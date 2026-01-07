iPhone също ще премине към 200 MP камера, но по-късно отколкото очаквате

Докато технологичният свят в момента е фокусиран върху премиерите на пазара през 2026 година, нов доклад на Morgan Stanley показва, че Apple вече планира масивно подобрение на производителността на своя флагмански модел за 2028 година. След години на усъвършенстване на своя 48-мегапикселов сензор, гигантът от Купертино се готви да премине на по-висока предавка, като се фокусира върху 200-мегапикселов основен сензор за модела, който ще бъде наречен iPhone 21. Тази стъпка най-накрая ще приведе „визуалното изместване“ на Apple в съответствие с хардуера с висока разделителна способност, който вече доминира в сектора на Android, където 200-мегапикселовите устройства са се превърнали в стандарт за флагманските модели от най-висок клас. Очаква се това подобрение на разделителната способност да дебютира ексклузивно в моделите Pro Max и Pro, които представляват премиум нивото на производителност за марката.

В рамките на тази дългосрочна стратегия „двигателят“ зад този огромен скок в резолюцията ще бъде доставен от Samsung. В интересен обрат на индустриалната синергия, според текущата информация тези сензори може да бъдат произведени в модерното производствено съоръжение на Samsung в Остин, Тексас. Тази стъпка ще предостави на Apple местно произведен компонент за най-важния си хардуер, в съответствие с по-широките тенденции в индустрията към локализиране на високотехнологичното производство. Докато настоящите прототипи за предстоящия iPhone 18 все още се придържат към доказаната 48-мегапикселова архитектура с фокус върху променлива бленда и оптика за слаба осветеност, скокът до 200 мегапиксела представлява значително „преосмисляне“ на възможностите на Apple за изображения в края на десетилетието.

За да достигне този важен момент през 2028 година, се очаква продуктовият ритъм на Apple да направи уникален завой през празнична фаза на „специално издание“. Запознати с индустрията предвиждат, че марката ще пропусне напълно обозначението „iPhone 19“ през 2027 година и ще премине директно към iPhone 20, за да отбележи 20-годишнината на устройството. Според слуховете този юбилеен флагман ще бъде с напълно обновено шаси, като вероятно ще се откаже от „Dynamic Island“ в полза на дизайн без рамка и Face ID под дисплея. До момента, в който iPhone 21 се появи на пазара през 2028 година с 200-мегапикселова камера от Samsung, платформата ще е претърпяла най-радикалната си трансформация за десетилетие.