Япония въвежда 24-часов дигитален щит за олимпийските си спортисти срещу онлайн тормоз

В навечерието на Олимпийските игри Япония предприема безпрецедентни мерки за защита на своите атлети от враждебни послания и кибертормоз в социалните мрежи. Японският олимпийски комитет (JOC) обяви, че стартира мащабна инициатива за денонощно наблюдение на онлайн пространството, като си партнира с технологични гиганти като Meta – компанията зад Facebook и Instagram – и японската LINE Yahoo.

За да осигури максимална сигурност на спортистите, JOC е сформирал специализиран екип от 22 експерти, разпределени между Милано и Токио. Те ще използват най-новите достижения на изкуствения интелект, за да филтрират и идентифицират обидни, заплашителни или злонамерени публикации в реално време. Целта е да се реагира светкавично на всяка форма на онлайн агресия, която би могла да навреди на психическото и емоционалното състояние на японските олимпийци.

„С разрастването на социалните мрежи, негативните коментари и кибернасилието срещу спортисти се превърнаха в сериозен обществен проблем“, подчертават от JOC в официално изявление.

Организацията е категорична, че подобни прояви не само накърняват достойнството на атлетите, но и могат да окажат пагубно влияние върху представянето им на най-големия спортен форум в света.

Още от януари тази година, когато стартира инициативата, са засечени над 2000 съмнителни публикации, като за 380 от тях е поискано незабавно премахване.

Японският фигурист Као Миура, който наскоро стана жертва на онлайн обиди след триумфа си на Първенството на четири континента в Пекин, споделя: „Това е недопустимо – думите могат да наранят дълбоко.“

Ръководителят на японската олимпийска делегация Хидехито Ито отправи апел към феновете: „Нека подкрепим нашите спортисти с позитивизъм и уважение. Те заслужават да се чувстват сигурни и обичани, докато защитават честта на Япония.“