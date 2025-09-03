Футболната магия завладя София: Испанските шампиони пристигнаха под бурни аплодисменти

София се превърна в истински футболен център снощи, след като националният отбор на Испания – актуалният европейски първенец – кацна в българската столица за предстоящия сблъсък с България от квалификациите за Световното първенство по футбол 2026.

Мачът, който ще се изиграе в четвъртък на стадион „Васил Левски“, вече разпали страстите сред феновете.

С пристигането си в хотела, испанските звезди бяха посрещнати от море от ентусиазирани привърженици. Вълнението беше осезаемо, а тълпата не спести овации на любимците си. Особено внимание привлякоха младият талант на Барселона Ламин Ямал, защитната стена на Челси Марк Кукурея, моторът на Манчестър Сити Родри, както и харизматичният селекционер Луис де ла Фуенте.

Снимка: БГНЕС

Възгласите „българи, юнаци“ също огласиха пространството, но атмосферата остана приятелска и изпълнена с уважение.

Очакванията за двубоя са огромни – над 40 000 зрители се готвят да изпълнят трибуните на Националния стадион. Това ще бъде първият мач и за двата отбора в група „Е“, където конкуренцията се допълва от съставите на Турция и Грузия.

Снимка: БГНЕС

Преди голямата среща, селекционерът на „Ла Фурия Роха“ ще даде официална пресконференция, на която се очакват интересни коментари и прогнози.