Димитър Кузманов предложи брак на Бистра Старейшинска сред екзотика и романтика

Любовта разцъфна под палмите! Българският тенисист Димитър Кузманов, по-известен като Мико, направи незабравимо предложение за брак на своята половинка – чаровната Бистра Старейшинска, бивша национална състезателка по художествена гимнастика.

Нестандартната романтика се разигра в далечен Бахрейн, където Кузманов участва в престижния турнир "Чалънджър" в Манама.

Сред екзотични розови листа и топъл морски бриз, Мико коленичи и поиска ръката на любимата си, която не скри сълзите си от щастие.

Бистра Старейшинска, която е истинска легенда в гимнастиката с впечатляващите 140 медала и пет национални титли, сподели вълнението си в социалните мрежи: „Не бих могла да те обичам повече, отколкото в този миг, но знам, че утре ще те обичам още по-силно.“

Освен спортните си успехи, тя е позната и от участието си в популярно риалити шоу, където плени зрителите с борбен дух и харизма.

Двамата са заедно от близо две години, като Бистра е неизменна опора за Мико по време на турнирите му по света. Любовната им история вдъхновява феновете, а новината за годежа им предизвика вълна от поздравления и топли пожелания. Преди да срещне Бистра, Кузманов имаше връзка с друга изявена гимнастичка – Християна Тодорова, бронзова медалистка от Олимпиадата в Рио 2016. Тя вече е майка на малката Елиа, родена през март миналата година от връзката ѝ с кипърския ѝ годеник.