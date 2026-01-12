Новини
Спорт »
Световен футбол »
Tреньорът на Барселона: Мачовете срещу Реал Мадрид винаги са невероятни

Tреньорът на Барселона: Мачовете срещу Реал Мадрид винаги са невероятни

12 Януари, 2026 08:00 513 0

  • барселона-
  • ханзи флик-
  • футбол-
  • реал мадрид-
  • суперкупата на испания

Беше фантастично, беше важен финал

Tреньорът на Барселона: Мачовете срещу Реал Мадрид винаги са невероятни - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик говори за победата над Реал Мадрид с 3:2 във финала на турнира за Суперкупата на Испания.

„Беше фантастично, беше важен финал. Мачовете срещу Реал Мадрид винаги са невероятни. Гордея се, играхме точно както искахме. Все още не съм бил в съблекалнята, играчите празнуват в момента - току-що ги видях да танцуват. Много съм горд. Играхме невероятно добре, контролирахме топката и играта. В крайна сметка целият отбор игра така, както искахме. Не беше лесно, но се борихме като отбор - това е впечатляващо.

„Манталитетът на Рафиня е възхитителен. Имаме и други играчи като него и той влияе на целия отбор. Той пропусна първата възможност, но се възползва от втората и ни даде предимство. Бяхме под сериозен натиск, както виждате“, отбеляза Флик.

Това е общо петата победа на германския стратег в “Ел Класико” във всичките шест издания, в които води каталунците до този момент. Единственото поражение, което той изпита бе тази есен в първия шампионатен двубой между двата тима за сезон 2025/2026 и сега взе частичен реванш.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ