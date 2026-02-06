Николета Лозанова реши да премахне татуировките си

Николета Лозанова се реши и направи нещо, което феновете ѝ едва ли очакваха - тя премахва всичките си татуировки.

В профила си в Instagram, моделът сподели кадри от първата процедура по премахване на мастилото с лазер, придружени с пояснението: „Растем, променяме се… и понякога чистим след миналото си. Начало на пътя без татуировки.“

Моделът не пояснява защо се е решила на тази важна стъпка, но определено показва, че не иска следи по кожата ѝ да ѝ напомнят за миналото. Тя се беше заканила да направи още преди две години, но изглежда, че чак сега е започнал истинския процес.

Николета Лозанова имаше татус на инициалите на Валери Божинов - старата ѝ любов и баща на дъщеря ѝ Никол.

Предвид факта, че от години е с Ники Михайлов и двамата се сдобиха с дъщеричка преди месеци, е явно, че тя е готова веднъж завинаги да запрати Божинов в миналото, но трябва да се отбележи, че те поддържат добри отношения и Валери дори е в приятелски отношения и с настоящия мъж на бившата си.