ЦСКА 1948 ще премери сили със сърби в Банско

Футболният клуб ЦСКА 1948 ще използва международната пауза, за да изиграе контролна среща срещу сръбския Раднички Ниш. Двубоят ще се състои тази събота, 6 септември, от 18:00 часа в живописния планински курорт Банско.

Воденият от Иван Стоянов състав ще се възползва от паузата в шампионата, за да поддържа спортната си форма и да тества нови тактически варианти срещу сериозен балкански опонент.

Интересното е, че спарингът ще се проведе при закрити врати и няма да бъде предаван по телевизията или онлайн, което допълнително засилва спортното любопитство около срещата.

След изиграването на първите седем кръга в Първа лига, "червените" заемат четвъртата позиция във временното класиране с актив от 13 точки, постигнати след четири победи, едно равенство и две загуби.