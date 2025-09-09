Новини
Спорт »
Бг футбол »
Арда Кърджали подсили халфовата си линия с Атанас Кабов

Арда Кърджали подсили халфовата си линия с Атанас Кабов

9 Септември, 2025 18:46 447 2

  • арда кърджали-
  • полузащитник-
  • атанас кабов-
  • трансфер-
  • футбол-
  • договор

Последната му дестинация бе турският Сакарияспор

Арда Кърджали подсили халфовата си линия с Атанас Кабов - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда Кърджали привлече в редиците си опитния полузащитник Атанас Кабов. Новината бе официално потвърдена чрез социалните канали на клуба, където ръководството приветства новото попълнение. След като премина успешно задължителните медицински тестове, Кабов сложи подписа си под тригодишен договор с „сините от Кърджали“.

Преговорите бяха финализирани в присъствието на спортния директор Ивайло Петков, а трансферът се осъществи без финансови условия, тъй като футболистът пристига като свободен агент.

Роденият на 11 април 1999 година в Пловдив полузащитник започва футболната си приказка във ФК Векта, а след това преминава през редица родни клубове – Левски, Ботев Враца, Царско село, Витоша Бистрица, Славия, Септември София и Хебър. Последната му дестинация бе турският Сакарияспор, където натрупа ценен международен опит.

Освен клубните си изяви, Кабов е защитавал цветовете на България във всички юношески национални гарнитури – от U17 до U21. С привличането на Кабов, Арда демонстрира амбиция за силно представяне през новия сезон.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кремове и вежди

    1 0 Отговор
    А бащата на някаква Саяна подсили слуховете за него и господин Диана Русинова пътен експерт с очи различни.

    18:48 09.09.2025

  • 2 Левскар

    0 0 Отговор
    Свободен агент че кога поигра във Турция и натрупа опит.

    19:49 09.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ