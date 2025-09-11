Фен на Овиедо задържан за расистки прояви срещу играчи на Реал Мадрид

Запалянко на Овиедо бе арестуван заради расистки жестове, отправени към футболисти на Реал Мадрид по време на двубоя между двата тима миналия месец. Новината бе потвърдена от Националната полиция на Испания, която разпространи информацията чрез официалния си профил в социалната мрежа X, а водещи медии като „Ройтерс“ и „Марка“ отразиха случая.

Инцидентът се разигра в 37-ата минута на срещата, когато играчите на Реал Мадрид празнуваха първия гол на Килиан Мбапе, а камерите уловиха неприемливи расистки жестове и звуци, идващи от трибуните. След сигнала на Ла Лига и щателен анализ на видеозаписите, органите на реда успяха да идентифицират и задържат виновника.

Този случай не е изолиран – през последните месеци испанските съдилища все по-често налагат наказания за расистки прояви по стадионите. Само преди седмица мъж получи едногодишна ефективна присъда за обиди към нападателя на Атлетик Билбао Иняки Уилямс по време на мач на Еспаньол през 2020 г. През юни трима фенове на Валенсия бяха осъдени на осем месеца затвор заради расистки нападки срещу Винисиус Жуниор от Реал Мадрид – първият подобен случай с присъда в историята на испанския футбол.

Въпреки че законодателството в Испания предвижда, че присъди под две години за ненасилствени престъпления рядко водят до реално изтърпяване на наказанието, тенденцията е ясна – борбата с расизма на стадионите се засилва, а институциите демонстрират нулева толерантност към дискриминационното поведение.