Новини
Спорт »
Световен футбол »
Майкъл Карик: "Вървим напред стъпка по стъпка – не гледам далеч в бъдещето"

Майкъл Карик: "Вървим напред стъпка по стъпка – не гледам далеч в бъдещето"

6 Февруари, 2026 17:21 556 0

  • майкъл карик-
  • манчестър юнайтед-
  • футбол-
  • победи-
  • мениджър-
  • пресконференция-
  • отбор-
  • развитие-
  • спортни новини

Под негово ръководство Манчестър Юнайтед записа три последователни победи

Майкъл Карик: "Вървим напред стъпка по стъпка – не гледам далеч в бъдещето" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Временният наставник на Манчестър Юнайтед, Майкъл Карик, изрази радостта си от успешния си дебют начело на "червените дяволи". Под негово ръководство тимът вече записа три последователни победи, което вдъхна оптимизъм сред феновете и играчите.

"Още от първия ден подходихме внимателно и методично – не си позволявам да гледам прекалено напред. Всичко се случва поетапно, крачка след крачка.Мнозина очакваха труден старт, но именно тези прогнози ни мобилизираха и ни дадоха допълнителен заряд за първите срещи", сподели Карик по време на пресконференция.

Мениджърът подчерта, че с течение на времето екипът е започнал да изгражда по-ясна визия за стила на игра и посоката, в която иска да се развива.

"Постепенно оформихме ясна представа как искаме да изглеждаме на терена. Трите победи дойдоха по различен начин, но всяка от тях беше специална и показа израстването на отбора," допълни той.

С този силен старт Карик и неговите футболисти демонстрират увереност и амбиция, като остават фокусирани върху предстоящите предизвикателства.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове