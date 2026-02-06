Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Япония въвежда 24-часов дигитален щит за олимпийските си спортисти срещу онлайн тормоз
  Тема: Зимни олимпийски игри

Япония въвежда 24-часов дигитален щит за олимпийските си спортисти срещу онлайн тормоз

6 Февруари, 2026 15:16 588 4

  • олимпийските игри-
  • япония -
  • защита -
  • социалните мрежи. японският олимпийски комитет -
  • meta -
  • facebook -
  • instagram -
  • line yahoo

JOC е сформирал специализиран екип от 22 експерти

Япония въвежда 24-часов дигитален щит за олимпийските си спортисти срещу онлайн тормоз - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на Олимпийските игри Япония предприема безпрецедентни мерки за защита на своите атлети от враждебни послания и кибертормоз в социалните мрежи. Японският олимпийски комитет (JOC) обяви, че стартира мащабна инициатива за денонощно наблюдение на онлайн пространството, като си партнира с технологични гиганти като Meta – компанията зад Facebook и Instagram – и японската LINE Yahoo.

За да осигури максимална сигурност на спортистите, JOC е сформирал специализиран екип от 22 експерти, разпределени между Милано и Токио. Те ще използват най-новите достижения на изкуствения интелект, за да филтрират и идентифицират обидни, заплашителни или злонамерени публикации в реално време. Целта е да се реагира светкавично на всяка форма на онлайн агресия, която би могла да навреди на психическото и емоционалното състояние на японските олимпийци.

„С разрастването на социалните мрежи, негативните коментари и кибернасилието срещу спортисти се превърнаха в сериозен обществен проблем“, подчертават от JOC в официално изявление.

Организацията е категорична, че подобни прояви не само накърняват достойнството на атлетите, но и могат да окажат пагубно влияние върху представянето им на най-големия спортен форум в света.

Още от януари тази година, когато стартира инициативата, са засечени над 2000 съмнителни публикации, като за 380 от тях е поискано незабавно премахване.

Японският фигурист Као Миура, който наскоро стана жертва на онлайн обиди след триумфа си на Първенството на четири континента в Пекин, споделя: „Това е недопустимо – думите могат да наранят дълбоко.“

Ръководителят на японската олимпийска делегация Хидехито Ито отправи апел към феновете: „Нека подкрепим нашите спортисти с позитивизъм и уважение. Те заслужават да се чувстват сигурни и обичани, докато защитават честта на Япония.“


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 как е свобода на словото

    5 0 Отговор
    на японски?

    Коментиран от #2

    15:25 06.02.2026

  • 2 уакаримас

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "как е свобода на словото":

    цен зу ра

    15:35 06.02.2026

  • 3 Японците ги хапе кучето, дигитал

    5 0 Отговор
    Хаха, блокирането на сайтове и филтриране на съдържание се наричало дигитален щит. Направо го пишете дигитална санитария. Абе направо да им спрат достъпа до интернет, чиста работа!

    15:39 06.02.2026

  • 4 Госあ

    1 1 Отговор
    Евала ! Цензура му е майката ! Тоя ИИ вместо за генериране на фейкове, трябва да се ползва за цензура. Цензурата е хубаво нещо.

    15:51 06.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове