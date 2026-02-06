Манчестър Юнайтед в офанзива за капитана на Ювентус Мануел Локатели

Манчестър Юнайтед вече е в напреднали разговори за привличането на звездния полузащитник на Ювентус Мануел Локатели. Според авторитетното издание The Touchline, представители на „червените дяволи“ са осъществили контакт с агента на италианския национал, като целта е да бъде осигурен неговият подпис още през идното лято.

Локатели, който в момента носи капитанската лента на „старата госпожа“, се утвърди като незаменим лидер в състава на Ювентус. Под ръководството на Лучано Спалети, 28-годишният халф възвърна най-добрата си форма, записвайки 31 двубоя през сезона, в които се отчете с гол и асистенция. Той е ключова фигура в тактическите планове на треньора и неизменно присъства в стартовата единайсеторка.

Ръководството на Манчестър Юнайтед разглежда Локатели като перфектния наследник на опитния Каземиро, чийто договор изтича през 2026-27 година. Английският гранд е решен да подсили средната си линия с доказан футболист, който вече е доказал класата си както в Серия А, така и на международната сцена.

Мануел Локатели се присъедини към Ювентус през 2021 година, след като предпочете торинския клуб пред оферта от Арсенал. С екипа на „бианконерите“ той сбъдна детската си мечта, а с националния отбор на Италия триумфира на Евро 2020, превръщайки се в европейски шампион.

Договорът на Локатели с Ювентус е валиден до юни 2028 година, което означава, че Манчестър Юнайтед ще трябва да извади сериозна сума, за да убеди италианския клуб да се раздели с един от най-ценните си играчи.