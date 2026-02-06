Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Зам.-началникът на ГРУ беше прострелян в Москва
  Тема: Украйна

Зам.-началникът на ГРУ беше прострелян в Москва

6 Февруари, 2026 10:25, обновена 6 Февруари, 2026 13:23 8 385 253

Няколко високопоставени руски военни станаха мишени на покушения от началото на войната в Украйна

Зам.-началникът на ГРУ беше прострелян в Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският генерал-лейтенант Владимир Алексеев беше хоспитализиран, след като бе прострелян днес в Москва, съобщиха Ройтерс и ТАСС, цитирайки Следствения комитет на Русия, предаде БТА.

Алексеев е първи заместник-началник на Главното разузнавателно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили. Когато ръководителят на руската наемническа групировка "Вагнер" Евгений Пригожин организира краткотраен метеж през юни 2023 г., Алексеев бе един от високопоставените представители, които бяха изпратени да преговарят с него, посочва Ройтерс.

Още новини от Украйна

Няколко високопоставени руски военни станаха мишени на покушения от началото на войната в Украйна, за които Москва обвинява Киев.

Meduza предаде, че заместник-началникът на ГРУ Владимир Алексеев е бил прострелян в гръб в жилищна сграда. Според източници е в тежко състояние. По руския генерал е стреляно няколко пъти.

Следователи и криминалисти от Следствения комитет на Москва работят на мястото на инцидента, преглеждат записи от камери за видеонаблюдение и разпитват очевидци. Те провеждат разследващи и оперативно-издирвателни действия, насочени към установяване на лицето или лицата, участвали в престъплението, добави представител на Следствения комитет.

"Неизвестно лице е произвело няколко изстрела" срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев, след което е избягало, посочи в изявление Следственият комитет на Русия, цитиран от Франс прес.

"Раненият е хоспитализиран в една от градските болници", уточни Комитетът, като обяви, че е образувано разследване за "опит за убийство" и "незаконно притежание на оръжие". Засега разследващите не посочват никакви версии за покушението.

Разузнавателните служби си вършат работата, а данните от опита за покушение срещу Алексеев се докладват на руския президент Владимир Путин, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков. Според него военните лидери, длъжностните лица и други специалисти са застрашени по време на специална военна операция и осигуряването на тяхната безопасност е задача на разузнавателните служби.

Според официалната му биография 64-годишният генерал-лейтенант Владимир Алексеев се е отличил по-специално по време на разузнавателни операции в Сирия, където Русия се намеси през 2015 г. във войната срещу джихадистите и в подкрепа на режима на Башар Асад. Алексеев е първи заместник на генерал Игор Костюков, който ръководи руското военно разузнаване (ГРУ). Последният беше начело на руската делегация по време на последните преговори между Москва и Киев с посредничеството на САЩ в Абу Даби за уреждане на конфликта в Украйна.


