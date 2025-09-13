Новини
Зидан ще е новият треньор на Франция

13 Септември, 2025 10:13 606 0

Зидан е отхвърлил редица оферти от различни клубове, за да бъде треньор на националния отбор

Зидан ще е новият треньор на Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френската футболна федерация постигна принципно споразумение със Зинедин Зидан за назначаването му за старши треньор на националния отбор, съобщава El Nacional, предаде БТА.

Както беше посочено по-рано, 53-годишният специалист ще замени Дидие Дешан при „петлите“ след Световното първенство през 2026 година. Отбелязва се, че по време на паузата в треньорската си кариера Зидан е отхвърлил редица оферти от различни клубове, тъй като е бил решен да работи само във френския национален отбор.

Последното и единствено място на работа в треньорската кариера на Зидан е Реал Мадрид, който той ръководи от 2016 до 2018 г. и от 2019 до 2021 г. За това време той спечели три пъти Шампионската лига, два пъти испанското първенство, Суперкупата на Испания, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство.


Франция
