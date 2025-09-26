Първи проблеми с новата ОС на iPhone

Собственици на iPhone, които са актуализирали до новата операционна система iOS 26, съобщават за досаден бъг, който нарушава функционалността на търсенето в приложението „Календар“.

Проблемът, който се появи за първи път по време на бета версията на iOS 26 и сега е станал по-широко разпространен след публичното пускане на пазара миналата седмица, води до това, че приложението Календар не връща резултати, когато потребителят се опита да търси съществуващо събитие. Проблемът е спорадичен, но засяга широк спектър от устройства, от iPhone 13 mini до най-новия iPhone 17 Pro.

Доклади в Apple Support Community, Reddit и социалната медийна платформа X потвърждават проблема. Освен това, потребители, тестващи първоначалната бета версия на iOS 26.1, казват, че поправката все още не е имплементирана в тази версия.

Представители на Apple са потвърдили проблема пред засегнатите клиенти, като са заявили, че компанията е наясно с проблема и активно работи по неговото отстраняване. Все още не е ясно дали поправката ще бъде включена в малък пач като iOS 26.0.1 или в по-голяма актуализация като iOS 26.1.

Междувременно официалната препоръка е потребителите да поддържат устройствата си актуализирани и да изчакат ъпдейт. Някои потребители обаче са намерили временно решение: те предлагат да се премине към Настройки > Приложения > Календар > Търсене, да се изключат и двете настройки за търсене, да се рестартира телефона и след това да се включат отново от настройките.