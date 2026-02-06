Новини
Българската фондова борса: 30% повече нови инвеститори в първия месец от еврозоната

6 Февруари, 2026 17:35 609 11

Месец януари завърши с оборот от над 45 млн. евро и ръст от 2.6 пъти спрямо 2025 година

Българската фондова борса: 30% повече нови инвеститори в първия месец от еврозоната - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българската фондова борса (БФБ) стартира 2026 г. със силен инвеститорски интерес. Основният индекс SOFIX стартира с двуцифрен ръст от над 14% още в първите 4 търговски дни след присъединяването на страната към Еврозоната. Той нарасна от 1156,43 до 1323,06 пункта, с паралелно рязко увеличение и на оборота от почти 184%.

Това съобщиха от БФБ.

Месец януари завърши с оборот от над 45 млн. евро и ръст от 2.6 пъти спрямо 2025 г., като първият пълен месец в новата валутна среда донесе оживление на пазара. Броят сделки нарасна до 16 442 или 2.8 пъти увеличение на годишна база. Бързата преоценка на водещи публични компании ускори интереса на инвеститорите и доведе до поредица от силни търговски дни през първата половина на месеца. След средата на месеца активността се нормализира, запазвайки ниво над средното от началото на 2025 г.

Новите инвеститори през януари се увеличиха с 30%, спрямо същия период от миналата година. Над 90% са местни физически лица. Чуждестранните инвеститори също сигнализират интерес, с 64% ръст на новите участници. Местните инвеститори, основно индивидуални, реализират около 80% от оборота.

„Подобна динамика трудно може да се поддържа с лавинообразни темпове. По-важното е, че наблюдаваме не еднократен ефект, а резултат от дългосрочни процеси – технологична готовност, модернизирана пазарна инфраструктура и натрупани очаквания около Еврозоната. Истинската задача пред нас е да превърнем този първоначален импулс в устойчива тенденция“, коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса.

Пазарното представяне също привлече внимание. SOFIX нарасна с почти 19% и се нареди сред най-добре представящите се индекси в света за месеца. Ръстът беше подкрепен от компании, водени основно от банковия, технологичния и холдинговия сектор – сегменти, чувствителни към намаления валутен риск и подобрените финансови условия.

Сравнението с Хърватия показва, че ефектът от въвеждането на еврото се развива постепенно. Докато в Хърватска активността се засилва по-осезаемо едва след първата година, България стартира с по-силен начален импулс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Разбира се ,

    4 4 Отговор
    че е истина !

    17:39 06.02.2026

  • 2 Амиии

    8 3 Отговор
    Едни незнайни пари излязоха от под дюшеците затова не, че щот сме в клуба на богатите, там са само Дебелите!

    17:41 06.02.2026

  • 3 нови инвеститори 2,3 млрд. в $чекмеджета

    5 3 Отговор
    Правителството в оставка е направило всичко в интерес на България и българските граждани. Това заяви финансовият министър в оставка Теменужка Петкова в Търговище, цитирана от БТА. По думите й направеното от правителството, съставено с мандата на политическа партия ГЕРБ, е дало възможност България да влезе в еврозоната.

    "Това, което направи нашето правителство, е настина ключово: успяхме да предоговорим Плана за възстановяване и устойчивост. Към декември 2025 г. са разплатени близо 2,3 млрд. евро. Сами виждате какъв е ефектът от инвестициите, от реформите, от мерките, които се правят, въз основа на този План за възстановяване и устойчивост", отбеляза тя.

    Теменужка Петкова пожела "на всяко следващо правителство за 11 месеца управление да постигне такива по значение резултати, каквито постигна правителството с министър-председател Росен Желязков".

    17:46 06.02.2026

  • 4 Да бе

    6 2 Отговор
    умишлено изпускате знака минус пред 30-те процента инвестиции

    17:47 06.02.2026

  • 5 Дефакто

    2 1 Отговор
    Бръснимъдя

    17:54 06.02.2026

  • 6 Хаха

    5 0 Отговор
    Затова ли закриват предприятията?

    17:58 06.02.2026

  • 7 Тома

    4 0 Отговор
    Особено повече инвестиции има в камерите със записи за порно сайтове

    18:19 06.02.2026

  • 8 Гулю-гулю

    1 0 Отговор
    Вярно е! Бяха трима, сега са четирима. Е оборота е наполовина ма какво от това

    18:34 06.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Честито Евро шматки заухави

    0 1 Отговор
    Обичам аромата на му рз илки в петък вечер :))))

    18:38 06.02.2026

  • 11 Лошо

    2 0 Отговор
    Само 39 %, при положение, че сме в ЕЗ, трябваше да е 399 %. Явно в корупцията и беззаконието ги отблъсква,. Жалко.

    19:19 06.02.2026

