Новини
Спорт »
Световен футбол »
Реал Бетис готви нов договор за Иско

Реал Бетис готви нов договор за Иско

10 Септември, 2025 06:45 279 0

  • иско-
  • реал бетис-
  • футбол

Испанският плеймейкър ще получи възнаграждение, изравнено с това на Антони

Реал Бетис готви нов договор за Иско - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Бетис подготвя нов договор за своя ключов полузащитник Иско. Андалусийският клуб иска да награди 33-годишния футболист, като го изравни по заплата с бразилеца Антони – най-скъпоплатения играч в отбора след пристигането си от Манчестър Юнайтед.

По информация на “Estadio Deportivo”, преговорите вече са в ход и се очаква процесът да се ускори в идните седмици. Последното удължаване на договора на Иско бе през декември 2023 г., а настоящият контракт е до 2027-а. Въпреки контузията, която ще го извади от игра за около три месеца, ръководството иска да гарантира дългосрочното му присъствие в тима.

През летния трансферен прозорец към бившата звезда на Реал Мадрид е имало интерес от няколко клуба, но самият Иско е заявил, че бъдещето му е свързано с Бетис. Там той се превърна не само в лидер на терена, но и в любимец на феновете.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ