Бешикташ хвърля око на Кайо Видал – Лудогорец не бърза да се разделя с бразилската си звезда

11 Септември, 2025 15:02 293 0

Турският тим е готов да даде 2 милиона евро

Бешикташ хвърля око на Кайо Видал – Лудогорец не бърза да се разделя с бразилската си звезда - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Турският гранд Бешикташ е отправил официално предложение към Лудогорец за привличането на бързоногото крило Кайо Видал, разкриват източници от Истанбул.

Според последните информации, „черните орли“ са готови да извадят 2 милиона евро за един от най-ярките футболисти на разградския тим.

Въпреки сериозния интерес и щедрата оферта, ръководството на Лудогорец не е склонно да се раздели с бразилския си ас. Очакванията на българския шампион са за далеч по-висока трансферна сума, тъй като стойността на Видал на пазара в момента се оценява на около 4 милиона евро.

„Орлите“ привлякоха Кайо Видал през зимния трансферен прозорец на 2023 година срещу 1,6 милиона евро, а договорът му с клуба е валиден до юни 2026 година.

Видал се утвърди като ключова фигура в състава на Лудогорец и с изявите си на терена привлече вниманието на редица европейски клубове. Засега обаче, изглежда, че българският шампион няма намерение да се разделя с една от най-големите си звезди, освен ако не получи оферта, която да отговаря на високите им амбиции.


