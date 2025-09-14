Новини
Ето кой ще е новият треньор на България

14 Септември, 2025 11:50 1 164 6

  • илиан илиев-
  • александър димитров-
  • национален отбор-
  • треньор-
  • бфс

През последните дни ръководството на футболната ни централа е провело редица разговори

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Александър Димитров е най-вероятният нов национален селекционер на България, предаде Gong.bg. Шансовете на 49-годишния специалист да замени Илиан Илиев са най-големи, като се очаква именно той да бъде назначен на поста през следващата седмица.

През последните дни ръководството на футболната ни централа е провело редица разговори, като се е спряло на настоящия селекционер на младежкия национален отбор. Той ще бъде назначен като постоянен треньор на "трикольорите", а не като временен, каквито информации се появиха.

Илиан Илиев се раздели с България на 9 септември, вторник, след два загуби на старта на квалификациите за Мондиал 2026 от Испания и Грузия с по 0:3. Варианти за негов заместник бяха още Димитър Димитров-Херо и Александър Тунчев. В крайна сметка най-близо до поста е Александър Димитров.

Неговият дебют като селекционер на "лъвовете" ще бъде на 11 октомври срещу Турция на "Васил Левски". Три дни по-късно отборът гостува на Испания във Валядолид. Световните квалификации завършват с гостуване на Турция в Бурса на 15 ноември, а на 18-и е домакинството на Грузия.

49-годишният специалист е начело на младежкия национален отбор на България от 20 декември 2018 година. Той води отбора в общо 54 мача, в които записа 19 победи, 15 равенства и 20 загуби при голова разлика 67:60. Под негово ръководство отборът стартира квалификациите за предстоящото Европейско първенство с победа с 3:0 над Гибралтар в Пазарджик и равенство 1:1 срещу Азербайджан в Баку.

Александър Димитров започва треньорската си кариера като селекционер на България до 17 години през 2011 година. През 2014 година воденият от специалиста отбор до 19 години се класира за финалите на европейското първенство на УЕФА в Унгария, а през 2015 година Димитров е начело на националния отбор до 17 години, който участва на финалите на Евро 2015 в България.

Бил е помощник треньор на младежкия национален отбор, работил е в Индонезия като помощник на Иван Колев в Персипура, в националния отбор на Индонезия и в олимпийски отбор на Индонезия. У нас е водил Локомотив Горна Оряховица, Конелиано Герман и Берое. Бил е помощник треньор в Ботев Пловдив.


  • 1 Дали

    10 1 Отговор
    Лъв ако изберем да води овче стадо, стадото ще стане лъвски прайд ?

    11:54 14.09.2025

  • 2 Ицито-кауфлана

    8 0 Отговор
    На сегашните футболисти само татусите да им гледаш.

    12:02 14.09.2025

  • 3 гонзо отличник 2023г

    1 4 Отговор
    До 2-3 години новата система ще даде резултат и ще почнем да побеждаваме.

    12:08 14.09.2025

  • 4 въпрос

    2 0 Отговор
    Този какъв доктор на науките е ? " Внушителна " визитна картичка. Г. Оряховица,Герман. Индонезия,голяма школа! Водещи футболни сили!

    12:18 14.09.2025

  • 5 БАЙ СТАВРИ

    1 0 Отговор
    Този ще работи за малко ПАРИ.С тези манекени толкова.Първо на фризьор после на терена

    12:27 14.09.2025

  • 6 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    А новият председател на БФС ?

    12:29 14.09.2025

