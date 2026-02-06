Калояна Налбантова с впечатляващ успех на бадминтон турнира в Баку

Българската бадминтон звезда Калояна Налбантова продължава да впечатлява с изключителното си представяне на престижния турнир International Challenge, който се провежда в столицата на Азербайджан – Баку. Състезателката, която е сред фаворитките и заема трето място в основната схема, демонстрира класа и хладнокръвие, като безапелационно се наложи над японката Анна Иваки с резултат 21:10, 21:14 в осминафиналния сблъсък.

След този категоричен успех Налбантова си осигури място сред най-добрите осем и ще се изправи срещу индийската състезателка Ашмита Чалиха в битка за полуфиналите. Очаква се двубоят да бъде истинско зрелище, тъй като и двете състезателки са в отлична форма.

Освен индивидуалните си постижения, Калояна Налбантова продължава да жъне успехи и в надпреварата на двойки, където си партнира с Христомира Поповска. Българският тандем ще премери сили във втория кръг с представителките на Англия – Абигейл Харис и Лизи Толман, като надеждите за нова победа са напълно основателни.