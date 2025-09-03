Новини
Футболната магия завладя София: Испанските шампиони пристигнаха под бурни аплодисменти

3 Септември, 2025 09:25 926 6

  • испания-
  • българия-
  • футбол-
  • квалификации-
  • световно първенство 2026-
  • национален стадион „васил левски“-
  • фенове-
  • ламин ямал-
  • луис де ла фуенте-
  • група е

Стотици фенове посрещнаха тима на селекционера Луис де ла Фуенте

Футболната магия завладя София: Испанските шампиони пристигнаха под бурни аплодисменти - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

София се превърна в истински футболен център снощи, след като националният отбор на Испания – актуалният европейски първенец – кацна в българската столица за предстоящия сблъсък с България от квалификациите за Световното първенство по футбол 2026.

Мачът, който ще се изиграе в четвъртък на стадион „Васил Левски“, вече разпали страстите сред феновете.

С пристигането си в хотела, испанските звезди бяха посрещнати от море от ентусиазирани привърженици. Вълнението беше осезаемо, а тълпата не спести овации на любимците си. Особено внимание привлякоха младият талант на Барселона Ламин Ямал, защитната стена на Челси Марк Кукурея, моторът на Манчестър Сити Родри, както и харизматичният селекционер Луис де ла Фуенте.

Снимка: БГНЕС

Възгласите „българи, юнаци“ също огласиха пространството, но атмосферата остана приятелска и изпълнена с уважение.

Очакванията за двубоя са огромни – над 40 000 зрители се готвят да изпълнят трибуните на Националния стадион. Това ще бъде първият мач и за двата отбора в група „Е“, където конкуренцията се допълва от съставите на Турция и Грузия.

Снимка: БГНЕС

Преди голямата среща, селекционерът на „Ла Фурия Роха“ ще даде официална пресконференция, на която се очакват интересни коментари и прогнози.


  • 1 честен ционист

    5 1 Отговор
    Ганчо така ще посреща и братишките.

    09:29 03.09.2025

  • 2 фергюсън

    6 1 Отговор
    Дано се смилят и не ни бият с повече от пет гола !

    09:29 03.09.2025

  • 3 Простьо

    5 0 Отговор
    Няма лошо да харесваш дадени футболисти или отбор, но такова отношение към противника ми е "леко" абсурдно. Но няма нищо изненадващо - в държавата в която всички фактори са или проруски или проамерикански или прозападни, а не пробългарски, не се изненадвам.

    09:40 03.09.2025

  • 4 Метресата от Барселона

    1 0 Отговор
    Испанците са посрещнати топло и възторжено от публиката, защото на фона на нашенските куци коне, запалянковците са зажаднели за зрелищен и качествен футбол. Очаквайте пълно издънване на тъй наречените "лъвове", начело с антитреньора Илиян Илиев, който след мача пак ще ръси обичайните си глупости как момчетата не са били уверени в себе си, как са се старали, но как не са могли да преодолеят силен и славен съперник.

    10:06 03.09.2025

  • 5 Робинята Изаура

    0 0 Отговор
    Типично ...Робско племе, робски манталитет! То заради това и управлявашите ни са такива! Ми то какво да изскочи от този сбъркан робски ген!

    10:16 03.09.2025

  • 6 Мирослав

    1 0 Отговор
    Няма нищо лошо. Фен съм на "Ла Фурия" от дете. Мечтата ми, а и на много българи е да се евакуираме от кочината управлявана от Тулупа, Шиши, Харвардските измамници, Чалгаря, Фастъците, Копейкин и Руди Гела и заживеем на топло в Испания. Зуека вече сбъдна мечтата си, но той имаше милиони от арменчето

    10:21 03.09.2025

