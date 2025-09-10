Барселона ще приеме Валенсия пред едва 6000 зрители

Барселона ще стартира домакинствата си в Примера дивисион при необичайна обстановка – пред 6000 фенове. Вместо на легендарния „Камп Ноу“, мачът с Валенсия в неделя ще се състои на тренировъчния стадион „Йохан Кройф“, който е част от клубната база край каталунската столица.

Забавянето на ремонтните дейности на „Камп Ноу“ с повече от девет месеца наложи спешно решение. Заради минималния капацитет на новия домакински терен Ла Лига направи специално изключение от правилото, според което всеки клуб от елита трябва да разполага с минимум 15 000 места. Преди да бъде дадено „зелена светлина“, бяха извършени проверки на съоръжението, а задължително бе и монтирането на система за видеоповторения.

Ръководството на Барса първоначално настояваше срещите да се играят на частично готовия „Камп Ноу“, който може да приема около 27 000 зрители. Общинският съвет обаче отказа необходимите разрешителни. Другата възможност – олимпийският стадион, където клубът играеше през последните сезони, също отпадна, след като наскоро проведен концерт остави терена в лошо състояние.