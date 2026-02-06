Новини
Грозният жест на Карлос Алкарас, който разгневи света на тениса (ВИДЕО)

6 Февруари, 2026 14:28 4 023 10

  • карлос алкарас-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • australian open

В драматичния финал на „Род Лейвър Арена“ Алкарас се наложи над Новак Джокович в епична битка

Грозният жест на Карлос Алкарас, който разгневи света на тениса (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Светът на тениса стана свидетел на исторически момент, в който Карлос Алкарас триумфира на Australian Open 2026, но голямата победа бе съпътствана от неочакван дебат около неговото поведение. Испанецът успя да попълни своя кариерен Голям шлем, но в моментите на най-голяма еуфория направи нещо, което провокира вълна от коментари – той напълно пропусна да спомене името на човека, който го изведе до върха на световния тенис.

В драматичния финал на „Род Лейвър Арена“ Алкарас се наложи над Новак Джокович в епична битка, която показа невероятната психическа устойчивост на младия ибериец. Карлитос демонстрира изключително ниво на игра, успя да пречупи съпротивата на легендарния сърбин и за първи път вдигна трофея в Мелбърн. Веднага след края на двубоя обаче вниманието се насочи към официалната церемония по награждаването и думите на новия шампион.

В своята победна реч испанецът благодари разпалено на настоящия си екип и на новия си главен треньор Самуел Лопес, но не направи нито една препратка към Хуан Карлос Фереро. Липсата на каквато и да е признателност към човека, с когото работи седем години и спечели шест титли от Шлема, бе разчетена от анализаторите като ясен сигнал за охладнели отношения. По време на последвалата пресконференция Алкарас беше попитан директно дали победата без Фереро е била допълнителна мотивация, но той отново избегна да назове името му, заявявайки единствено, че е дошъл да играе за себе си и своя настоящ екип.

Реакциите на този акт на мълчание бяха мигновени, като Тони Надал открито разкритикува Алкарас за липсата на признание към миналото. Напрежението стана още по-видимо само часове след финала, когато стана ясно, че Хуан Карлос Фереро официално е спрял да следва Алкарас в социалните мрежи. Този ход на бившия номер 1 потвърди подозренията за сериозен разрив след внезапната раздяла на тандема през декември миналата година.

Макар че триумфът в Австралия утвърди Алкарас като доминираща сила, начинът, по който той затвори страницата със своя дългогодишен ментор, остави горчив вкус сред част от тенис обществеността. Остава да видим дали това е окончателно късане на връзките, или просто емоционална реакция след един от най-трудните професионални разводи в спорта.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госта.

    31 6 Отговор
    Испанският циганин е крайно неприятен .

    Коментиран от #6, #7

    14:33 06.02.2026

  • 2 Може би

    15 4 Отговор
    От толкова грозен човек, само грозни жестове се очакват.

    14:48 06.02.2026

  • 3 Будна пчеличка

    18 4 Отговор
    Вари го,печи го циганина си е циганин!

    14:51 06.02.2026

  • 4 Ха-ха

    5 11 Отговор
    Ма много завиждате бре Бугати на този млад човек!

    15:03 06.02.2026

  • 5 Мдаа

    5 12 Отговор
    Единствената лоша черта на бай Ганьовците е че винаги завиждат на успелите в живота.

    15:05 06.02.2026

  • 6 МИ ТОЙ И ДЖОКЕРА Е С ТИПИЧНО

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Госта.":

    АЛБАНСКА ФИЗИОНОМИЯ.КРАСАВЧИК........

    15:20 06.02.2026

  • 7 По добре

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Госта.":

    Тоя - от колкото Синер!

    15:33 06.02.2026

  • 8 Страхотен тенисист

    2 4 Отговор
    И много културен човек! Хейтърите могат само вода да му носят. Успехите и рекордите предстоят!

    16:14 06.02.2026

  • 9 Тренер

    2 0 Отговор
    Хубава работа ама циганска.

    16:54 06.02.2026

  • 10 Те съм му фен

    0 0 Отговор
    Алкарас по принцип има неприятно поведение на корта. Има нещо прекалено агресивно и арогантно в цялостното му присъствие, въпреки безспорния му огромен талант и невероятните му физически качества. Само можем да си припомняме играчи като Федерер майстори на играта и джентълмени като поведение. Алкарас определено не е последното и няма да бъде. Ще си остане единпсупер талантлив селяндур.

    16:59 06.02.2026

