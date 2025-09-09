Арда Кърджали подсили халфовата си линия с Атанас Кабов

Арда Кърджали привлече в редиците си опитния полузащитник Атанас Кабов. Новината бе официално потвърдена чрез социалните канали на клуба, където ръководството приветства новото попълнение. След като премина успешно задължителните медицински тестове, Кабов сложи подписа си под тригодишен договор с „сините от Кърджали“.

Преговорите бяха финализирани в присъствието на спортния директор Ивайло Петков, а трансферът се осъществи без финансови условия, тъй като футболистът пристига като свободен агент.

Роденият на 11 април 1999 година в Пловдив полузащитник започва футболната си приказка във ФК Векта, а след това преминава през редица родни клубове – Левски, Ботев Враца, Царско село, Витоша Бистрица, Славия, Септември София и Хебър. Последната му дестинация бе турският Сакарияспор, където натрупа ценен международен опит.

Освен клубните си изяви, Кабов е защитавал цветовете на България във всички юношески национални гарнитури – от U17 до U21. С привличането на Кабов, Арда демонстрира амбиция за силно представяне през новия сезон.