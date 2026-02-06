Грозният жест на Карлос Алкарас, който разгневи света на тениса (ВИДЕО)

Светът на тениса стана свидетел на исторически момент, в който Карлос Алкарас триумфира на Australian Open 2026, но голямата победа бе съпътствана от неочакван дебат около неговото поведение. Испанецът успя да попълни своя кариерен Голям шлем, но в моментите на най-голяма еуфория направи нещо, което провокира вълна от коментари – той напълно пропусна да спомене името на човека, който го изведе до върха на световния тенис.

В драматичния финал на „Род Лейвър Арена“ Алкарас се наложи над Новак Джокович в епична битка, която показа невероятната психическа устойчивост на младия ибериец. Карлитос демонстрира изключително ниво на игра, успя да пречупи съпротивата на легендарния сърбин и за първи път вдигна трофея в Мелбърн. Веднага след края на двубоя обаче вниманието се насочи към официалната церемония по награждаването и думите на новия шампион.

В своята победна реч испанецът благодари разпалено на настоящия си екип и на новия си главен треньор Самуел Лопес, но не направи нито една препратка към Хуан Карлос Фереро. Липсата на каквато и да е признателност към човека, с когото работи седем години и спечели шест титли от Шлема, бе разчетена от анализаторите като ясен сигнал за охладнели отношения. По време на последвалата пресконференция Алкарас беше попитан директно дали победата без Фереро е била допълнителна мотивация, но той отново избегна да назове името му, заявявайки единствено, че е дошъл да играе за себе си и своя настоящ екип.

Реакциите на този акт на мълчание бяха мигновени, като Тони Надал открито разкритикува Алкарас за липсата на признание към миналото. Напрежението стана още по-видимо само часове след финала, когато стана ясно, че Хуан Карлос Фереро официално е спрял да следва Алкарас в социалните мрежи. Този ход на бившия номер 1 потвърди подозренията за сериозен разрив след внезапната раздяла на тандема през декември миналата година.

Макар че триумфът в Австралия утвърди Алкарас като доминираща сила, начинът, по който той затвори страницата със своя дългогодишен ментор, остави горчив вкус сред част от тенис обществеността. Остава да видим дали това е окончателно късане на връзките, или просто емоционална реакция след един от най-трудните професионални разводи в спорта.