Зам.-началникът на ГРУ беше прострелян в Москва

Руският генерал-лейтенант Владимир Алексеев беше хоспитализиран, след като бе прострелян днес в Москва, съобщиха Ройтерс и ТАСС, цитирайки Следствения комитет на Русия, предаде БТА.
Алексеев е първи заместник-началник на Главното разузнавателно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили. Когато ръководителят на руската наемническа групировка "Вагнер" Евгений Пригожин организира краткотраен метеж през юни 2023 г., Алексеев бе един от високопоставените представители, които бяха изпратени да преговарят с него, посочва Ройтерс.
Няколко високопоставени руски военни станаха мишени на покушения от началото на войната в Украйна, за които Москва обвинява Киев.
Meduza предаде, че заместник-началникът на ГРУ Владимир Алексеев е бил прострелян в гръб в жилищна сграда. Според източници е в тежко състояние. По руския генерал е стреляно няколко пъти.
Следователи и криминалисти от Следствения комитет на Москва работят на мястото на инцидента, преглеждат записи от камери за видеонаблюдение и разпитват очевидци. Те провеждат разследващи и оперативно-издирвателни действия, насочени към установяване на лицето или лицата, участвали в престъплението, добави представител на Следствения комитет.
"Неизвестно лице е произвело няколко изстрела" срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев, след което е избягало, посочи в изявление Следственият комитет на Русия, цитиран от Франс прес.
"Раненият е хоспитализиран в една от градските болници", уточни Комитетът, като обяви, че е образувано разследване за "опит за убийство" и "незаконно притежание на оръжие". Засега разследващите не посочват никакви версии за покушението.
Разузнавателните служби си вършат работата, а данните от опита за покушение срещу Алексеев се докладват на руския президент Владимир Путин, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков. Според него военните лидери, длъжностните лица и други специалисти са застрашени по време на специална военна операция и осигуряването на тяхната безопасност е задача на разузнавателните служби.
Според официалната му биография 64-годишният генерал-лейтенант Владимир Алексеев се е отличил по-специално по време на разузнавателни операции в Сирия, където Русия се намеси през 2015 г. във войната срещу джихадистите и в подкрепа на режима на Башар Асад. Алексеев е първи заместник на генерал Игор Костюков, който ръководи руското военно разузнаване (ГРУ). Последният беше начело на руската делегация по време на последните преговори между Москва и Киев с посредничеството на САЩ в Абу Даби за уреждане на конфликта в Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Омбре
Коментиран от #5
10:27 06.02.2026
2 нищо ново
10:28 06.02.2026
3 Перо
Коментиран от #18, #20, #40, #237, #246
10:29 06.02.2026
4 В Се Се Ре
Коментиран от #239
10:29 06.02.2026
5 Гринго
До коментар #1 от "Омбре":Ами като не стана за три дни Спец.Абасрация, некадърните генерали дават фира и на фронта и в тила.
Коментиран от #46, #71
10:30 06.02.2026
6 СБУ издирва
10:31 06.02.2026
7 Артилерист
Коментиран от #15, #29, #54, #250
10:33 06.02.2026
8 Тероризма си има име
Коментиран от #28, #50, #56, #197
10:33 06.02.2026
9 Мишел
Коментиран от #12, #180, #184
10:33 06.02.2026
10 Пусин
10:34 06.02.2026
11 ФЕЙК - либераст
10:34 06.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СИ ДРУГАРИ И ИЗБЯГА В УКРАЙНА
.....СЛЕД ТОВА МУ ДАДОХА КОКОЛИТЕ 1 МИЛИОН ЕВРО НАГРАДА
......
РАНИХА ГО В БАРСЕЛОНА И ЕКЗЕКУТОРА ТРИ ПЪТИ МИНАЛ
ПРЕЗ НЕГО С КОЛАТА
- ПРЕЗ КРАКАТА, ПРЕЗ ГРЪДНАТА КЛЕТКА И ПРЕЗ ГЛАВАТА :)
Коментиран от #24, #162
10:35 06.02.2026
14 Град Козлодуй
10:36 06.02.2026
15 Дааа
До коментар #7 от "Артилерист":Вече 5 та година бомбите централата на Будинов и все не улучвате ,така ли те учиха във ВУ
Коментиран от #99
10:36 06.02.2026
16 Смях в залата
Коментиран от #23, #48
10:37 06.02.2026
17 Швейк
10:37 06.02.2026
18 Пуслер страхливия
До коментар #3 от "Перо":Ротшилд и Епщайн ми казват кое е легитимна и нелегитимна цел в Украйна. Затова имат телефони и влакове.
10:37 06.02.2026
19 Анализатор
Може мавзолей да му издигнат и до Путлер да го сложат....
10:38 06.02.2026
20 Путин
До коментар #3 от "Перо":Водя война направлявана от Лондон. Те ми казват кое може да е легитимна цел и кое не
10:38 06.02.2026
21 Поредния руски Фашист
10:38 06.02.2026
22 Кривоверен алкаш
10:39 06.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Анализатор
До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ето това е типичната руска душа, продажна, жестока и деградивна....
Абе сибирски варвари...
Коментиран от #61
10:40 06.02.2026
25 Факт
10:40 06.02.2026
26 Браво
10:41 06.02.2026
27 Конфети "Земя-въздух-земя "
Коментиран от #31, #68, #208
10:41 06.02.2026
28 Терорист №1 е русия!
До коментар #8 от "Тероризма си има име":русия е терористична държава №1 в света!
Коментиран от #66
10:41 06.02.2026
29 Факт
До коментар #7 от "Артилерист":В Лондон
Коментиран от #121
10:42 06.02.2026
30 пешо
Коментиран от #156
10:42 06.02.2026
31 Дедо
До коментар #27 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":Дайне Мутер и тя ще има рев и сополи тая вечер .
10:45 06.02.2026
32 Зинаида
Коментиран от #34, #58, #65
10:46 06.02.2026
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПО ХРИСТИЯНСКИ
.....
ЧЕ В ГРУ ИМАТ ТРАДИЦИЯТА ДА ГИ КРЕМИРАТ
УБИЙЦИТЕ ЖИВИ :)
10:47 06.02.2026
34 Руската пропаганда
До коментар #32 от "Зинаида":Има за цел глупака.
Коментиран от #42
10:47 06.02.2026
35 Кирилов
10:50 06.02.2026
36 Банго Костадин
10:50 06.02.2026
37 И тоя
10:51 06.02.2026
38 Не е искал да скача от прозореца
10:51 06.02.2026
39 Изодзадзе
10:52 06.02.2026
40 Сульооо
До коментар #3 от "Перо":Явно този човек знае неща, които не трябва да са обществено достояние.
10:55 06.02.2026
41 Пояснявам
Коментиран от #44
10:55 06.02.2026
42 Стани Центороб
До коментар #34 от "Руската пропаганда":Центаджии, евроатлантици и русофоби като теб им идва краят...и като всеки кърлеж най-лошата отрова излиза когато идва края!
Коментиран от #45, #51
10:55 06.02.2026
43 Що, оизна ли се, крепостниче?
До коментар #12 от "Пропагандата":М? М?
10:56 06.02.2026
44 Хмелнитцки
До коментар #41 от "Пояснявам":Важното е да няма Украйна на кртата и на там вървим за радост на нормалните хора!
10:56 06.02.2026
45 Единствената отрова е тая,
До коментар #42 от "Стани Центороб":унищожила крепостния ти мозък.
Коментиран от #52
10:56 06.02.2026
46 Ами да
До коментар #5 от "Гринго":Трябва да има КОЛИЧЕСТВО виновни за провала на СВО в Украйна.
10:57 06.02.2026
47 Марио
10:57 06.02.2026
48 Смях в залата
До коментар #16 от "Смях в залата":Стига си писал с чужд ник Толкова ли си глупав,че не си измислиш свой?
10:57 06.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Не си прав
До коментар #8 от "Тероризма си има име":Как реши че Украйна е терорист. Заплахата е от други. В момента на територията на Русия се създават много благоприятни условия за бъдещи атентати и атаки от ислямски терористи и групировки. Като този в "Крокус сити хол" край Москва през 2024.
Коментиран от #55, #67
10:58 06.02.2026
51 Руската пропаганда
До коментар #42 от "Стани Центороб":Има за цел глупака.
10:58 06.02.2026
52 Хема
До коментар #45 от "Единствената отрова е тая,":Хайде, още 75 цента заработи. Давай, какво още може да измисли малкото ти плоско мозъче? Или о, май ти действаш по опорки. Какви са последните опорки, я ги прегледай набъро.
Коментиран от #70
10:58 06.02.2026
53 стоян
10:59 06.02.2026
54 Бууухахахаха
До коментар #7 от "Артилерист":Поръчителите се знаят,другар.От Кремъл са!
10:59 06.02.2026
55 Саманта
До коментар #50 от "Не си прав":Крокус сити хол е дело на украинци и островитяни от Ми-6. Махнете острова от картата и ще има мир по света.
Коментиран от #57, #78, #90
11:00 06.02.2026
56 Сульо красний
До коментар #8 от "Тероризма си има име":Ти чий го дириш в пропадналата Европа?
Коментиран от #108
11:01 06.02.2026
57 Путин
До коментар #55 от "Саманта":Не мога ве, знаеш ли ми нивата на естроген?
11:01 06.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Даа!
11:03 06.02.2026
60 Ха ха ха ха
До коментар #12 от "Пропагандата":Живото доказателство си ти,папгалкопей!
Коментиран от #126
11:04 06.02.2026
61 Факт
До коментар #24 от "Анализатор":Укрите одека са
Коментиран от #115
11:04 06.02.2026
62 Механик
11:05 06.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Хахах
До коментар #32 от "Зинаида":То е лесно така от дивана да си говорим, ама питай руснаците дали е лесно 😂
11:08 06.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Просто
До коментар #50 от "Не си прав":Като гледам терористичният режим в Украйна и деянията им.
11:10 06.02.2026
68 Сельооо
До коментар #27 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":Главата ти вече прегря от зари,почивай.
Коментиран от #85
11:12 06.02.2026
69 защо
Коментиран от #74
11:13 06.02.2026
70 Сульовице
До коментар #52 от "Хема":Не всички са т@пи като тебе да драскат опорки.
11:15 06.02.2026
71 Омбре
До коментар #5 от "Гринго":Това с трите дни е толкова бналано,че няма докъде, но явно до там стигат възможностите на всички ,които го повтарят неистово, но това нищо не променя.
Коментиран от #75
11:16 06.02.2026
72 Тия генерали трябва да живеят в
Коментиран от #80
11:17 06.02.2026
73 татунчо 🍌
Коментиран от #84
11:18 06.02.2026
74 Хи хи хи хи
До коментар #69 от "защо":В Украйна тока почти е възстановен.За сега в Белгородска област(Русия) няма. НЯМА И ДА ИМА!!!
11:18 06.02.2026
75 А бе
До коментар #71 от "Омбре":И ВАШИТЕ ДРАСКАНИЦИ СА БАНАЛНИ,НО ТОВА НИЩО НЕ ПРОМЕНЯ!!РУСИЯ КАПИТУЛИРА!!
11:20 06.02.2026
76 койдазнай
Коментиран от #88
11:22 06.02.2026
77 Мадуро
Коментиран от #98
11:24 06.02.2026
78 Ехееее
До коментар #55 от "Саманта":Острова няма да бъде премахнат,той ще ви премахне!
11:24 06.02.2026
79 Орк
11:24 06.02.2026
80 Под
До коментар #72 от "Тия генерали трябва да живеят в":земята...
11:25 06.02.2026
81 Мунчо мотиката
11:27 06.02.2026
82 Путин
11:27 06.02.2026
83 Онзи ден
11:27 06.02.2026
84 Идва
До коментар #73 от "татунчо 🍌":неговия ред!
Коментиран от #120
11:29 06.02.2026
85 Конфети "Земя-въздух-земя "
До коментар #68 от "Сельооо":Няма как,плащат ми да троля🤣
11:32 06.02.2026
86 Лил
11:33 06.02.2026
87 прощай
11:34 06.02.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Мунчо мотиката
11:34 06.02.2026
90 койдазнай
До коментар #55 от "Саманта":Крокус сити хоул е точно дело на украинците. Само дето ФСБ още не ги е разкрило. И не е разкрило, как Росгвардия е пътувала до тоя Крокус 3 часа, при положение, че казармите им са на три и половина километра от мястото на атентата.
Може би, украинските агенти във ФСБ пречат на следствието?!?
11:35 06.02.2026
91 Охраната му
11:36 06.02.2026
92 а бе..
11:36 06.02.2026
93 От тук нататък
11:37 06.02.2026
94 Подозирам
11:38 06.02.2026
95 Баба Яга
Караганов да вземе властта и свърши както трябва работите.
11:39 06.02.2026
96 Читател
11:39 06.02.2026
97 Мунчо мотиката
11:40 06.02.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Артилерист
До коментар #15 от "Дааа":Руснаците досега не са нанасяли удари по административни сгради. Те не са като атлантическите терористи, които бомбеха наред(килимно) в десетките си войни след Втората световна.
Понеже въпроса ти с улучването е личен, с извинение ще споделя, че още като курсант първа година в Артилерийското училище, бях определен да представям взвода на състезание в батареята.
След завършване на Военната академия-бях само старши лейтенант-се явих на конкурс в Артилерийското училище и станах преподавател по АРТИЛЕРИЙСКА СТРЕЛБА И УПРАВЛЕНИЕ ОГЪНЯ НА АРТИЛЕРИЯТА и три години учих курсанти как да стрелят АРТИЛЕРИЙСКИ. В рамките на Варшавския договор се прилагаше съветска/руска методика за обучение. Ти си направи извода колко ще ми е трудно да поразя една административна сграда...
Коментиран от #103, #111, #112, #124
11:40 06.02.2026
100 Нама охрана
11:40 06.02.2026
101 Началника
11:41 06.02.2026
102 Българин
Украинците са се възползвали от това обстоятелство и за това така е станало!
Коментиран от #104, #117, #118
11:43 06.02.2026
103 Не се занимавайте
До коментар #99 от "Артилерист":с безказармени кафяви тюфлеци
11:43 06.02.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Владимир Путин, президент
Колко типично па pyccки .....
Прострелян в гръб докато бягал усилено да се скрие, наместо като мужчина да отрази атаката и стреля.
Е как да спечелиш вайната с такива страхливци и без Стралинк......
11:46 06.02.2026
106 Добра новина....
11:48 06.02.2026
107 Анонимен
11:50 06.02.2026
108 Аз съм еверопеец
До коментар #56 от "Сульо красний":и ми пука за Европа. Ти чий го дириш като я мразиш? Някой насила ли те държи, че ще лъжеш и защитаваш тероризма? Това да не е сметище тук за коптори.
11:52 06.02.2026
109 Костя Костадинович Копейкин
11:54 06.02.2026
110 Григор
Коментиран от #116
11:57 06.02.2026
111 Даа
До коментар #99 от "Артилерист":Всички преподаватели по вузовете сте комунисти ,затова и обучението е толкова елементарно.
Коментиран от #213
11:58 06.02.2026
112 ВНВАУ Г.Димитров
До коментар #99 от "Артилерист":И аз съм го завършил през уви далечната 1981г.Не знам какво си ги учил ,ама с тази остаряла съветска методология на едно голямо НИЩО .
Вижда се и по войната не по СВО, а войната.Руснаците воювават както винаги с огромни жертви и минимална ефективност.
Тази война ще влезе в учебниците на военните Академии Как НЕ трябва да се воюва.
ОЗ Подполковник
Коментиран от #195
12:00 06.02.2026
113 Мнението ми
Коментиран от #123
12:04 06.02.2026
114 Тити на Кака
Американците на секундата биха ударили със стратегическо оръжие столицата на страна, позволила си да убие така американски висш военен.
Да видим какъв ще е руският отговор след този пореден скандален случай!
12:04 06.02.2026
115 Украинците
До коментар #61 от "Факт":са корав народ,нямат робското мислене на българите.
Радев ако беше на местото на Зеленски щеше да ни предаде на 3 я ден след СВО и тия където тук величаят Путин ,щяха да са сред първите избягали НА ЗАПАД
Коментиран от #131
12:06 06.02.2026
116 Владимир Путин, президент
До коментар #110 от "Григор":"....досега не съм чувал за атентат срещу висш военен в Киев....."
3апретил съм всякви атентати и действия срещу украинското воено-политическо ръководство !!!
Трябва да мрат само узколоби руснаци, да им доде акъла в гланата, ча вайната е потеряна 😁
12:07 06.02.2026
117 Закуска
До коментар #102 от "Българин":за шампиони....
12:07 06.02.2026
118 Значи
До коментар #102 от "Българин":му нареждат!?
12:08 06.02.2026
119 зевзек
Коментиран от #122
12:09 06.02.2026
120 татунчо 🍌
До коментар #84 от "Идва":Няма да си жив да го видиш !
12:10 06.02.2026
121 Артилерист
До коментар #29 от "Факт":В момента в укроармията се бият десетки хиляди специалисти от НАТО. Те са главно от САЩ , Англия, Германия и Полша. За отбелязване е, че те не са наемници, а са командировани военни, които обслужват сложната западна техника. За батарея Пейтриът това са 90 човека, които са обучавани минимум 6 месеца. Украйна няма това време. Предвид нарастващото количество натовски войски в Украйна, може да се предположи, че не е далеч времето, когато Русия ще пренасочи удари и към тези които ги изпращат. Така че някоя резиденция в Лондон не е изключено да стане легитимна цел...
Коментиран от #129, #133
12:11 06.02.2026
122 безработен ,
До коментар #119 от "зевзек":Гледай си добитъка и не мисли за другите !
12:12 06.02.2026
123 Така е
До коментар #113 от "Мнението ми":Тези гадове още не могат да си представят, какво ги чака след войната.
12:12 06.02.2026
124 Демократ
До коментар #99 от "Артилерист":А обстрел на родилни домове?На детски онокологични болници?
Комунистите и руснаците се считат за иzроди.
12:15 06.02.2026
125 Град Козлодуй
12:16 06.02.2026
126 Пропагандата
До коментар #60 от "Ха ха ха ха":винаги има за цел глупака!
12:16 06.02.2026
127 Свидетел
12:17 06.02.2026
128 Историк
Коментиран от #132
12:18 06.02.2026
129 Руската пропаганда
До коментар #121 от "Артилерист":Има за цел глупака.
Коментиран от #150
12:18 06.02.2026
130 Олга
12:19 06.02.2026
131 Ама той ако беше Радев
До коментар #115 от "Украинците":Въобще нямаше да се стигне до това сегашво състояние....
Това деяние на Зелю и Х0х0лия е все едно ние да се дръвчим на ФАЩ или по близо да дразним и се перчим на Турция!!!
12:19 06.02.2026
132 И после... олеле
До коментар #128 от "Историк":Да би мирно седяло не би чудо видяло!!!
12:21 06.02.2026
133 Русия е военно джудже
До коментар #121 от "Артилерист":Ако рашките бъдат подпукани от по-боеспособна армия ще ядат шамарите чак до Чукотка,а на теб ще ти кънти сополиввата тиква на дивана. в България
Коментиран от #138, #140, #174
12:22 06.02.2026
134 Механик
12:23 06.02.2026
135 Кирило забавя...
12:25 06.02.2026
136 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
Коментиран от #141
12:29 06.02.2026
137 az СВО Победа 80
Коментиран от #143, #145, #146, #155
12:30 06.02.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 цитат
12:31 06.02.2026
140 Русия е
До коментар #133 от "Русия е военно джудже":и икономическо джудже, което е най-лошото.
12:31 06.02.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Хахахахаха
12:35 06.02.2026
143 Гук
До коментар #137 от "az СВО Победа 80":Радвам се.
12:35 06.02.2026
144 Мунчо мотиката
12:35 06.02.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Хи хи
До коментар #137 от "az СВО Победа 80":Боли ли те душицата😂
12:36 06.02.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 И кво?
12:38 06.02.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Така е
До коментар #129 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #152
12:39 06.02.2026
151 Омазана ватенка
12:40 06.02.2026
152 Така е
До коментар #150 от "Така е":Я виж генерелчето как са го уцелили💥😄💥🤣
Коментиран от #157, #161, #176
12:41 06.02.2026
153 Мунчо мотиката
12:41 06.02.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Геро
До коментар #137 от "az СВО Победа 80":Нали ти казах,че какво е казал от-падък като теб няма никакво значение.
Коментиран от #166, #181
12:43 06.02.2026
156 Неподписан
До коментар #30 от "пешо":Бялото и синьото дали ще отпаднат както Сергей Михалков,а Александър Велики Александров остана....😁.....
12:43 06.02.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Град Козлодуй
12:44 06.02.2026
159 Руската пропаганда
До коментар #157 от "Нормално":Има за цел глупаците 😄.
Коментиран от #160
12:44 06.02.2026
160 Така е
До коментар #159 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
12:45 06.02.2026
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Това е друго
До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Щом не е убит от хората на Буданов, не е героизъм.
12:48 06.02.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Неподписан
До коментар #149 от "Руската пропаганда":Ама какъв бой им хвърлиха в Скопие - с бидоните са ги удряли по главата,пропаганда...
12:51 06.02.2026
165 Кобзон
12:53 06.02.2026
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 Разбирача
Коментиран от #170
12:54 06.02.2026
168 телеграф
Веднага след преговори с украински терористи генералът бе разстрелян в Москва. Адмирал Игор Костюков точно предния ден се срещна с украинската делегация в ОАЕ. Така че опитът може да се тълкува като опит за прекъсване на преговорите.
Коментиран от #171
12:54 06.02.2026
169 Сър Артър Харис
Коментиран от #172, #206
12:55 06.02.2026
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Пригожин
До коментар #168 от "телеграф":Ами като не е искал да скача през прозореца.Хи хи.
12:57 06.02.2026
172 Учете си уроците
До коментар #169 от "Сър Артър Харис":Това не е тема за деца. Атома не е като на компа. Бум и нова игра!
Коментиран от #175
12:58 06.02.2026
173 Добре, добре са го гръмнали.
12:59 06.02.2026
174 Неподписан
До коментар #133 от "Русия е военно джудже":Там койт е влязъл жив не е излязъл,а Дейвид Морел Свети Петър вече го търси...
12:59 06.02.2026
175 Сър Артър Харис
До коментар #172 от "Учете си уроците":Тия на мен и съюзниците от САЩ не ни ги разправяй. Ако не бяхме избомбили германските градове ВСВ щеше да продължи още 10 години.
Коментиран от #177
13:01 06.02.2026
176 Нормално
До коментар #152 от "Така е":Нали Украйна стана името на тероризма. Жалко само за Европа, че сега е на дъното. На теб туй ко ти пука. Ти отдавна копаеш. Без достойнство, човек е от падък. Нищо лично, само факти! 😄
13:01 06.02.2026
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Тоя
13:02 06.02.2026
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 АБВ
До коментар #9 от "Мишел":Плачи на българското, а не на руското гробище.
13:04 06.02.2026
181 Така е
До коментар #155 от "Геро":Но това не те спира да гнусиш.
Коментиран от #186
13:04 06.02.2026
182 Механик
Коментиран от #185
13:05 06.02.2026
183 Сър Артър Харис
13:05 06.02.2026
184 Пропагандата
До коментар #9 от "Мишел":винаги има за цел глупака!
13:05 06.02.2026
185 Минуса
До коментар #182 от "Механик":е за славенето на фашизма в Украйна!
13:06 06.02.2026
186 Руската пропаганда
До коментар #181 от "Така е":Има за цел глупака.
Коментиран от #188
13:07 06.02.2026
187 Сър Артър Харис
13:08 06.02.2026
188 Така е
До коментар #186 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия.
13:09 06.02.2026
189 Манол от Чуричене
До коментар #66 от "Нали виждаме":Русия не е победила фашизма, тя го прие и разви в нови висоти.
Коментиран от #190
13:10 06.02.2026
190 Така е
До коментар #189 от "Манол от Чуричене":Ти си типичен пример за фашизма залял запада!
Коментиран от #192
13:11 06.02.2026
191 Така е
13:11 06.02.2026
192 Руската пропаганда
До коментар #190 от "Така е":Има за цел глупака.
Коментиран от #194, #202
13:14 06.02.2026
193 Сър Артър Харис
Коментиран от #196
13:15 06.02.2026
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 Артилерист
До коментар #112 от "ВНВАУ Г.Димитров":Уважаеми г-н о.з. подполковник, със сигурност сме се засекли поне една година в Артилерийското училище. Вие не пишете каква специалност сте завършили, но ако сте били команден профил земен артилерист, много вероятно е и да се познаваме. Аз водех основно класно от 12-та батарея, но на стрелбите на полигона "Марково" съм участвал и в подготовката на другите батареи от дивизиона.
Уверявам ви, че курсантите "земни артилеристи" излизаха от училището перфектно подготвени по Артилерийска стрелба. Твърдението, че излизащите от училището млади офицери не са подготвени по арт. стрелба идваше от войските, където офицерите занемаряваха подготовката си заради партенки, шкафчета, вътрешен ред и др. Аз учех курсантите стриктно да спазват Правилата за стрелба, но те, правилата, им разрешават в бойна обстановка да ги променят за постигане на по-голяма ефективност.
Съжалявам че няма място да дам примери какво велико изкуство е да се научи и да се приложи на практика НАУКАТА "АРТИЛЕРИЙСКА СТРЕЛБА". Това руските ракетчици и артилеристи го показват по безапелационнен начин срещу запада в Украйна...
Коментиран от #221
13:16 06.02.2026
196 Съра
До коментар #193 от "Сър Артър Харис":Много добре се знаят координатите на бункерите на Пусин.Картогрсфирани и на бюрото на Буданов и Малюк.
Коментиран от #198
13:17 06.02.2026
197 Хахахаха
До коментар #8 от "Тероризма си има име":Копейки, според вас убийството на военен е тероризъм, а убийствата на украински цивилни от рашистките ракети е асвабаждение, така ли? Колко лесно може да бъде изкривено мисленето с гледането на руска теуевизия.
Коментиран от #199, #201, #216
13:18 06.02.2026
198 Сър Артър Харис
До коментар #196 от "Съра":Именно! Западът ще даде на Буданов атом и той няма да се колебае нито минута. Затова трябва да бъде изпреварен и украинските градове унищожени.
13:19 06.02.2026
199 Този коментар е премахнат от модератор.
200 Този коментар е премахнат от модератор.
201 Сър Артър Харис
До коментар #197 от "Хахахаха":Не трябва да се говори за освобождение, а за унищожение. Украинските заводи, мостовете, гари, градовете с работници и бъдещи войници, всичко трябва да бъде унищожено и Украйна да бъде върната в каменната ера. Така няма да може да се присъедини към НАТО. На никого не е нужна радиоактивна пустиня.
Коментиран от #244
13:23 06.02.2026
202 Този коментар е премахнат от модератор.
203 Пффф...
13:25 06.02.2026
204 Този коментар е премахнат от модератор.
205 Весел Патиланец
13:29 06.02.2026
206 Путин
До коментар #169 от "Сър Артър Харис":го е страх от Китай, а Китай категорично му е забранил да използва ЯО.
Коментиран от #211
13:30 06.02.2026
207 СЪОБЩЕНИЕ
13:32 06.02.2026
208 Един от онези
До коментар #27 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":Ааа младеж, докато Украйна сваля генерали, терорусия стреля по родилни отделения, дали усещаш разлика?
Да вземеш да запалиш влака и към матушката ти, че тук не си желан, а?
Коментиран от #212, #217
13:32 06.02.2026
209 Сър Артър Харис
13:32 06.02.2026
210 Свободен
13:34 06.02.2026
211 Сър Артър Харис
До коментар #206 от "Путин":Китай дважди предлага на СССР да се влее в съюза като съюзна република. На третия път РФ може да се съгласи. Китай и Русия са съюзници от векове. Китайците знаят, че падне ли Русия, те са следващите.
13:35 06.02.2026
212 БАНДЕРДЪЖАЧ
До коментар #208 от "Един от онези":Зеления ви чака за защитавате паметниците на бандера. Какво висите тука във форума на топло по цял ден като въшки.
13:40 06.02.2026
213 Артилерист
До коментар #111 от "Даа":Не е справедливо всички "комунисти" да се поставят под общ знаменател. Повечето членове на БКП бяха честни и всеотдайни хора, но след 1970г за началници започнаха да се издигат връзкари, подмазвачи, натегачи, лакеи, мазници и прочие некадърници, които се интересуваха как да угодят на вишестоящите, за да спечелят благоволението им и да осигурят добруването си...
Коментиран от #215
13:40 06.02.2026
214 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #232
13:44 06.02.2026
215 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #213 от "Артилерист":Абсолютно вярно! Баба беше животновъдка, а дядо дърводелец. Честни комунисти, никога участвали във властта. С много малки изключения, главно по върховете в София, комунистите бяха честни хора.
13:44 06.02.2026
216 Иван
До коментар #197 от "Хахахаха":Ами точно така действа руската пропаганда. Агресорът Русия, навлязъл със специална операция в украинска територия и убивайки украински граждани в продължение на четвърта година , сега вече сами си повярваха даже, че те са жертвата на тази война. И не Украйна е тази, която се защитава от агресора Русия, а тя. Русия тепърва ще бъде изяждана отвътре, дълго и мъчително. Смяната на властта с ново поколение отнема десетилетия поне.
Коментиран от #219
13:47 06.02.2026
217 Кирил Петков
До коментар #208 от "Един от онези":Ти па кой беше бе ,тюфф уеккк ,че не моа сее сетяя ?
13:50 06.02.2026
218 БОРИС ДЖОНСЪН
13:50 06.02.2026
219 ТаЙбе Юсеин
До коментар #216 от "Иван":Иване ,Иване ,а също и който те хване .
13:51 06.02.2026
220 НАУЧНО ДАКАЗАНО Е ЧЕ
13:55 06.02.2026
221 Ехааааа
До коментар #195 от "Артилерист":Ако действително руснаците бяха показали на запада артилерийските си умения,Русия нямаше да съществува.Явно дементните прояви яко са се прицелили в самия тебе.
13:55 06.02.2026
222 Сър Артър Харис
Коментиран от #229
13:57 06.02.2026
223 Румен
14:12 06.02.2026
224 Салзи фочити
Коментиран от #225
14:18 06.02.2026
225 Сър Артър Харис
До коментар #224 от "Салзи фочити":Русия разполага с над 2000 генерали и адмирали. Няма да свършат. На загиналите герои слава, а на семействата им уважение и подкрепа!
Коментиран от #233, #242
14:20 06.02.2026
226 Ваня
14:20 06.02.2026
227 Този коментар е премахнат от модератор.
228 Този коментар е премахнат от модератор.
229 ТИГО
До коментар #222 от "Сър Артър Харис":И ти там да си ,ти пожелавам заедно с цялата си рода да усетиш добрината дето желаеш на Украинците ! пиждин с орехче да те награди ,ама няма да имаш време да му се радваш че е "хиперзвуково"
Коментиран от #231
14:26 06.02.2026
230 ТИГО
До коментар #228 от "Чеченец":и после да ти я сипя в устата с фуния !
14:28 06.02.2026
231 Сър Артър Харис
До коментар #229 от "ТИГО":Ракетите с ядрен заряд се изстрелват от голямо разстояние и на фронта никой не знае за взривовете. Електромагнитният импулс прекъсва връзките. За бомбите над Хирушима и Нагазаки, японската армия не научава въобще.
14:32 06.02.2026
232 ТИГО
До коментар #214 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Не щат не искат да си развалят хорошото тука ! Ама са им големи устите и се мннооо знаят , да им сеeeeeMyTAТА милата !
14:34 06.02.2026
233 Салзи фочити
До коментар #225 от "Сър Артър Харис":Ми то досеги са изтрепани повече от един милярд русками "героями", ама от това русия не е станала славна! Това че немоат са бият не ги прави славни!
Коментиран от #235
14:37 06.02.2026
234 Този коментар е премахнат от модератор.
235 ТИГО
До коментар #233 от "Салзи фочити":Пълнят с чест гробищата! Пак жените ще станат 2към 1 спрямо мъжете , пиждин се грижи с пълна пара !
14:42 06.02.2026
236 Този коментар е премахнат от модератор.
237 Лука
До коментар #3 от "Перо":Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а ЧЕТИ !
Коментиран от #238
14:44 06.02.2026
238 Виждаме
До коментар #237 от "Лука":Затова с фашистка пропаганда и лъжи ни залива запада!
Коментиран от #240
14:44 06.02.2026
239 Лука
До коментар #4 от "В Се Се Ре":В русия скачането от прозорците е въпрос на държавна политика !
14:46 06.02.2026
240 Лука
До коментар #238 от "Виждаме":Не четеш а спориш!
Коментиран от #241
14:47 06.02.2026
241 Ами не спори
До коментар #240 от "Лука":а гледай ко става! Украйна гнездо на тероризъм и фашизъм, спонсориран от запада, а ние залети от глупава пропаганда и лъжи.
14:50 06.02.2026
242 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #225 от "Сър Артър Харис":На дълъг поход се тръгва с малка крачка !
14:53 06.02.2026
243 Содом, Киев и Гомор
14:56 06.02.2026
244 Този коментар е премахнат от модератор.
245 ЕОН
15:29 06.02.2026
246 Този коментар е премахнат от модератор.
247 ГибМелсън
16:09 06.02.2026
248 1488
Коментиран от #253
16:13 06.02.2026
249 Нямаше ли FPV дрон?
16:25 06.02.2026
250 Буданов е в Саудитска Арабия
До коментар #7 от "Артилерист":Ръководи преговорите с хората на Путин.
16:27 06.02.2026
251 Тити
17:03 06.02.2026
252 васко
19:28 06.02.2026
253 веселин
До коментар #248 от "1488":Ти мало...умно безмо...зачно неразвито еволюционно същество когато пишеш тези неща замисляш ли се ,че такива изр...оди като теб нямат право и място на тая земя да живеят но такива като теб трябва -- да бъдат тор което е много по правилно за да живеят останалите спокойно..
19:36 06.02.2026