Български тенис победи на турнири в Сърбия и Гърция

11 Септември, 2025 07:04 419 0

Джордж Лазаров се класира за втория кръг в Куршумлийска Баня

Български тенис победи на турнири в Сърбия и Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българинът Джордж Лазаров се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Лазаров, който преодоля квалификациите след две победи, се наложи в първия кръг на основната схема над №6 в схемата Марлон Ванкан (Германия) с 6:1, 6:2.

В спор за място на четвъртфиналите българинът ще играе с друг квалификант Тобиа Мордини (Италия).

На двойки Лазаров и Радослав Шандаров загубиха от представителите на Китай Баоло Чжън и Чжаокай Чжу с 4:6, 5:7.

Друг българин Михаил Иванов, който също премина успешно пресявките, загуби в първия кръг от втория поставен Душан Обрадович (Сърбия) с 2:6, 5:7.

Михаил Иванов обаче достигна до четвъртфиналите на двойки. Българинът и Матиес Торес Рамис (Испания) победиха водачите в схемата Томас Фарят и Хуан Баутиста Отеги (Аржентина) с 6:3, 6:3. Следващите им съперници ще бъдат Фермин Тенти (Аржентина) и Марлон Ванкан (Германия).


Българката Дария Великова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей за жени в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишната Великова, която влезе в основната схема като "щастлива губеща" от квалификациите, победи участващата с "уайлд кард" София Гапанкова (Беларус) с 6:2, 6:3.

Следващата ѝ съперничка ще бъде румънската квалификантка Патриция Гойна.

Други две българки отпаднаха на старта. Преминалата през пресявките Алекса Каратанчева отстъпи пред №3 Драгиня Вукович (Сърбия) с 4:6, 3:6, а Юлия Стаматова загуби от седмата поставена Агустина Хлъпач (Аржентина) с 6:7(8), 4:6.


Междувременно, Беатрис Спасова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.

23-годишната Спасова и Джулиана Бестети (Италия) надделяха над Валерия Артьомева (Русия) и София Нагорная (Израел) с 6:2, 6:3.

За място на полуфиналите двете ще срещнат водачките в схемата Мариана Аргирокастрити (Гърция) и Ивета Дапкуте (Литва).

В края на август Спасова достигна до четвъртфиналите на двойки на друг турнир в Гърция.


