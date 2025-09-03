Ламин Ямал и Ники Никол – любовна история с неочакван край?

В последните дни социалните мрежи буквално завряха от слухове за евентуалната раздяла между изгряващата футболна звезда на Барселона Ламин Ямал и популярната аржентинска певица и рапърка Ники Никол.

Феновете на двойката останаха изненадани, след като и двамата изтриха всички свои общи снимки от профилите си в Instagram, което породи вълна от коментари и догадки за статуса на връзката им. Само преди броени дни Ямал сподели романтичен кадър с Никол, но внезапното премахване на всички следи от съвместните им моменти разпали още повече интереса на последователите им.

Не закъсня и реакцията на Ники Никол, която също изтри всяка публикация, свързана с младия футболист.

Мистерията се задълбочи, когато Ламин Ямал публикува загадъчно стори в Instagram, на което се вижда надписът: „Съвет на деня: взриви и изостави.“ Към посланието бе добавена и песента „Nadie Sabe“ на Bad Bunny, което допълнително разпали спекулациите за евентуален разрив между двамата.