Ламин Ямал и Ники Никол – любовна история с неочакван край?

3 Септември, 2025 08:04 844 2

  • ламин ямал-
  • ники никол-
  • раздяла-
  • барселона-
  • instagram-
  • слухове-
  • любовна връзка-
  • социални мрежи-
  • новини за знаменитости

Дали това е краят на романтичната им приказка или просто пореден епизод от бурната им връзка – предстои да разберем

Ламин Ямал и Ники Никол – любовна история с неочакван край? - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В последните дни социалните мрежи буквално завряха от слухове за евентуалната раздяла между изгряващата футболна звезда на Барселона Ламин Ямал и популярната аржентинска певица и рапърка Ники Никол.

Феновете на двойката останаха изненадани, след като и двамата изтриха всички свои общи снимки от профилите си в Instagram, което породи вълна от коментари и догадки за статуса на връзката им. Само преди броени дни Ямал сподели романтичен кадър с Никол, но внезапното премахване на всички следи от съвместните им моменти разпали още повече интереса на последователите им.

Не закъсня и реакцията на Ники Никол, която също изтри всяка публикация, свързана с младия футболист.

Мистерията се задълбочи, когато Ламин Ямал публикува загадъчно стори в Instagram, на което се вижда надписът: „Съвет на деня: взриви и изостави.“ Към посланието бе добавена и песента „Nadie Sabe“ на Bad Bunny, което допълнително разпали спекулациите за евентуален разрив между двамата.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    3 0 Отговор
    Простотии!

    08:29 03.09.2025

  • 2 Бре

    0 0 Отговор
    Поднасяйте по-внимателно таквис колосални новини. Три кокошки днес може и да не снесат. Котки да не се прозяват и т. н.

    08:36 03.09.2025

