ЦСКА 1948 ще премери сили със сърби в Банско

4 Септември, 2025 15:19 408 1

Срещата с Раднички Ниш ще даде възможност на треньорския щаб да направи ротации и да даде шанс на по-малко използвани футболисти да се докажат

ЦСКА 1948 ще премери сили със сърби в Банско - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболният клуб ЦСКА 1948 ще използва международната пауза, за да изиграе контролна среща срещу сръбския Раднички Ниш. Двубоят ще се състои тази събота, 6 септември, от 18:00 часа в живописния планински курорт Банско.

Воденият от Иван Стоянов състав ще се възползва от паузата в шампионата, за да поддържа спортната си форма и да тества нови тактически варианти срещу сериозен балкански опонент.

Интересното е, че спарингът ще се проведе при закрити врати и няма да бъде предаван по телевизията или онлайн, което допълнително засилва спортното любопитство около срещата.

След изиграването на първите седем кръга в Първа лига, "червените" заемат четвъртата позиция във временното класиране с актив от 13 точки, постигнати след четири победи, едно равенство и две загуби.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на село

    0 0 Отговор
    ЦСКА ще го засърби в Банско.

    15:31 04.09.2025

