72 Странна работа
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Мнение
До коментар #69 от "Защо веднага не са":А ти откъде знаеш, че не са пуснали кучета?
Лично на тебе ли трябваше да дойдат да съобщят?
Коментиран от #79, #81
10:10 06.02.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
10:12 06.02.2026
77 Реципрочно
До коментар #66 от "Тити на Кака":А ти?
10:12 06.02.2026
78 Тити на Кака
До коментар #63 от "Конспирации":Пропуснал си част от фактите.
Много важна част.
Геолокацията показва, че разхождащите се гмуркачи са били на базата в Петрохан.
В момента на убийството и пожара.
Коментиран от #92, #185, #253
79 Опитват се убийците от службите
10:13 06.02.2026
80 Бащата
10:13 06.02.2026
81 Знам!
До коментар #74 от "Мнение":И това което съм казал е вярно!
Ако вярваш на разследването, значи си много наивен!
И до момента не е пуснато нито едно куче, но вече е твърде късно за това!
Коментиран от #87
10:13 06.02.2026
82 Продължавай
До коментар #66 от "Тити на Кака":Давай, продължавай да пишеш простотии.
Но важното е момчето да бъде намерено и в безопасност.
Никой не го интересуват твоите мръсни фантазии.
10:14 06.02.2026
83 Експерт
10:14 06.02.2026
84 Тити на Кака
До коментар #77 от "Реципрочно":Объркал си се, дечко, аз съм Тити, не съм ти.
10:14 06.02.2026
85 Никакви
До коментар #33 от "Хммм":"рейнджъри" не са,а едно ши.ано нпо на ръба на закона! Пълна забрана за всички нпо та в България!!!
Коментиран от #91
10:14 06.02.2026
86 Тука пишат много хора от покурватурата
Коментиран от #110
10:15 06.02.2026
87 Питам само?!
До коментар #81 от "Знам!":Ти там ли беше, че "знаеш"?!
Коментиран от #90
10:15 06.02.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Драгойчев
До коментар #25 от "Сила":ХАХ! И КАКВО СЛЕДВА ОТ ТОВА - ЧЕ ПОНЕЖЕ ВИЕ НЕ СТЕ СВОДНИЦИ ИЛИ ПФИЛИ, ТО ЗНАЧИ ЧЕ ВСИЧКИ ОТ ЕКСТРЕМНИТЕ/СИЛОВИТЕ СПОРТОВЕ СА ПИЧОВЕ КАТО ВАС ЛИ ?!?
10:16 06.02.2026
90 Да!
До коментар #87 от "Питам само?!":И още съм там, защото там живея!
Коментиран от #93
10:16 06.02.2026
91 Хахаха
До коментар #85 от "Никакви":Така ли ти каза "някой", който иска да оневини убийците и да направи жертвите виновни?
10:16 06.02.2026
92 Ти лично видя локацията
До коментар #78 от "Тити на Кака":Нали, само убийство не видя...а видя лошо ДАНС са отишли първи да пипат по местопрестъплението!?
Коментиран от #114
10:16 06.02.2026
93 Лъжеш нагло!
До коментар #90 от "Да!":Във хижата в "Петрохан" ли? Еййй, голям фантазьор се извъди!
Коментиран от #104
10:17 06.02.2026
94 Рейнджър
До коментар #80 от "Бащата":Стига де ! Бива ли да пишеш такива работи!
Коментиран от #103
10:17 06.02.2026
95 Драгойчев
10:18 06.02.2026
96 Хмммм
До коментар #33 от "Хммм":От оръжие до оръжие разлика колко щеш, така чеее...
10:18 06.02.2026
97 Аха
До коментар #27 от "Магията на Тиквата":Като знаеш какво е било, поради каква причина си мълчал през цялото време?
Коментиран от #101
10:19 06.02.2026
98 Тити на Кака
До коментар #71 от "Панайотов":Не, не е казал това.
Каза, че няма връзка със сина си от 29.01, когато за последно е бил на морето с учителя.
А убийството се случва на 2.02.
10:19 06.02.2026
99 глупости
До коментар #54 от "Тити на Кака":пишат всички за секта .става въпрос за побъркани от иманярство хора които са намерили нещо ценно и са повикали хора да им платят и вместо пари са им затворили устите с куршуми. Тези дето липсват водят убийците и пиратите към съкровището защото всичките пари са искани по снимки и малко артефакти...Никога няма да се разбере точно, но са работили години по карти от ДС .познават се о тмалки и бащите им са работили там То и дъщерята на тато така си отиде и КОЙ разбра истината за смъртта на ЛЮДМИЛА
Коментиран от #102, #145
10:19 06.02.2026
100 Офльоф
Аз се замислих, а дали не става въпрос за..., да речем болни от нещо деца и тези хора да са намерили начин да ги лекуват и затова са премахнати?!?
Или да са ги обучавали в свободен дух и правили способни да дадат отпор на системата. Това е нещо, което няма да им бъде позволено и ще бъдат ликвидирани. Странно е и видеото на Ивелин Михайлов за случая, според мен той знае повече, отколкото казва, но и в същото време намекна достатъчно за това, с какво са се занимавали.
Най-вероятно нарочно сега ги очернят.
Според мен, никога няма да разберем.
Коментиран от #106
10:20 06.02.2026
101 Тити на Кака
До коментар #97 от "Аха":Би ли цитирал къде заявявам, че знам всичко по темата?
Ще се поробваш ли, розовий водоналазе?
Коментиран от #107
10:21 06.02.2026
102 Ако Пепи еврото
До коментар #99 от "глупости":Това със Сарафов сега ли го измислихте!? Ще убиете ли децата за да прикриете мръсната си корумпирана власт и престъплението, на което са станали свидетели и те!??
10:21 06.02.2026
103 Бащата
До коментар #94 от "Рейнджър":Не бива, ама така се разсмърдя цялата работа, че е все едно какво ще напиша.
Коментиран от #117
10:22 06.02.2026
104 Гинци
До коментар #93 от "Лъжеш нагло!":Не е само хижата!
Престани да се излагаш!
10:22 06.02.2026
105 Страшно
10:22 06.02.2026
106 Абе вие на кви наркотиците бе
До коментар #100 от "Офльоф":Твойтодете е терорист, а сега да видиш лично Сарафов го доказа
10:23 06.02.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 БГ Рейнджър?
До коментар #33 от "Хммм":Има ли в България т.н. Рейнджъри и изобщо какъв правен статут имат,че нещо не разбрах.Че и тежко въоръжение и пистолет 22 калибър/сигурно срещу комари/
10:24 06.02.2026
110 Давидова клонка
До коментар #86 от "Тука пишат много хора от покурватурата":Разбира се че знаем ! Тия , ни окрадоха ! Намерих ме откраднатото ! Показните екзекуции са за урок на другите!
10:24 06.02.2026
111 Може
До коментар #9 от "Оффф":и така да е, но бащата не трябва да е ром
10:24 06.02.2026
112 не(уменията)
10:24 06.02.2026
113 преходният буфер
10:25 06.02.2026
114 Тити на Кака
До коментар #92 от "Ти лично видя локацията":Тази информация бе споделена публично от хора, които са част от разследването, не е моя измислица.
И никой, освен розовите понита навързани около добрия учител, не я оспорва до този момент.
Други питания имаш ли, ококорений?
Ако нямаш - скачай, сакън да не надебелееш!
Коментиран от #121
10:25 06.02.2026
115 БеГемот
Коментиран от #126
10:26 06.02.2026
116 Историята май ще се окаже съвсем друга!
Коментиран от #125
10:27 06.02.2026
117 Рейнджър
До коментар #103 от "Бащата":Нали , се разбрахме всички да си траем !
10:27 06.02.2026
118 Коментар
До коментар #2 от "Опа":Твоят коментар е пълна спекулация и обида, основана само на възрастовата разлика и ситуацията. Няма никакви факти, които да подкрепят подобно твърдение, и е важна точка: такива обвинения са опасни и могат да навредят на хората, без да са истина.
10:28 06.02.2026
119 Тити на Кака
До коментар #107 от "Аха":Изпадаш в истерия, кокорко!
Успокой топката, не съм казал нищо повече от публично известното до момента.
Коментиран от #144
10:28 06.02.2026
120 Разумен
До коментар #2 от "Опа":Няма никакви факти за това. Фокусът трябва да е върху безопасността на детето, а не върху лични обвинения, интерпретации и фантазии.
Коментиран от #135
10:29 06.02.2026
121 Хммм
До коментар #114 от "Тити на Кака":Много детски книжки четеш за "розови понита", нещо ме съмняваш. Коментарите ти са детски.
Коментиран от #127
10:31 06.02.2026
122 българина
10:31 06.02.2026
123 💫 Звездите ми го говорят
Този човек ще намери начин да спаси себе си и детето, той е опитен и знае какво прави. Знае и защо се налага да се крие от полицията.
10:32 06.02.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Дон Корлеоне
До коментар #116 от "Историята май ще се окаже съвсем друга!":Да , бе ! Ние , си нямаме друга работа , та екзекутираме невинни рейнджъри!:)
10:33 06.02.2026
126 Истината
До коментар #115 от "БеГемот":Този преди 16 години спаси деца в подводна пещера, която се пълнеше с вода и жертва живота си за децата! Даваха го по сутрешна тв медия.
10:33 06.02.2026
127 Тити на Кака
До коментар #121 от "Хммм":Защо да си губя времето с четене на детски книжки, когато тук е пълно с инфантилни розови понита?
Коментиран от #189
10:34 06.02.2026
128 Ко, о кой по убав
Коментиран от #149
10:34 06.02.2026
129 Отвратен
10:34 06.02.2026
130 Анонимен
10:34 06.02.2026
131 Точно
До коментар #25 от "Сила":Тотални ненормалници, а за родителите нямам думи. Нищо не редно явно не виждат децата им да са някой си 1 година в другия край на света.
10:34 06.02.2026
132 Този и той е замесен
10:36 06.02.2026
133 Мнение
До коментар #124 от "Тити на Кака":Твоят коментар е агресивен, обиден и провокативен. Основното, което се опитваш да направиш, е:
Да обидиш и унизиш – използваш груби думи и лични нападки.
Да провокираш спор – явно искаш да отвлечеш дискусията в лични обиди.
Да наложиш собствено мнение – твърдиш, че „историята е мъжка“ и другото е несъществено.
Но...
Личните нападки не помагат. Най-важното е детето да е в безопасност.
Коментиран от #158
10:36 06.02.2026
134 Тия спелеолози
!5 годишният му син на подвобни гмукания през зимата, липсва от няколко дни, ама той бил спокоен?!
Трима екзекутирани , арсенал автоматични оръжия, ама той спокоен?!
Няма връзка, телефоните изключени, ама няма страшно, ще се обадят?!
Коментиран от #139
10:37 06.02.2026
135 Хммм
До коментар #120 от "Разумен":Детето е в сигурни ръце. Въпросът е, ще успеят ли да избягат от нашите ОПГ-та?
10:38 06.02.2026
136 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е В БЕЗОПАСНОСТ С ТИЯ ДВАМАТА
... В БЪЛГАРИЯ И ТРИМАТА БЕГЪЛЦИ ЩЯХА ДА БЪДАТ
ЛИКВИДИРАНИ ОТ СИК ....
....
10:39 06.02.2026
137 Малко
Той и Елтън Джон има хубави песни, ама....
10:40 06.02.2026
138 БОЙС ТУ МЕН
НАВРЕМЕТО ГИ ОСТАВЯХА ЗА ДВЕ ГОДИНИ
В МООГО „ДОБРИ РЪЦЕ”👊 В....КАЗАРМАТА„”
Коментиран от #142
10:41 06.02.2026
139 Разумен
До коментар #134 от "Тия спелеолози":Спекулациите и паниката не помагат. Фокусът трябва да е върху фактите и безопасността на момчето.
10:42 06.02.2026
140 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И 3-МАТА БЕГЪЛЦИ
ИЛИ КАКВО СА НАМЕРИЛИ
.......
10:43 06.02.2026
141 По-скоро
До коментар #6 от "Да добре са":Държат децата като заложници.Пък какво гмуркане посред зима.Аз,ако не чуя един ден малолетното си дете,ще се пукна от притеснение.Повечето родители сме така.
Коментиран от #151, #153, #184
10:43 06.02.2026
142 Така е! Прав си!
До коментар #138 от "БОЙС ТУ МЕН":Да, точно така – исторически казармата е била място с строга дисциплина, задължения и липса на избор, и много хора са минали през нея „без да питат“. Това е факт.
10:44 06.02.2026
143 ПОВТОРЕНИЕ:
И като всяко нещо, свързано с Шарлатаните, тук излизат все криминално- незаконни факти.
НПО на може да съдържа в името си определението " национална агенция ". Как е регистрирано с това име?!
Как за има - няма две седмици след регистрацията е получило договор с министерство на ППДБ?
Никой журналист не потърси този договор, да видим какво пише в него, а това е първата логична стъпка?!
Как едно НПО спира хора, проверява документи, отправя заплахи и закани, затваря пътища, поставя прегради, загражда жяла местност за собствено ползване?
Имат ли разрешение за автоматичните оръжия, кой им го е издал и как? Това е тотално незаконно!
Кой е спонсорирал дейноста им и как, с какви средства?
Това са въпроси от пръв поглед. Има още много подробности- за детските лагери например и т.н.
Въобще, детската линия в цялата история е много добре застъпена и все още няма обяснение!
10:44 06.02.2026
144 Ти изпадаш в истерия, тулупче!
До коментар #119 от "Тити на Кака":Защо го правиш, щом е публично информация? Ние сме грамотни и можем да четем!
10:45 06.02.2026
145 Тити на Кака
До коментар #99 от "глупости":1. Много говорят за секта и много от приятелите на учителя яростно им възразяват. Демонстрирайки поведение много близко до това на участници в някаква доминирана от една личност затворена общност. Простичко казано - секта. Моята ирония е насочена към тях, нещо, което не си разбрал.
2. Що се отнася до съкровища, карти, иманяри и людмилиживкови - това не коментирам. Предпочитам да говоря само върху налични, относително кредибилни факти. Конспирациите не са моя територия.
Коментиран от #155
10:46 06.02.2026
146 българина
10:46 06.02.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Почивай си
Пий си ракията и си пусни чалгата
Коментиран от #157
10:47 06.02.2026
149 Може би
До коментар #128 от "Ко, о кой по убав":Не знаят дали няма къртица.
10:47 06.02.2026
150 Надпис върху една от многото
НЕ ВЛИЗАЙ!
СТРЕЛЯ СЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Какви дейности са се извършвали в тая хижа, че такиа предупреждения?!
10:47 06.02.2026
151 Вероятно
До коментар #141 от "По-скоро":Някои родители смятат, че е полезно за развитието на детето, вярват, че екстремни спортове или природни приключения учат на самостоятелност, отговорност и умения за оцеляване. Понякога тийнейджърът е ентусиазиран и има опит с подобни активности, и родителят счита, че рискът е приемлив. Бащата може да е сметнал, че зимата или студът не са толкова опасни, особено ако се е гмуркал с подобни условия преди това. В спелеологията, гмуркането и други екстремни спортове има култура на доверие между по-опитни и по-млади членове, която родителят може да е приел.
Това не означава, че няма риск – просто обяснява защо родител може да вземе такова решение.
10:48 06.02.2026
152 Хорейшо
10:49 06.02.2026
153 Логика
До коментар #141 от "По-скоро":Бащата е действал от доверие и вяра, че детето ще е в безопасност и ще се учи, а не от лошо намерение.
10:50 06.02.2026
154 Аман
До коментар #7 от "Разумен":Едната година в Мексико,какво е.С чужди хора,които осемгодишният Леон нарича "лама"
10:50 06.02.2026
155 Тулупче,
До коментар #145 от "Тити на Кака":Ние не знаем за какво става дума, защото четем за случая от новините. И забелязваме, че изпитвате неудържимо желание да ни обяснявате какво виждаме. Освен това, по описания от теб начин, реагирате, когато стане дума за вашия вожд. Откъдето следва да си направим извода, че също сте секта.😎
10:54 06.02.2026
156 Цвете
Коментиран от #162
10:54 06.02.2026
157 Мисля, че ...
До коментар #148 от "Почивай си":Ти пишеш основно за провокация и емоционален ефект, а не защото имаш конкретна информация или загриженост за детето. Това е обиден и провокативен коментар, който цели да разбуни страстите и да подиграе бащата, а не да информира или помогне.
Използваш агресивен сарказъм и лични нападки, за да провокираш реакции и да се чувстваш „прав“ в социалната среда, без да предоставяш конструктивна информация.
Коментиран от #163
10:54 06.02.2026
158 Тити на Кака
До коментар #133 от "Мнение":Не си посочил какво е агресивното в моя очевидно шеговит коментар - кои са грубите думи, например.
Отричаш правото ми да установя безспорна истина - че цялата история дотук / като се изключи майката на издирвания учител и неназованата приятелка, дето обясняваше как се е разхождала по Мексико на разноски на Калушев/ е 100% мъжка? И наричаш посочването на факти "опит за налагане на собствено мнение"?
Забавен си, ИИ, забавен!
Но мислиш забавено и това е най-забавното 😂😂😂
Коментиран от #164, #182
10:55 06.02.2026
159 Обществена тайна
▪някакъв мистицизъм + духовно развитие, изискващо пълно уединение;
▪екстремно добра подготовка за оцеляване (може и военно обучение);
▪контакт с извънземна цивилизация;
▪търсене на нещо ценно като артефакти от древни цивилизации
▪връзка през древни подземни тунели (може би дори в пещери) с други точки или измерения.
Мисля, това обяснява и връзката с Мексико - връзката между цивилизациите. За тези, които не знаят, има исторически данни за българския произход на аристокрацията на маите (ацтеките) и хиляди следи в културата и фолклора, които умишлено се прикриват.
Има някаква връзка, намерили са нещо или са щели да го намерят и са очистени. Оцелелите много добре знаят, че ще бъдат ликвидирани и ще направят всичко възможно да се спасят и покрият.
Не бъдете наивни, фактът, че веднага започна очернянето им, само доказва, че те са от светлата страна. Според мен, в интврвюто с приятелят им, той ясно си го каза: мечтаели са да намерят някаква пещера, за която само са чували. Оттук трябва да започват версиите ви: каква е тази пещера, какво е имало в нея, намерили ли са я, взели ли са нещо от нея, срещнали ли са някой там, дали не са били оставени да действат за да я намерят (да свършат работата) и след като са успели, да са били ликвидирани?!
Дерзайте!
Коментиран от #179, #188
10:56 06.02.2026
160 Панов
По-неадекватни действия на милиция и власти трудно може да има.
10:57 06.02.2026
161 Петър
До коментар #45 от "Ей, пепедараст долен":А ти какъв си. Слуга на фесовете.
10:58 06.02.2026
162 Вероятности
До коментар #156 от "Цвете":Липсата на училище не означава безотговорност. Може да е ваканция, отсъствие с разрешение или спортна активност – важното е детето да е под наблюдение и в безопасност. Може да има извънредни причини – болест, семейни ангажименти или спортни активности, които са одобрени от училището. В наши дни някои ученици учат дистанционно онлайн при грипни ваканции или други ситуации, при спортни лагери или екстремни активности, временно не присъстват физически в училище.
Коментиран от #178
10:58 06.02.2026
163 Не мисли
До коментар #157 от "Мисля, че ...":Явно намираш това дедки да живеят в планината и да използват деца, както си решат. Може би си прав точно в тази цветна реалност. Невиини убити няма, невинни не се кривт, заедно с 15 г момче и още някой си. Но да новото нормално за, теб и пиндофилите
Коментиран от #169
10:59 06.02.2026
164 Ирония
До коментар #158 от "Тити на Кака":Да не си приватизирал "безспорната истина"?
Коментиран от #186
10:59 06.02.2026
165 Оракула от Делфи
Този 15 годишен младеж , не е вече " дете " , а закоравял престъпник!
Какво прави там , ...ами прави това, което му кажат,
ТОЙ НЯМА ПРАВО ДА ИЗБИРА КАКВО ДА ПРАВИ,може да убива и какво ли не...ОЩЕ???
11:00 06.02.2026
166 Какво гмуркане
До коментар #63 от "Конспирации":По средата на седмицата,в учебен ден,някой решава,че е над законите и правилата и си отива на гмуркане. Нашите деца,ще си кютат в обикновения живот, защото Слава Богу,не са избрани.
Коментиран от #175
11:00 06.02.2026
167 вал
До коментар #42 от "Много ясно че бащата е притеснен":Прочети каква религия изповядва ЛАМАТА Иво и кажи дали не е пълен нарцис и куку ла сега му повери детето или
внука си! Боже що за и,д,и,о,т,и сте все ту Сарафов ту Пеевски са ви виновни !!!
Коментиран от #168, #172
11:01 06.02.2026
168 хихи
До коментар #167 от "вал":жълтопаветна работа
11:02 06.02.2026
169 Коментар
До коментар #163 от "Не мисли":Обвинения като „деца използвани“ са силно преувеличени. В много ситуации – както при спорт или приключения, така както и в обучението в китайските манастири – децата се учат и се развиват под наблюдение, а не се експлоатират.
Доколкото чух, издирваният е будист.
Коментиран от #173
11:02 06.02.2026
170 Даааааааа
11:02 06.02.2026
171 Къде е мама
11:03 06.02.2026
172 Мнение
До коментар #167 от "вал":Будизмът е религия и философия за духовно развитие, медитация и етика – не прави някого „нарцис“ или „луд“ автоматично.
Будизмът на приятеля не определя автоматично поведението му или способността му да се грижи за детето.
Коментарът, който си показал, все още е емоционален и нападателен, базиран на лични предразсъдъци и обиди, а не на факти.
Коментиран от #190
11:04 06.02.2026
173 Модерни пПълни иьмислици
До коментар #169 от "Коментар":Хахахаха, " бОдист" с пушки и дронове и тайни и момченца. Сигурно да. Всъщност е обикалял алтернативни училища и е чакал объркани " родители" да му дарят децата си.
11:05 06.02.2026
174 търсете мексиканци
11:06 06.02.2026
175 Вероятно
До коментар #166 от "Какво гмуркане":Може да е почивен ден, ваканция, дистанционно обучение или отсъствие с разрешение от училище.
Някои родители предпочитат „извънкласни“ активности като спорт, приключения или гмуркане за развитие на умения, смелост и самостоятелност.
11:06 06.02.2026
176 Точно тази
11:07 06.02.2026
177 българина
11:07 06.02.2026
178 Да,бе,да
До коментар #162 от "Вероятности":В Мексико пак ли са се занимавали със спорт и подобни дейности? Ако нямаше трима убити,нямаше и да разберем,че нещо такова има.Много българчета ходят на спорт и ИЗВЪНКЛАСНИ занимания,но не по този начин.Родителите или са с промити мозъци,или са заплашени.Дано поне децата да са в безопасност.
11:08 06.02.2026
179 Мдаам!
До коментар #159 от "Обществена тайна":Харе Кришна!
Харе Рама!
Харе, Майна!
11:09 06.02.2026
180 ПП-ДБ СЕ ГРИЖИ ЗА ВАШИТЕ ДЕЦА!
11:09 06.02.2026
181 Този коментар е премахнат от модератор.
182 Проявяваш доста силна емоция
До коментар #158 от "Тити на Кака":Това не помага на никого.Нито на теб,нито на мен,нито на Иван,Петкан или Драган.
Коментиран от #191
11:10 06.02.2026
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 Альооо
До коментар #141 от "По-скоро":"Посред зима"?! С екипировка и наблюдение гмуркането през зимата може да се прави безопасно. Освен това има хора - " моржове",
които се къпят в много студена вода през зимата, дори при температури близки до 0 °C, дори на 80 г.
Редовното къпане през зимата развива устойчивост на организма към ниски температури. „Моржовете“ влизат постепенно, често с група, и имат план за бързо излизане и затопляне.
11:13 06.02.2026
185 Възможно е да са се
До коментар #78 от "Тити на Кака":върнали неочаквано и изненадващо за тези в хижата? Защо 3 трупа на показ? Дано децата да са спасени.
11:14 06.02.2026
186 Тити на Кака
До коментар #164 от "Ирония":Не си посмял да отговориш на нито един от аргументите ми, умнико. Характерно.
А безспорните истини не могат да бъдат приватизирани, защото те са пред очите и признати като такива от всички.
Продължавай да хълцаш немощно, забавен си!
11:14 06.02.2026
187 Разбирам прекрасно
До коментар #181 от "Тити на Кака":Но това дете има и майка.Кой го е раждал?Щъркела ли го е донесъл?Мисълта ми клони,да покажат семейството,ако въобще го има.
11:16 06.02.2026
188 Наковалня
До коментар #159 от "Обществена тайна":Няколко тома книги "Тайните подземия на България" и купища други, но на нормитата им се струва прекалено свръхестествено...
Викате лама бил, будист... Със сигурност детето е в добри и сигурни ръце. А търсеното и най-вероятно намерено е нещо свръхестествено. То, по дълбокия Балкан, няма какво да е друго. Това обяснява и дроновете. Обяснява и името на НПО-то. Дали са им възможност да намерят, каквото са търсили и след това са ги ликвидирали.
11:16 06.02.2026
189 Ния
До коментар #127 от "Тити на Кака":Щом толкова сте разпенили розовите, явно в правилна посока са разсъжденията Ви, основани на логика, здрав разум, критично и аналитично мислене на човек с блестящ интелект. Не им обръщайте внимание на ж@лкарските з@яждания, господине, не си струва.
Коментиран от #194, #204
11:17 06.02.2026
190 Спомних си
До коментар #172 от "Мнение":"Свидетели на Йохова ",стояха на "Граф Игнатиев" и редица сладки приказки на всеки склонен да ги изслуша.После се чу за младежи(понеже са по-податливи на влияние) в Индия.Затова кметът съвсем спонтанно говореше за секта,т.е затворена организация,със собствени правила.Вече съм баба,но тогава,мъжът ми тока ми се развика,когато исках да спра да ги чуя.
11:17 06.02.2026
191 Тити на Кака
До коментар #182 от "Проявяваш доста силна емоция":Твърденията за "силна емоция" подлежат на доказване.
Пак не си се главоболил с доказателства, умниче.
И това е факт, а не моя емоционална оценка.
Коментиран от #193
11:18 06.02.2026
192 Този коментар е премахнат от модератор.
193 Щом така казваш...
До коментар #191 от "Тити на Кака":Твоя воля,твоето магаре да е мъжко.
Коментиран от #210
11:20 06.02.2026
194 Да сме благодарни
До коментар #189 от "Ния":Да благодарим,че ни наложиха Истанбулската конвенция.Лелееее как щяха да ме направят родител под номер.
11:21 06.02.2026
195 Този коментар е премахнат от модератор.
196 Нещастна работа
11:23 06.02.2026
197 Хипотеза
До коментар #2 от "Опа":Възможно е баща да реши да остави детето си 15 г. при доверен възрастен или в група/комуна, за да го предпази от лоши влияния като наркотици, лоша компания или вредни навици.
11:23 06.02.2026
198 При тази
До коментар #192 от "Хипотезите не са истина!":При тези неразбории в съдебната система,при сигурни доказателства,делата се точат с години.Дават ни официална информация и ние си казваме личното мнение по темата.
11:24 06.02.2026
199 Производители
До коментар #42 от "Много ясно че бащата е притеснен":На Адренохром са били в хижата
11:26 06.02.2026
200 БеГемот
Коментиран от #202, #206
11:27 06.02.2026
201 Мнение
До коментар #181 от "Тити на Кака":В нормалните случаи родителят е активно ангажиран и знае къде е детето, кой го наблюдава и какви са правилата.
Такива решения се правят с по-големи тийнейджъри, които могат да се грижат частично за себе си, не с 15-годишно дете без опит.
Даването на тинейджър на доверен възрастен с цел „защита от лоши влияния (наркотици)“ е практикувано на места и в програми.
Това не значи, че има хомосексуализъм.
Коментиран от #217
11:27 06.02.2026
202 Различия между школи
До коментар #200 от "БеГемот":Тхеравада, Махаяна и Ваджраяна имат различни интерпретации на правилата. Например, някои тибетски монаси могат да имат оръжие при определени условия, но това не е за агресия, а за защита на общността.
11:29 06.02.2026
203 Перата
11:29 06.02.2026
204 Този коментар е премахнат от модератор.
205 Има достоверни сведения,
Палимпсестът е бил скрит в друга пещера, с цел по- голяма сигурност и текстът допълнително е бил шифрован. На рейнджърите е отнело години да го разшифроват.
По някакъв начин тайната им е излязла наяве и тримата рейнджъри са били убити от влиятелни мафиоти, които искат да се докопат до скритото съкровище на Бастет.
Още Ванга е предрекла, че съкровището на Бастет , освен данни за скрита цивилизация , живяла на Земята, крие и сввдения за извънземно посещение на нашата планета!
След убийството на тримата рейнджъри, останалите посветени основатели на агенцията взимат картата и избягват с нея, сега се укриват незнайно къде.
Коментиран от #211, #218, #235, #236
11:31 06.02.2026
206 Самозащита
До коментар #200 от "БеГемот":Ако човек се намира в район с хищници (мечки, диви свине, змии), оръжието не е за нападение, а за защита на живота.
Будистите се стремят да причинят възможно най-малко вреда, така че оръжието може да се използва само в краен случай, за да се спаси живот
11:31 06.02.2026
207 Балкан
Коментиран от #212
11:31 06.02.2026
208 Този коментар е премахнат от модератор.
209 Този коментар е премахнат от модератор.
210 Тити на Кака
До коментар #193 от "Щом така казваш...":Не "казвам", посочвам факт.
11:34 06.02.2026
211 Този коментар е премахнат от модератор.
212 конспиративно мислене
До коментар #207 от "Балкан":Това е типичен пример за конспиративно мислене, смесващ история, митология, духовни идеи и несвързани факти. Историята, която си развил все пак е интересна и драматична. По-скоро е легенда или мит, смесен с реални събития, отколкото обективна истина. Но определено е интересна.
Коментиран от #219
11:37 06.02.2026
213 Този коментар е премахнат от модератор.
214 Опаааа
До коментар #2 от "Опа":Голям опит излъчваш. Как обичаш бананите? Меки и презряли или зелени и твърди?
11:38 06.02.2026
215 Намирам коментариите
11:39 06.02.2026
216 Този коментар е премахнат от модератор.
217 Тити на Кака
До коментар #201 от "Мнение":Никъде не твърдя кой е хомо и кой - не.
Никъде не казвам, че родители нямат право да пратят децата си на някакъв обучителен лагер.
Казвам само, че когато си вкарал детето си в някакъв обучителен формат, загубиш връзка с него от десетина дни, защото детефонът е изключен, после се окаже, че детето ти е било на място, където е извършено масово убийство, а ти след всичко това хукнеш да обясняваш по медиите, как не се притесняваш за детето си - това подлежи на разследване. От компетентните органи.
Сега казвам още нещо. Кръстя се суеверно хипотезите за външни убийци от мафията / в който и да е неин клон/ да са верни и Калушев с детето и приятеля да са се омели на безопасно място, докато премина жегата.
Защото ако убиецът на тримата донори е Калушев.....кръстете се за детето!
11:45 06.02.2026
218 Балкан
До коментар #205 от "Има достоверни сведения,":Дали не я убиха заради това? Защото е скрила, а не предала съкровището?
Навремето се говореше, че е намерила и гробницата на Александър Македонски и са изнесли няколко тира със златни съкровища от нея. Както и че се изнася всичко за Лондон.
Може този път, да е решила да го скрие. След това тя беше убита, Кръстю Мутафчиев хвърлен в лудница и затвор, а всички свидетели очистени.
Голямата грешка на тези хора е, че са споделили с някой, какво търсят, взели са пари, купили са земя, оградили са я, купили са си всичко необходимо и са си мислили, че ще бъдат просто така оставени, след като открият нещо свръхестествено. Някой ги е подвел и предал, били са през цялото време под зорко наблюдение. Имало е шпиони и от селото.
И сега ни пробутват история за педофили, за да отвратят и възмутят хората и да ги откажат да ровят надълбоко.
Коментиран от #226, #228
11:46 06.02.2026
219 Наблюдения
До коментар #212 от "конспиративно мислене":Това означава теория на конспирацията. Хората сядат и нищят някаква конспирация, създават теория. Лошите са конспираторите, търсачите на истина са от добрите.
11:51 06.02.2026
220 Има нещо,
11:53 06.02.2026
221 Този коментар е премахнат от модератор.
222 Тити на Кака
До коментар #192 от "Хипотезите не са истина!":Помоли ИИ да смени малко стилистиката, че много започна да си личи 😂😂😂
11:59 06.02.2026
223 Да попитам:
12:04 06.02.2026
224 Хмм
12:04 06.02.2026
225 Този коментар е премахнат от модератор.
226 ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА
До коментар #218 от "Балкан":и екипът й действително са открили нещо в пещарата на Бастет. Местните хора от Малко Търново разправят, че войници са изнасяли сандъци от връх Голямо Градище, където е единственият вход на пещерата. И са ги товарили на закрити камиони в подножието на върха,
Знаем, че входът на пещерата после е бил затапен с бетон. Достъпът до входа е изключително труден дори пеш, камо ли за строителна техника. Представете си какви усилия са били нужни да се излее бетон там. Никой не знае колко тона бетон е излят, за да е запечата входа. Никой след Людмила не е влизал в пещерата оттогава. Защо са били необходими тези усилия, ако не е било открито нищо?!
За неясната смърт на Людмила и сътрудниците й няма да говорим сега!
Рейнджърите са открили следи към пренесеното и укрито съкровища на Бастет, намерили са писмени упътвания и карта. Предполага се , че картата и съкровището са на различни места, в пещери, може едното да е на брега на морето, другото- накъде в пещера в Балкана.
Ако това е вярно, тук действат могъщи сили и истината няма да бъде разкрита!
12:25 06.02.2026
227 Хмм
12:26 06.02.2026
228 Хм, наистина,
До коментар #218 от "Балкан":ако рейнджърите са открили следи към нещо по време на своите изследвания на пешери, гмуркания и т.н., това обяснява всички камери, бариери, дронове, огради , предупредителнни надписи и т.н. около тяхната територия и хижа.
Обяснява и защо са избрали да живеят в планината , далеч от други хора- по лесно им е да се охраняват.
Но...интересите да бъде скрита тяхната находка, каквато и да е тя, тук вече има различни хипотези, Бастет, извънземно посещение и т.н., са много могъщи и са били ликвидирани.
А избягалите всъщност се борят за живота си.
За това и бащата на 15 годишното дете се прави на ударен и уж нищо не знаел, ама имал доверие! Ми какво да каже човекът- и синът му е заплашен!
Коментиран от #232
12:32 06.02.2026
229 Този коментар е премахнат от модератор.
230 Гост
Синът му на 15 години е в неизвестност с още двама възрастни повече от 10 дни, същите за издирвани във връзка с мистериозно убийство на 3-ма човека, на всичко отгоре 29-ти януари е учебен ден и детето кой знае от кога не посещава училище, за да се шляе с някакви съмнителни "приятели" на "баща" му... по морето посред зима! Дори въобще не е ясно дали посещава училище или тези двамата са му "учители"!? Този "баща" още ли не е поне привикан на разпит, трябва и социалните да се заемат с него!? Бил "спокоен".... Нямам думи!
12:44 06.02.2026
231 Ния
До коментар #229 от "Тити на Кака":Ето, знаех си, за Вас също съм с неприемлив интелект, както наскоро един тук ми рекна констатацията си, че АйКю-то ми било 13,5, а аз му отвърнах, че са ми го взели от КАТ и всъщност шофирам без АйКю. 🙃
Една мисъл е обсебила съзнанието ми тези дни. Хипотетично излизам на планинска разходка с кученцето ми и се натъквам на "отцепен мексикански щат", каквото много точно сравнение направихте, с цялата неописуемост на случващото се там с любезното съдействие на хора от властта и родители на м@лолетни и непълнолетни деца.
Не мога да го осмисля, не мога да го анализирам, като дете съм неспособна да възприема бруталната, шокираща, безобразна, отвр@тителна, изкривена реалност. Не мога, откровено Ви казвам. Имам чувството, че сънувам и всеки момент ще се събудя, господине. Не мога.
Коментиран от #238
12:57 06.02.2026
232 Балкан
До коментар #228 от "Хм, наистина,":Бастет е била тракийска (= т.е. българска) принцеса. Свидетелите твърдят, че е имала много висок ръст и човешко тяло, но лицето й било нещо средно между котка и лъв. Това е 100% точно описание на човеко-лъвовете от съзвездието Лира - създателите на българския народ, нашите предци, същите които рептилоидите от съзвездието Дракон нападат. Хора с лица, съчетаващи лъвски и котешки черти. Модераторите на факти, сега ще изтрият това съобщение.
Може не само съкровището, но и тялото й да е укрито за по-сигурно, в някоя пещера или база.
Помните ли, когато жената на Волен Сидеров - Капка, издаде книга в която и тя говореше за подземия, останали от древни цивилизации, свързващи континенти? А после книгата беше внезапно изтеглена от пазара и потулена?
Западна България - от Видинско, през Врачанско до Трънско-Кюстендилско е най-дивата и непроходна скрита част от България. Там е идеално място за укриване на съкровища, бази и кой знае какво още се крие в тези планини.
13:17 06.02.2026
233 хммм
До коментар #5 от "Мнение":вижте очите на бащата изглежда ли спокоен и мисли ли че детето е в беозпсност според...
13:20 06.02.2026
234 даскала
До коментар #2 от "Опа":То сега не е ли учебно време?Не трябва ли да е на училище?Боже какви времена настъпиха.Когато чета какво се случва имам чувство,че сънувам,че това не е държавата в която съм роден.Социални,детска педагогическа стая къде са?
13:34 06.02.2026
235 Балкан
До коментар #205 от "Има достоверни сведения,":Цитирам:
"Още Ванга е предрекла, че съкровището на Бастет , освен данни за скрита цивилизация , живяла на Земята, крие и сввдения за извънземно посещение на нашата планета!"
- Да, за човеко-лъвовете от съзвездието Лира.
Хора с лица с котешки и лъвски черти. Каквато е била и Бастет. Те идват на Земята, след като цивилизацията им е нападната от вече технически развитите рептилоиди от съзвездието Дракон. Лирийците се развивали духовно и не успяли да отблъснат агресията и спрат геноцида. Част от тях идват тук и създават нас - българите. Оттам и нашата дълбока любов и свързаност, нашето асоцииране с котки и лъвове. Спомнете си знамето на Спартак, флаг с котка на него. Барсът (снежният леопард), който е бил наш символ, преди лъвът и т.н.
Котка е стара арийска дума и означава майка, а котило - потомство, деца.
13:35 06.02.2026
236 Замислен
До коментар #205 от "Има достоверни сведения,":Обаче мнението на БАЙ Х@ЙОВЕЦА е, че нямало въоръжени иманяри. 😂
13:58 06.02.2026
237 Този коментар е премахнат от модератор.
238 Тити на Кака
До коментар #231 от "Ния":Шофирането без АйКю е нищо работа!
Аз от години шофирам и без АйКю, и без кола, намерих си едно самотно автомобилно кормило, погрижих се за него, обезпаразитих го, нахраних го, то завъртя радостно опашка и после започнах да си го въртя из Националната пътна мрежа , представяйки на органите от Пътната полиция документ от МОСВ, че съм главен мениджър на Националната агенция за защита на изоставени автомобилни волани.
Но веднъж станах жертва на ужасяващ полицейски произвол - мнителни полицаи от квотата на Шиши нагло ме глобиха за превишена скорост. А когато заявих намерението си да се оплача ме заплашиха с Наглите...
Млъкнах.
Така осиротя осиновеното ми кормилце, тия го конфискуваха в полза на Националния фонд за защита на кръглите розови прасета, казват, че сега само Кокоран имал привилегията да си го врътка...
Има ли смисъл да се обърна към Борда за мир на г-н Тръмп или направо да тичам при врачка в Столипиново, как мислите?
Коментиран от #242
14:16 06.02.2026
239 Този коментар е премахнат от модератор.
240 Тити на Кака
До коментар #237 от "Ния/Лия/Мелия":Лелееее, чак сега забелязах самопризнанията.....
Я да си мерна списъка с резултатите от боксовите срещи :
- Ния......няколко пъти;
- Лия.....само веднъж, обаче с нокаут в първия рунд;
- Мелия.... тази съм я пропущил....
Е, то не може всички.
Няма пълно щастие на този свят!
Коментиран от #243
14:33 06.02.2026
241 Детектор
14:34 06.02.2026
242 Този коментар е премахнат от модератор.
243 Този коментар е премахнат от модератор.
244 Според мен
Това, което ме тревожи е дали има още такива затворени и въоръжени групи в страната.
Коментиран от #247
14:50 06.02.2026
245 Мелия
До коментар #239 от "Тити на Кака":Мелия пристъпва към накъсване на дипломи. 😅
Благодаря Ви. 🙂🍀
Коментиран от #246
14:52 06.02.2026
246 Тити на Кака
До коментар #245 от "Мелия":Никога не съм могъл да си обясня защо след общуване с мен жените си късат дипломите, а не дрехите...
После се поглеждам в огледалото и нещата си идват на мястото😉😂
Коментиран от #248
15:01 06.02.2026
247 Тити на Кака
До коментар #244 от "Според мен":Това е абсолютно задължително действие и искрено бих се учудил, ако разследващите още не са го предприели!
15:05 06.02.2026
248 Мелия
До коментар #246 от "Тити на Кака":Неправилни жени. И ненужна, но стойностна скромност от стойностен и супер готин човек.
Бъдете озарен, господине!
Хайде, бай до следващия рунд. 🤭
Коментиран от #249
15:27 06.02.2026
249 Тити на Кака
До коментар #248 от "Мелия":Прекалихме, досадихме, ама с кеф! И на никого няма да се извиняваме, нека се спукат от завист!
А момчето дано го открият живо и здраво, разбира се. Барабар с останалите атлети-еколози.
Хубав ден🎶
Коментиран от #252
15:47 06.02.2026
250 бастет
16:17 06.02.2026
251 Невероятно
С апел да си гледате децата.
16:44 06.02.2026
252 Мдаааа
До коментар #249 от "Тити на Кака":Прави сте, много досадихте с този паралелен разговор. Така и така се заформи някакво приятелство около вас, защо не си направите някакъв чат, да речем в телеграм или каквото ви харесва и не си обмените контактите, за да се съберете та, а тук да караме по темата? Там си продължете приятелското бъбрене. Нищо лошо, просто трудно се чете от вашите закачки, а темата е интересна и заслужава по-съсредоточен разговор.
17:27 06.02.2026
253 иве
До коментар #78 от "Тити на Кака":къде го чете това за геолокацията??
17:53 06.02.2026
254 Мистерия
17:59 06.02.2026
255 Много се надявам
18:31 06.02.2026