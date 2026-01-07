Michelin ще плати 220 милиона долара за фатален инцидент

Черните облаци над Michelin се сгъстиха в самия край на годината, след като съдебен състав в Ню Мексико стовари тежка финансова и репутационна гилотина върху френския гигант. Производителят на гуми е осъден да изплати колосалните 220 милиона долара обезщетение заради смъртоносна катастрофа, почернила едно американско семейство. Решението на съда праща ясен сигнал към цялата индустрия: безопасността не търпи компромиси, дори когато става въпрос за детайли, невидими с невъоръжено око.

Всичко започва в един горещ юлски ден на 2021 година по магистрала в Тексас. Лаура Замарипа управлява семейния Ford Excursion, когато предна лява гума Michelin LTX M/S2 буквално се разпада в движение. Тежкият SUV става неуправляем, нахлува в насрещното платно и се врязва челно в пикап Chevrolet. Ударът е безмилостен – Лаура, нейната майка и 14-годишната ѝ сестра загиват на място. Трагедия, която по-късно се превръща в съдебна битка за милиарди.

В съдебната зала адвокатите на почерненото семейство разнищиха „вътрешния свят“ на фаталната гума. Основният обвинителен акт бе насочен към технологичния процес: неправилно нанесен свързващ каучуков слой, който трябва да държи стоманения корд здраво на мястото му. Според ищците именно този дефект е довел до внезапното отлепване на протектора – феномен, който превръща автомобила в неуправляемо оръжие. Към списъка с грехове бяха добавени и съмнения за некачествена вулканизация и отклонения от фабричните стандарти.

„Ахилесовата пета“ в защитата на Michelin обаче се оказа темата за стареенето. Оказа се, че гумата е произведена през 2014 г. и въпреки че е изглеждала в добро състояние, времето е свършило своята разрушителна работа. Съдът прие аргумента, че нито производителят, нито търговецът са предупредили адекватно потребителите за скритите опасности, които носи остарелият каучук, независимо от дълбочината на грайфера.

Журито бе безпощадно в заключението си: Michelin носи 100% отговорност за инцидента. Присъдената сума от 220 милиона долара е разпределена между оцелелите роднини, като опит да се компенсира неизмеримата морална болка. От лагера на Michelin обаче не смятат да се предават без бой. Компанията изрази съболезнования, но категорично отхвърли обвиненията в дефект, настоявайки, че гума на седем години със 70 000 мили пробег просто е достигнала своя естествен лимит на експлоатация.

Този юридически прецедент е напът да пренареди правилата в сектора. Ако присъдата остане в сила след очакваното обжалване, производителите ще бъдат принудени да поставят далеч по-ясни „срокове на годност“ върху своите продукти. За Michelin борбата продължава в апелативните съдилища, но петното върху имиджа на „най-сигурните гуми“ вече е факт.