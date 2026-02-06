Володимир Зеленски: Искам по-добра работа от украинските военновъздушни сили! Трябва да спрем руските атаки с дронове

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че работата на военновъздушните сили в някои части на страната е "незадоволителна" и че се предприемат мерки за подобряване на реакцията на масираните руски атаки с дронове срещу цивилни райони, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Руските въздушни атаки през последните месеци бяха насочени към електропреносната мрежа на Украйна, което доведе до прекъсвания на електрозахранването, на отоплението и водоснабдяването на семействата по време на суровата зима.
С наближаването на петата година от войната по-късно този месец няма признаци за пробив в мирните усилия, водени от САЩ, след последните преговори тази седмица. По-нататъшни срещи между руската и украинската делегации, за които посредничат САЩ, са планирани "в близко бъдеще, вероятно в Съединените щати", заяви Зеленски.
Зеленски каза, че е обсъдил с министъра на отбраната и командващия украинските ВВС какви нови мерки за противовъздушна отбрана са необходими на Украйна, за да противодейства на руските обстрели. Той не даде подробности за това какво ще бъде направено.
I held a daily coordination call. Today, reports were delivered on the situation in Kyiv and the region, Kharkiv and Poltava regions, Kropyvnytskyi and the region, Vinnytsia and Dnipro regions, Zaporizhzhia, and communities along the border with Russia and near the frontline.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 6, 2026
I… pic.twitter.com/IcT4vbbl6l
Русия изстреля 328 дрона и седем ракети по Украйна през нощта срещу петък и рано сутринта днес, съобщиха украинските военновъздушни сили, като заявиха, че противовъздушната отбрана е свалила 297 дрона.
Един човек е загинал, а други двама са ранени при нощна руска атака с дронове и мощни планиращи бомби в района на Днепропетровск, заяви ръководителят на регионалната военна администрация Олександър Ханжа.
Руска въздушна атака в южния район на Запорожие в ранните часове на деня е ранила осем души и е нанесла щети на 18 жилищни блока, каза ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров.
На фона на мразовитите зимни условия в Киев повече от 1200 жилищни сгради в различни райони на столицата са без отопление дни наред поради руските бомбардировки на електропреносната мрежа, посочи Зеленски.
Британското министерство на отбраната заяви днес, че електроенергийната мрежа на Украйна "преживява най-тежката си криза през зимата".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спрете го това нищожество
Коментиран от #13, #44, #111
17:41 06.02.2026
2 Хаха
Коментиран от #48, #134
17:42 06.02.2026
3 Българин..
17:44 06.02.2026
4 Гъдю
Коментиран от #10, #11
17:44 06.02.2026
5 Т.КОЛЕВ
17:45 06.02.2026
6 Българин..
17:45 06.02.2026
7 ХиХи
17:46 06.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сатана Z
17:46 06.02.2026
10 Българин
До коментар #4 от "Гъдю":Ама не на тая възраст с отрязаните цици! Като беше на 20 години!
17:47 06.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 И Киев е Руски
17:48 06.02.2026
13 Хиляди?
До коментар #1 от "Спрете го това нищожество":Милиони са
Коментиран от #20
17:48 06.02.2026
14 Уса
17:49 06.02.2026
15 404
17:49 06.02.2026
16 Блатна подлога
Коментиран от #112, #117
17:51 06.02.2026
17 Пич
- Готово шефе , закачил съм на фърчилото неколко куки тройки на влакно , но за беля ветъра духа на към Полша !!! Иначе непременно ще изловим руските дронове...
Коментиран от #26
17:52 06.02.2026
18 СВО като на война
17:52 06.02.2026
19 Владимир Путин, президент
17:52 06.02.2026
20 Брои ли ги
До коментар #13 от "Хиляди?":Или си фен на пропагандата?
Коментиран от #30
17:53 06.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Още новини от Украйна
Коментиран от #28, #40
17:53 06.02.2026
23 Един боклук пак краде
До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Запада стана циганско гето! После защо Русия е велика!
Коментиран от #31, #33
17:54 06.02.2026
24 Украйна
17:54 06.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Жалко е как руската пропаганда
До коментар #17 от "Пич":Прави копейките да изглеждат глупаци😃
Коментиран от #42
17:55 06.02.2026
27 Ермак
До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":де оплака днес, че англетата объркали руския с украинския. И гръмнали украинския. Хахаха. Неможаци.
17:55 06.02.2026
28 Владимир Путин, президент
До коментар #22 от "Още новини от Украйна":"...Руската дума иска да бият по 404 с по яки оръжия.."
Като искат, да фащат пушкалата и на фронта.
Аз ги не спирам. Пожалуйста....
17:56 06.02.2026
29 Руската пропаганда
До коментар #25 от "И Киев е Руски":Има за цел винаги глупака.
17:56 06.02.2026
30 руската примитивна пропаганда
До коментар #20 от "Брои ли ги":Винаги има за цел няколко опростачени глупака!
17:57 06.02.2026
31 Христо
До коментар #23 от "Един боклук пак краде":Руската пропаганда има за цел глупака.
17:57 06.02.2026
32 Престанете да ни занимавате
А наркоса вече е в повече и пуска само глупости в ефир. Станахте смешни и гоните дъното.
17:57 06.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 володя
17:58 06.02.2026
35 Сатана Z
"Мислехме, че украинците ще изпитат трудности да удържат руснаците. Обаче подценихме колко зле ще се представи руската армия на бойното поле". Това признание, което показва в какъв капан се забърка диктаторът Владимир Путин през февруари 2022 г., направи бившият ръководител на британската служба за външнополитическо разузнаване (MI6) Ричард Мур по време на форум в Harvard Kennedy School. Думите му са подкрепени и от независими данни за бруталните руски загуби на фона на бавния 4-годишен напредък: Без аналог от Втората световна война: "Великата сила" Русия със зашеметяващ брой жертви за почти нищо в Украйна.
Гледаме всички във всяко село ,във всеки град масовите гробове на убити руснаци в Украйна и благославяваме съдбата че сме Европейци и никой не отнема насилствено нашите животи"
Коментиран от #39, #45, #52
17:58 06.02.2026
36 евроцентър
17:59 06.02.2026
37 Митя
17:59 06.02.2026
38 И Киев е Руски
Коментиран от #64
17:59 06.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ха ха ха ха
До коментар #22 от "Още новини от Украйна":Руската дума да отива на фронта да се бие, а не да се крие.
17:59 06.02.2026
41 Сатана Z
Коментиран от #43, #50
18:00 06.02.2026
42 Нц.....
До коментар #26 от "Жалко е как руската пропаганда":Ти например , винаги си изглеждаш така без никаква пропаганда !
18:00 06.02.2026
43 Водка
До коментар #41 от "Сатана Z":нали има!
18:01 06.02.2026
44 Хехехе
До коментар #1 от "Спрете го това нищожество":Който е недоволен от войната да напише едно писмо на Путин и да му се скара, защо напада.😂.
Коментиран от #51, #88
18:01 06.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #55
18:04 06.02.2026
47 Абе
18:04 06.02.2026
48 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #2 от "Хаха":Зеленски ходи няколко пъти на фронта. И аз исках да отида, но Песков ми каза, че е опасно и се отказах 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
18:05 06.02.2026
49 Хи хи хи
Коментиран от #57
18:07 06.02.2026
50 Мъсков
До коментар #41 от "Сатана Z":Без Старлинк ще уцелят Мумията на червеният площад.
18:07 06.02.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ТехноЛог
До коментар #35 от "Сатана Z":Въпреки бодрия тон и днес отново поне 2000 хохохола ще излетят с 200 през комините на германските мобилни крематориуми Rauch Max-Pro и ще се възвисят .Заложете на истинскот Германско качество със славна традиция от далечната 1943г !
18:08 06.02.2026
53 Обикновен човек
Коментиран от #59
18:08 06.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 То вие за милиони убити
До коментар #46 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":руснаците не ревете, защо да ревете за украинци без ток. Какви русофили сте не знам...
18:09 06.02.2026
56 Христо
До коментар #51 от "А що не напишеш на САЩ":Руската пропаганда има за цел винаги глупака.
Коментиран от #70, #99
18:09 06.02.2026
57 Ми то.....
До коментар #49 от "Хи хи хи":Дават будалите щото ги плашат със старата мечка , че ше дойде и ше ги изяде , а тия евровойнолюбци я дърпаха за коирука и после ревът като клоуна !!!!!!!
18:09 06.02.2026
58 Многоходовото
18:09 06.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 руската примитивна пропаганда
До коментар #51 от "А що не напишеш на САЩ":Винаги има за цел няколко опростачени глупака!😆
Коментиран от #65, #67
18:10 06.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 а стига бе
тая година ще е преломна и разгромна .
18:11 06.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 На Путин вече не
До коментар #38 от "И Киев е Руски":му слагат ботокс, защото е противопоказно за деменцията. В старческа възраст, ботокса причинява усложнения. Съвсем е изсъхнал Путин, като умряла скумрия е в лицето :)
18:12 06.02.2026
65 всички го знаят
До коментар #60 от "руската примитивна пропаганда":Че козляците са най пр03д тата съставка на нашето общество .
18:12 06.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Така е
До коментар #60 от "руската примитивна пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #76
18:12 06.02.2026
68 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #89
18:13 06.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Така е
До коментар #56 от "Христо":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Не каза нищо, що не ти пука, че САЩ унищожава Европа?
18:15 06.02.2026
71 ще му се сбъдне желанието
Загубата на масата за преговори ще доведе до драстично намаляване на шансовете му и на шайката около него за физическо оцеляване, докато загубите на бойното поле ги плащат други.
18:15 06.02.2026
72 д-р Гилотен
18:16 06.02.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Гатанка
18:17 06.02.2026
75 Целта на СВО
18:18 06.02.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Нов Кмет
18:18 06.02.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 дий Пърпъл
18:19 06.02.2026
80 Чукче
18:19 06.02.2026
81 фактически
Няма никаква необходимост някой от Киев да е жив, генерал Сирски ще е достатъчен.
18:20 06.02.2026
82 Зеленски
18:21 06.02.2026
83 при капитулацията ,
Залагам кашон водка.
18:22 06.02.2026
84 НЯМА ДА ИМА МИР
18:22 06.02.2026
85 Антрополог
18:22 06.02.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Ню Йорк Таймс
Руският пробив в Гуляйполе разкри уязвимостта на Украйна: невъзможно е да се задържи фронтът с огромния недостиг на жива сила.
18:24 06.02.2026
88 А що не напишеш на САЩ
До коментар #44 от "Хехехе":който създаде тази война, за да унищожи Европа. Дреме ти на теб за Европа!
18:26 06.02.2026
89 читател
До коментар #68 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Време е всички с украински знаменца в профилите да поемат към фронта, само 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️ ще го пазим като реликва на глупостта...
18:26 06.02.2026
90 ЗЕЛЕНСКИ КАЧИ ОКРАИНА
18:27 06.02.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Лев Големеев
18:27 06.02.2026
93 Поручик Галицин
Коментиран от #98
18:28 06.02.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 ВАЖНО Е ЗЕЛЕНСКИ
18:29 06.02.2026
96 Бонд , Джеймс Бонд
18:29 06.02.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 ПАСИТО
До коментар #93 от "Поручик Галицин":Първо да изтрезнее, че е вечно поркан.
18:30 06.02.2026
99 Иво
До коментар #56 от "Христо":Ицка ,сокай бибека и не изтървай нито капка от божествената амброзия !
18:30 06.02.2026
100 Само питам
18:31 06.02.2026
101 сори ама ,
18:32 06.02.2026
102 ДългоИме
18:32 06.02.2026
103 не го разбирам потника
18:34 06.02.2026
104 чичо Джо
18:34 06.02.2026
105 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА
Коментиран от #106
18:35 06.02.2026
106 Руската пропаганда
До коментар #105 от "БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА":Има за цел глупаците.
Коментиран от #108
18:39 06.02.2026
107 Карго 200
Генерал-лейтенант Владимир Алексеев, първи заместник-началник на ГРУ на руския Генерален щаб, който беше прострелян в Москва тази сутрин, беше висшият руски представител на преговорите в Мариупол през май 2022 г., по време на изтеглянето на мариуполския гарнизон от Азовстал.
Коментиран от #109, #110
18:40 06.02.2026
108 Така е
До коментар #106 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #113
18:41 06.02.2026
109 доктор Живаго
До коментар #107 от "Карго 200":Гледай и ти да не заслужиш нещо .
18:44 06.02.2026
110 Луд с картечница
До коментар #107 от "Карго 200":Сгрешил е руският генерал и сега си пати ,с азовци не се преговаря ,т.епат се като бясни кучета на място без капка съжаление .
18:46 06.02.2026
111 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Спрете го това нищожество":Евреин и работа ,неговата работа беше да позволи натювско присъствие пред портите на Русия ,и още след да я почнат да я обезкостявят отвътре ,докато не я разграбят и превърнат руснаците в роби ,да ама не .жалко че заради евреин измряха толкова много руснаци и най вече укри
18:50 06.02.2026
112 Стамат
До коментар #16 от "Блатна подлога":Ми заминавай кво само се перчиш само си вземи повече долни гащи при възможност кафеви на цвят!
Коментиран от #116
18:52 06.02.2026
113 Руската примитивна пропаганда
До коментар #108 от "Така е":има за цел няколко низвергнати опростачени и несъстоятелни глупака!😆Винаги
Коментиран от #122
18:53 06.02.2026
114 Карго 200
Баба Ванга не предсказва тя планира.
1- ген. майор Андрей Суховетски
2- ген. майор Владимир Фролов
3 - ген. майор Андрей Колесников
4- ген. майор Олег Митяев
5 - ген. майор Андрей Симеонов
6 - ген.майор Канамат Боташев
7 - ген. майор Роман Котузов
8 - ген. майор Дмитро Улянов
9 - ген. майор Серги Горячев
10- ген.майор Олег Цоков
11- ген.майор Владимир Завадский
12- ген.майор Павел Клименко
13- ген. майор Игор Кирилов
14 - ген. майор Костантин Смешко
15- ген.лейтенант Ярослав Москалик
16- ген.лейтенант Михайло Гудков
17- ген.лейтенант Фанил Сарваров
18 - ген.лейтенант Владимир Алексеев
Забележка:
За да не се превръща този списък в твърде дълго четиво са спестени имената на бригадните генерали взели участие в същата програма.
18:55 06.02.2026
115 Зелен
Коментиран от #118
18:56 06.02.2026
116 А бре
До коментар #112 от "Стамат":К у х селско бег затваряй чоффффката
Коментиран от #127
19:03 06.02.2026
117 Дръта чанта
До коментар #16 от "Блатна подлога":Ке ми копаш дрътия
19:05 06.02.2026
118 Трай руска
До коментар #115 от "Зелен":М ъ р ш о теай ше ти сцепа празната лейка.
19:05 06.02.2026
119 Осъдени български руски шпиони
Бисер Джамбазов (43 г.) – осъден на 10 години и 2 месеца.
Катрин Иванова (33 г.) – осъдена на 9 години и 8 месеца.
Тихомир Иванчев (39 г.) – осъден на 8 години.
Ваня Габерова (30 г.) – осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици.
Иван Стоянов (32 г.) – осъден на 5 години и 3 седмици.
19:09 06.02.2026
120 Феникс
19:13 06.02.2026
121 АНГЛОСАКСОНСКИ САТАНИСТ
19:21 06.02.2026
122 Така е
До коментар #113 от "Руската примитивна пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #123
19:22 06.02.2026
123 Руската пропаганда
До коментар #122 от "Така е":Има за цел глупака.
19:27 06.02.2026
124 НА БАНДЕРИТЕ ЩЕ КАЖА
Коментиран от #126
19:27 06.02.2026
125 ДОКТОР ЛИВАЙН
19:30 06.02.2026
126 Колективен руски крепостен
До коментар #124 от "НА БАНДЕРИТЕ ЩЕ КАЖА":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
Коментиран от #129
19:31 06.02.2026
127 ОНЗИ
До коментар #116 от "А бре":Е плллшшш Шунгер,ще има гръмотевични мавашита по грзззната кррр... туна
19:31 06.02.2026
128 Гост
19:32 06.02.2026
129 САКС КРЪВАСМЕСИТЕЛ
До коментар #126 от "Колективен руски крепостен":Ние търсим глупаци по цял свят да ни дадат бебетата си за сатанинските ни ритуали и вечери.
19:34 06.02.2026
130 Карго 200
Забелязани са елементи от поне 2 корпуса на Въоръжените сили на САЩ (според руски доклади). Според докладите, 3-ти и 8-ми корпус в района, заедно с 16-ти армейски корпус, вече са там. Това може да са 50 000 войници, които са предимно свежи и снабдени части, които се завръщат в битката.
Руснаците в района имат изтощена 11-та армия с по-малко от 8 полка, много от които са в лошо състояние.
С твърда земя и отпаднала звездна връзка за тях, може би е време за нещо...
Но отново това може да е просто измама и начин да се привлекат повече руснаци от фронта и да се защитят на север...
Коментиран от #133
19:36 06.02.2026
131 Един
19:37 06.02.2026
132 Гост
19:38 06.02.2026
133 ТЕЗИ ВСИЧКИ
До коментар #130 от "Карго 200":С радост ще проговорят чист литературен руски скоро.
19:39 06.02.2026
134 Неподписан
До коментар #2 от "Хаха":Къде е тази първа линия,в Ютуб има филмчета(краткометражните) на части на РФ вече в гр.Хариков,...
Коментиран от #136
19:40 06.02.2026
135 Питам
19:41 06.02.2026
136 Неподписан
До коментар #134 от "Неподписан":...явно на нас не ни казват какво се случва в действителност,само на уж са ни натовски братя.....
19:43 06.02.2026
137 Гост
20:01 06.02.2026
138 Карго 200
Така се случва с алчните!
20:01 06.02.2026
139 Мим
20:10 06.02.2026