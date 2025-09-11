Новини
Лудогорец откри нов модерен офис в София, там ще водят най-важните преговори

11 Септември, 2025 18:59 595 4

Селекционният съвет, ръководен от Георги Караманджуков, вече ще разполага с най-съвременни условия за работа

Лудогорец откри нов модерен офис в София, там ще водят най-важните преговори - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец продължава да развива своята структура, като откри нов офис в София, който ще бъде основна база на селекционния съвет на клуба. Модерното работно пространство бе осветено на специална церемония в присъствието на един от собствениците на клуба Георги Домусчиев, председателя на борда на директорите Теменуга Газдова, президента Александър Александров, изпълнителния директор Ангел Петричев и спортния директор Георги Караманджуков.

Селекционният съвет, ръководен от Георги Караманджуков, вече ще разполага с най-съвременни условия за работа. Макар ежегодно скаутите на шампиона да изминават хиляди километри по света, именно в София се провеждат най-важните и заключителни преговори за привличане на футболисти. Новият офис ще даде възможност тези процеси да бъдат реализирани още по-успешно и професионално.

През последните 15 години Лудогорец изгради най-добрия спортно-технически екип в България, който стои зад редица успешни входящи и изходящи трансфери. Благодарение на професионалната работа на скаутското звено клубът реализира приходи от десетки милиони евро чрез продажби на футболисти в Европа и Южна Америка, пише в сайта на българския шампион.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дедовия на дедо

    1 3 Отговор
    Скоро и Черноморец ще е в столицата и даже ще си направят стадион. Пък Арда са решили да се местят в Перник , за да не са съвсем в тарапаната.

    19:12 11.09.2025

  • 2 Славист Варна

    3 2 Отговор
    Вече 10 години единствено Лудогорец отсрамват българския клубен футбол, а тоталитарните ФК Левски и ЦСКА са маргинални отборчета...

    19:23 11.09.2025

