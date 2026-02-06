Майкъл Карик: "Вървим напред стъпка по стъпка – не гледам далеч в бъдещето"

Временният наставник на Манчестър Юнайтед, Майкъл Карик, изрази радостта си от успешния си дебют начело на "червените дяволи". Под негово ръководство тимът вече записа три последователни победи, което вдъхна оптимизъм сред феновете и играчите.

"Още от първия ден подходихме внимателно и методично – не си позволявам да гледам прекалено напред. Всичко се случва поетапно, крачка след крачка.Мнозина очакваха труден старт, но именно тези прогнози ни мобилизираха и ни дадоха допълнителен заряд за първите срещи", сподели Карик по време на пресконференция.

Мениджърът подчерта, че с течение на времето екипът е започнал да изгражда по-ясна визия за стила на игра и посоката, в която иска да се развива.

"Постепенно оформихме ясна представа как искаме да изглеждаме на терена. Трите победи дойдоха по различен начин, но всяка от тях беше специална и показа израстването на отбора," допълни той.

С този силен старт Карик и неговите футболисти демонстрират увереност и амбиция, като остават фокусирани върху предстоящите предизвикателства.