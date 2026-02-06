Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Юнайтед в офанзива за капитана на Ювентус Мануел Локатели

Манчестър Юнайтед в офанзива за капитана на Ювентус Мануел Локатели

6 Февруари, 2026 17:04 560 0

  • манчестър юнайтед -
  • ювентус -
  • мануел локатели-
  • трансфер

Очаква се преговорите да бъдат трудни

Манчестър Юнайтед в офанзива за капитана на Ювентус Мануел Локатели - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед вече е в напреднали разговори за привличането на звездния полузащитник на Ювентус Мануел Локатели. Според авторитетното издание The Touchline, представители на „червените дяволи“ са осъществили контакт с агента на италианския национал, като целта е да бъде осигурен неговият подпис още през идното лято.

Локатели, който в момента носи капитанската лента на „старата госпожа“, се утвърди като незаменим лидер в състава на Ювентус. Под ръководството на Лучано Спалети, 28-годишният халф възвърна най-добрата си форма, записвайки 31 двубоя през сезона, в които се отчете с гол и асистенция. Той е ключова фигура в тактическите планове на треньора и неизменно присъства в стартовата единайсеторка.

Ръководството на Манчестър Юнайтед разглежда Локатели като перфектния наследник на опитния Каземиро, чийто договор изтича през 2026-27 година. Английският гранд е решен да подсили средната си линия с доказан футболист, който вече е доказал класата си както в Серия А, така и на международната сцена.

Мануел Локатели се присъедини към Ювентус през 2021 година, след като предпочете торинския клуб пред оферта от Арсенал. С екипа на „бианконерите“ той сбъдна детската си мечта, а с националния отбор на Италия триумфира на Евро 2020, превръщайки се в европейски шампион.

Договорът на Локатели с Ювентус е валиден до юни 2028 година, което означава, че Манчестър Юнайтед ще трябва да извади сериозна сума, за да убеди италианския клуб да се раздели с един от най-ценните си играчи.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове