ЦСКА 1948 стартира с победа пролетния дял на сезона в Първа лига

6 Февруари, 2026 17:27 667 1

  • цска 1948-
  • монтана-
  • efbet лига-
  • първа лига-
  • бг футбол

"Червените" спечелиха гостуването си на Монтана

ЦСКА 1948 стартира с победа пролетния дял на сезона в Първа лига - 1
Кадър: Диема спорт
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 победи Монтана с 1:0 в първия двубой от пролетния полусезон в efbet Лига.

Единственият гол в двубоя всъщност бе автогол на Жоржиньо Соарес. Срещата обаче започна с неприятен момент за ЦСКА 1948, след като още в първите секунди новото попълнение Бернардо Коуто получи тежък удар в коляното след сблъсък именно със Соарес. Португалецът не успя да продължи и бе изнесен от терена на носилка, а малко по-късно бе заменен от друг нов играч – Флориан Кребс.

В началните минути липсваха голови положения пред вратите на Васил Симеонов и Димитър Шейтанов, като играта се водеше основно в средата на терена.

ЦСКА 1948 стигна до откриване на резултата в 20-ата минута. След центриране от корнер Жоржиньо Соарес се опита да изпревари Атанас Илиев, но неволно насочи топката в собствената си врата.

Около половин час след началото главният съдия Тодор Киров бе повикан от ВАР арбитъра Кристиян Колев да преразгледа ситуация за евентуална игра с ръка на Костадин Илиев. След прегледа бе отсъдена дузпа, но Атанас Илиев не успя да преодолее Васил Симеонов, който спаси удара от бялата точка.

Втората част стартира с опасен удар с глава на Елиас Франко след центриране от пряк свободен удар, но Симеонов отново показа отличен рефлекс и изби. В 55-ата минута и Браян Собреро пробва късмета си с шут към вратата на Монтана, но стражът на гостите бе на мястото си.

Домакините поискаха дузпа в 70-ата минута, когато резервата Филип Ежике падна в наказателното поле, но реферът Киров остави играта да продължи.

В 80-ата минута Борис Димитров отправи силен удар към вратата на ЦСКА 1948, но Димитър Шейтанов се намеси решително и предотврати изравняването. В добавеното време Монтана имаше още една възможност да стигне до точка, но Калоян Стрински не успя да се възползва.

След този успех ЦСКА 1948 заема второто място във временното класиране с 40 точки, на четири зад лидера Левски, който има мач по-малко. Монтана остава на 14-а позиция с 15 точки, колкото има и предпоследният Септември, като в първия пролетен кръг столичани ще се изправят срещу последния в таблицата – Добруджа.

МОНТАНА - ЦСКА 1948 0:1

0:1 Жоржиньо Соарес 20' (автогол)

МОНТАНА: 30. Васил Симеонов - К, 16. Давид Сиера, 13. Жоржиньо Соарес, 5. Ивайло Марков, 18. Костадин Илиев (46 - 9. Филип Ежике), 24. Ангелос Тсингарас, 23. Антон Тунгаров (61 - 6. Важебах Сакор), 7. Борис Димитров, 14. Димитър Буров, 20. Умаро Балде (81 - 21. Петър Андреев), 17. Иван Коконов (46 - 22. Калоян Стрински)

Треньор: Акис Вавалис

ЦСКА 1948: 13. Димитър Шейтанов, 2. Диего Медина - К, 88. Адама Траоре, 21. Лаша Двали, 15. Фурат Солтани, 8. Йоан Манян, 7. Бернардо Коуто (6 - 23. Флориан Кребс), 20. Браян Собреро (90 - 34. Петър Витанов), 17. Хосе Мартинес (74 - 11. Георги Русев), 77. Елиас Франко (90 - 19. Марто Бойчев), 9. Атанас Илиев (74 - 93. Мамаду Диало)

Треньор: Иван Стоянов


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Някой

    2 0 Отговор
    Много слаб мач за ЦСКА 1948. Играха 8 контроли уж срещу сериозни опоненти и никаква форма. Добре че онези си вкараха автогол. После и тъпа дузпа направиха за игра с ръка, но бе пропусната. Трябва да влизат в ритъм, че имат мач и за купата.

    17:41 06.02.2026

