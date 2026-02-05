Новини
Биатлонистите ни тренират на олимпийското трасе, Благой Тодев се възстановява от заболяване

5 Февруари, 2026 14:04 557 0

Тимът ни ще дефилира на откриването в Кортина д’Ампецо

Биатлонистите ни тренират на олимпийското трасе, Благой Тодев се възстановява от заболяване - 1
Снимка: БОК
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Биатлонистите ни тренират на олимпийското трасе ден преди официалното откриване на XXV Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Тимът е в Антерселва, където са състезанията в биатлона. България е с пълни квоти – четири жени и четирима мъже. Благой Тодев се възстановява след прекарано заболяване, останалите състезатели са здрави и готови за стартовете.

Тимът ни ще дефилира на откриването в Кортина д’Ампецо, а Владимир Илиев, за когото това е пета олимпиада, е знаменосец.

Състезанията в биатлона са на познато място за световния елит - Антхолц-Антерселва. Разположена на 1600 метра надморска височина, сред величествените алпийски върхове близо до австрийската граница, арената ще побере 19 000 зрители. Това прави съоръжението и с най-голям капацитет сред всички останали на Зимните игри в Милано-Кортина 2026.

В Антхолц-Антерселва се провеждат стартове за Световната купа от 1971 г. Мястото е било домакин и на шест световни първенства. Специално за Игрите съоръжението беше реновирано, като е добавен участък от пистата, който минава над стрелбището, предлагайки още по-вълнуваща гледка за зрителите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
