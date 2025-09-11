Новини
Спорт »
Световен футбол »
Фен на Овиедо задържан за расистки прояви срещу играчи на Реал Мадрид

Фен на Овиедо задържан за расистки прояви срещу играчи на Реал Мадрид

11 Септември, 2025 10:41 391 0

  • запалянко -
  • овиедо -
  • арестуван -
  • расистки жестове-
  • футболисти -
  • реал мадрид-
  • полиция -
  • испания-
  • фен

Този случай не е изолиран

Фен на Овиедо задържан за расистки прояви срещу играчи на Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Запалянко на Овиедо бе арестуван заради расистки жестове, отправени към футболисти на Реал Мадрид по време на двубоя между двата тима миналия месец. Новината бе потвърдена от Националната полиция на Испания, която разпространи информацията чрез официалния си профил в социалната мрежа X, а водещи медии като „Ройтерс“ и „Марка“ отразиха случая.

Инцидентът се разигра в 37-ата минута на срещата, когато играчите на Реал Мадрид празнуваха първия гол на Килиан Мбапе, а камерите уловиха неприемливи расистки жестове и звуци, идващи от трибуните. След сигнала на Ла Лига и щателен анализ на видеозаписите, органите на реда успяха да идентифицират и задържат виновника.

Този случай не е изолиран – през последните месеци испанските съдилища все по-често налагат наказания за расистки прояви по стадионите. Само преди седмица мъж получи едногодишна ефективна присъда за обиди към нападателя на Атлетик Билбао Иняки Уилямс по време на мач на Еспаньол през 2020 г. През юни трима фенове на Валенсия бяха осъдени на осем месеца затвор заради расистки нападки срещу Винисиус Жуниор от Реал Мадрид – първият подобен случай с присъда в историята на испанския футбол.

Въпреки че законодателството в Испания предвижда, че присъди под две години за ненасилствени престъпления рядко водят до реално изтърпяване на наказанието, тенденцията е ясна – борбата с расизма на стадионите се засилва, а институциите демонстрират нулева толерантност към дискриминационното поведение.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ