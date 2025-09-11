Лейтън Хюит ще оспорва санкцията си за инцидента с допинг служител

Австралийската тенис легенда Лейтън Хюит, който в момента оглавява националния отбор за Купа "Дейвис", обяви, че ще подаде официална жалба срещу наложеното му двуседмично наказание. Причината за санкцията е инцидент, при който Хюит е обвинен, че е блъснал 60-годишен доброволец от допинг контрола след драматичната загуба на Австралия от Италия на полуфиналите в края на миналата година.

Бившият световен номер 1 не скри разочарованието си от решението на Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA), която освен временното отстраняване, му наложи и глоба в размер на 30 000 австралийски долара.

В изявление пред медиите Хюит подчерта, че според него процесът е бил белязан от "очевидна липса на факти" и настоя, че случаят вече е поверен на неговия юридически екип.

"Изключително съм разочарован не само от санкцията, но и от начина, по който беше взето това решение. Честно казано, не бяха представени достатъчно доказателства. Вече работя с адвокатите си по обжалването и засега няма да коментирам повече", заяви Хюит преди предстоящия сблъсък на Австралия с Белгия за Купа "Дейвис".

Случаят предизвика широк отзвук в спортните среди, като мнозина се питат дали наказанието е справедливо и дали разследването е било достатъчно прозрачно.