Новини
Спорт »
Бг футбол »
Илиан Илиев: Пожелах да напусна отбора

Илиан Илиев: Пожелах да напусна отбора

11 Септември, 2025 12:25 674 12

  • илиан илиев-
  • селекционер -
  • национален отбор -
  • футбол -
  • българия

Бившият селекционер е обнадежден

Илиан Илиев: Пожелах да напусна отбора - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившият селекционер на мъжкия национален отбор по футбол на България Илиан Илиев е обнадежден, че един ден страната отново ще се радва на успешен държавен тим.

В първото си телевизионно интервю, дадено пред БНТ, след като напусна поста на селекционер, наставникът посочи как се е стигнало до решението му.

"Пожелах да напусна отбора. След мача с Грузия не подадох оставка, а казах, че трябва промяна и позитивизъм към отбора, за да са по-спокойни футболистите. Не съм подавал оставка, а просто казах, че си тръгвам, за да може да се случат тези неща. Важно е да се гледа напред с позитивизъм. Решението на мен и моя щаб е, за да се подобрят нещата", сподели той в интервю за предаването "Денят започва".

Според него България почти няма шанс да се класира на световното първенство.

"Не мога да кажа, че има дълбок проблем. Не сме на нивото на отборите от групата. Трудно можем да се класираме на световното първенство. Надявам се след време отново да си върнем самочувствието и качеството на футболна нация", допълни треньорът.

Докато Илиев бе начело на отбора, тимът се радваше на по-пълни стадиони, в сравнение с близкото минало.

"Постепенно успяхме да върнем доверието на хората в националния стадион и да напълним стадионите. С времето изгубихме това доверие с някои резултати. Има периоди, в които слизаш надолу, за да тръгнеш нагоре. Когато няма резултати, самочувствието не е на високо ниво. Всички дават всичко от себе си, за да се подобрят нещата. Имаме качество като нация, но грешим някъде в развитието. Не съм имал вмешателство в работата. Благодаря на всички за работата. С нищо не съм имал проблеми. Пожелавам успех на следващите хора. Националният отбор трябва да обединява нацията. За нас бе удоволствие да работим, знаехме, че е трудно", добави специалистът.

Старши треньорът на Черно море насърчава останалите треньори в страната да дават шансове на младите български играчи.

"Не деля футболистите на чужденци и българи. В Черно море вкарваме млади хора в отбора. Нека всички треньори погледнат себе си и дадат шанс на младите. Има отбори, които не са дали шанс на един млад футболист. Това е бъдещето", категоричен е Илиев.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    5 5 Отговор
    Илиане ти нови виновен и Моуриньо да докарат все тая.

    12:30 11.09.2025

  • 2 честен ционист

    2 5 Отговор
    Ред е на Киряков да поема смяната у чалготеката. Този Илиян въобще не ставаше и с тия нелепи цайси само се излагаше.

    12:31 11.09.2025

  • 3 8675

    9 3 Отговор
    Правилно Илияне. С тези куци коне, и Господ да е треньор, не мож им помогна.

    12:36 11.09.2025

  • 4 Хасковски каунь

    9 1 Отговор
    Ти не си виновен! Виновни са оная кохорта футболни меринджей турили илитерата Гонзо за бос на футбола.
    С последните ние никога няма да имаме български отбор защото те не играят с български футболисти.. За тях е важна печалбата , не футбола.
    Трябва отново да има " За недъзите на българския футбол" Забрана за чужди граждани да играят в български отбори поне за определен период. Или ограничение за максимум картотекирани 3-4 чужденци
    Гонзото е кукла на конци и нищо не може да реши

    Коментиран от #7

    12:42 11.09.2025

  • 5 така ли

    1 1 Отговор
    Айдееее....Като конска муха на 00-ъшкия

    12:43 11.09.2025

  • 6 ВарнаМафиозите

    4 0 Отговор
    ама и ти напълни ЧМ с чужденци, а момчета от школата само се водят част от отбора, да лапаш комисиони от продажби ти е цел номер 1,

    12:43 11.09.2025

  • 7 Хасковски каунь

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хасковски каунь":

    ДЪРЖАВАТА трябва да се намеси !!

    Коментиран от #9

    12:44 11.09.2025

  • 8 Шпек Салам Народен

    3 1 Отговор
    Супер!Напускай! Вземи със себе си и "отбора"!

    12:49 11.09.2025

  • 9 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хасковски каунь":

    Как? Като натурализира отбора на Палестина ли?

    12:53 11.09.2025

  • 10 Суха съчка

    2 0 Отговор
    Няма достойнство да каже подадох оставка провалих се....

    13:04 11.09.2025

  • 11 777

    1 1 Отговор
    Футбола ни е в кома. Виновни за това са мутрите, които го налазиха. Президенти, вицепрезиденти, меринджеи и всякаква друга проста паплач, която хабер си няма от управление на футбола, но и не допускащи хора, които знаят и могат да го правят.

    13:29 11.09.2025

  • 12 Филиев

    2 0 Отговор
    ИЛиян е добър треньор, но е мекушав. На тези мързеливи нерези - национаите им трябва строг, агресивен треньор, като Дженаро Гатузо, които да им вика , да ги рита, да им пуска ток, за да ги събуди и да ги накара да играят. С мрън, мрън...не става.

    13:33 11.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ