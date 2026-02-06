Новини
Димитър Кузманов предложи брак на Бистра Старейшинска сред екзотика и романтика

6 Февруари, 2026 16:35 1 421 7

Нестандартната романтика се разигра в далечен Бахрейн

Димитър Кузманов предложи брак на Бистра Старейшинска сред екзотика и романтика - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Любовта разцъфна под палмите! Българският тенисист Димитър Кузманов, по-известен като Мико, направи незабравимо предложение за брак на своята половинка – чаровната Бистра Старейшинска, бивша национална състезателка по художествена гимнастика.

Нестандартната романтика се разигра в далечен Бахрейн, където Кузманов участва в престижния турнир "Чалънджър" в Манама.

Сред екзотични розови листа и топъл морски бриз, Мико коленичи и поиска ръката на любимата си, която не скри сълзите си от щастие.

Бистра Старейшинска, която е истинска легенда в гимнастиката с впечатляващите 140 медала и пет национални титли, сподели вълнението си в социалните мрежи: „Не бих могла да те обичам повече, отколкото в този миг, но знам, че утре ще те обичам още по-силно.“

Освен спортните си успехи, тя е позната и от участието си в популярно риалити шоу, където плени зрителите с борбен дух и харизма.

Двамата са заедно от близо две години, като Бистра е неизменна опора за Мико по време на турнирите му по света. Любовната им история вдъхновява феновете, а новината за годежа им предизвика вълна от поздравления и топли пожелания. Преди да срещне Бистра, Кузманов имаше връзка с друга изявена гимнастичка – Християна Тодорова, бронзова медалистка от Олимпиадата в Рио 2016. Тя вече е майка на малката Елиа, родена през март миналата година от връзката ѝ с кипърския ѝ годеник.



  • 1 😂😂😂

    9 0 Отговор
    Май следващата новина ще е за Кузманов и черното тото.

    Коментиран от #7

    16:40 06.02.2026

  • 2 Тити

    5 0 Отговор
    Щеше да е по романтично да и предложи в Сибир на водка у кисели краставички атоеас Бахрейн е много изтъркано.

    16:41 06.02.2026

  • 3 ЕстетЪ

    8 0 Отговор
    Срещу 140 долара, ви правят такава романтична вечер и изненада с рози,включваща и вечеря.Това е допълнителен пакет към резервацията на хотела/къщите за гости.Допълнително се плаща,ако искате музикант(и).Вероятно от хотела са го "светнали" за това.Стандартна процедура.Едва ли се е сетил сам, но жестът е добър.

    16:48 06.02.2026

  • 4 Предлагам

    3 1 Отговор
    местенето да започне сега.

    17:00 06.02.2026

  • 5 Чудя се

    3 0 Отговор
    А кой са тия?? Никому НЕизвестни

    18:10 06.02.2026

  • 6 Смърфиета

    2 0 Отговор
    Нестандартно предложение, а? И тя приела нестандартното предложение? Явно има и такива жени....

    19:12 06.02.2026

  • 7 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "😂😂😂":

    Тя ли ще му изплаща дълговете и глобите?

    19:13 06.02.2026

