Ангелос Постекоглу отново поема отбор от Висшата лига

Нотингам Форест официално обяви назначението на Ангелос Постекоглу за нов мениджър на отбора. Бившият наставник на Тотнъм застава начело на „червените“ и ще наследи поста на Нуно Еспирито Санто, който бе освободен в понеделник вечер след само три мача от началото на новата кампания.

Португалецът прекара 21 месеца на „Сити Граунд“, но ръководството реши да търси промяна още в самото начало на сезона.

Постекоглу се завръща в треньорската професия едва три месеца след раздялата си с Тотнъм. Престоят му в Северен Лондон завърши с разочароващо 17-о място във Висшата лига, но австралиецът остави ярка следа, след като изведе „шпорите“ до историческа победа в Лига Европа – първи трофей за клуба от дълги години.

Сега 60-годишният специалист ще трябва да пренесе опита си в Нотингам, където задачата е ясна – стабилен сезон във Висшата лига и продължаване на възхода на тима, който в момента е на 10-о място след първите три кръга.