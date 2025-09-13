ЦСКА 1948 привлече германски защитник

ЦСКА 1948 привлече бившия младежки национал на Германия Андре Хофман. Опитният бранител бе приветстван от благодетеля на клуба Цветомир Найденов, предаде БТА.
32-годишният бранител пристига в ЦСКА 1948 като свободен агент, след като през лятото се раздели с Фортуна Дюселдорф, където прекара осем сезона. Два от тях бяха в Бундеслигата.
Също така 190-сантиметровият защитник е носил фланелките на Дуисбург и Хановер 96. С вторите има още четири сезона в Бундеслигата, а общо срещите му в елита на Германия са 89. За младежкия национален отбор на Германия има четири мача.
1 си дзън
или да перат пари.
13:28 13.09.2025