Първи проблеми с новата ОС на iPhone

26 Септември, 2025 13:04 624 1

Потребители се оплакват от бъгове в приложението „Календар“

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Собственици на iPhone, които са актуализирали до новата операционна система iOS 26, съобщават за досаден бъг, който нарушава функционалността на търсенето в приложението „Календар“.

Проблемът, който се появи за първи път по време на бета версията на iOS 26 и сега е станал по-широко разпространен след публичното пускане на пазара миналата седмица, води до това, че приложението Календар не връща резултати, когато потребителят се опита да търси съществуващо събитие. Проблемът е спорадичен, но засяга широк спектър от устройства, от iPhone 13 mini до най-новия iPhone 17 Pro.

Доклади в Apple Support Community, Reddit и социалната медийна платформа X потвърждават проблема. Освен това, потребители, тестващи първоначалната бета версия на iOS 26.1, казват, че поправката все още не е имплементирана в тази версия.

Представители на Apple са потвърдили проблема пред засегнатите клиенти, като са заявили, че компанията е наясно с проблема и активно работи по неговото отстраняване. Все още не е ясно дали поправката ще бъде включена в малък пач като iOS 26.0.1 или в по-голяма актуализация като iOS 26.1.

Междувременно официалната препоръка е потребителите да поддържат устройствата си актуализирани и да изчакат ъпдейт. Някои потребители обаче са намерили временно решение: те предлагат да се премине към Настройки > Приложения > Календар > Търсене, да се изключат и двете настройки за търсене, да се рестартира телефона и след това да се включат отново от настройките.


  • 1 Потърпевш с iPhone 15

    Само 30 минути минаха от края на актуализацията до първата псувня. Ще има да търпим идиотиите им, но няма как да скрият измамите, че ползват засилено AI. Който не вярва нека се консултира именно с AI и лъсват маркетинговите манипулации. От 6S насам в голяма част от приложенията са само надолу. Поне камерите са читави

    13:55 26.09.2025