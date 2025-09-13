Новини
ЦСКА 1948 привлече германски защитник

ЦСКА 1948 привлече германски защитник

13 Септември, 2025 13:11

32-годишният бранител пристига в ЦСКА 1948 като свободен агент

ЦСКА 1948 привлече германски защитник - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 привлече бившия младежки национал на Германия Андре Хофман. Опитният бранител бе приветстван от благодетеля на клуба Цветомир Найденов, предаде БТА.

32-годишният бранител пристига в ЦСКА 1948 като свободен агент, след като през лятото се раздели с Фортуна Дюселдорф, където прекара осем сезона. Два от тях бяха в Бундеслигата.

Също така 190-сантиметровият защитник е носил фланелките на Дуисбург и Хановер 96. С вторите има още четири сезона в Бундеслигата, а общо срещите му в елита на Германия са 89. За младежкия национален отбор на Германия има четири мача.


България
  • 1 си дзън

    1 0 Отговор
    Все повече ми се струва, че БГ футболните отбори съществуват заради черно тото
    или да перат пари.

    13:28 13.09.2025

