Реал Бетис готви нов договор за Иско

Реал Бетис подготвя нов договор за своя ключов полузащитник Иско. Андалусийският клуб иска да награди 33-годишния футболист, като го изравни по заплата с бразилеца Антони – най-скъпоплатения играч в отбора след пристигането си от Манчестър Юнайтед.

По информация на “Estadio Deportivo”, преговорите вече са в ход и се очаква процесът да се ускори в идните седмици. Последното удължаване на договора на Иско бе през декември 2023 г., а настоящият контракт е до 2027-а. Въпреки контузията, която ще го извади от игра за около три месеца, ръководството иска да гарантира дългосрочното му присъствие в тима.

През летния трансферен прозорец към бившата звезда на Реал Мадрид е имало интерес от няколко клуба, но самият Иско е заявил, че бъдещето му е свързано с Бетис. Там той се превърна не само в лидер на терена, но и в любимец на феновете.