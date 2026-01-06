Маратонки, които не просто ви стават, а се сливат с крака ви

Достъпът до съвършено пасващи обувки вече не е привилегия само на професионалните атлети с персонални договори. Технологичният стартъп Fitasy, роден в лабораториите на Масачузетския технологичен институт (MIT), се готви да направи истинска революция на изложението CES 2026. Тяхното последно творение – маратонките Stride, обещава край на компромисите с размера и дискомфорта, превръщайки всеки смартфон в прецизен 3D скенер.

Процесът по създаването на този „дигитален отпечатък“ за краката е едновременно сложен като технология и удивително лесен за потребителя. Чрез мобилно приложение и усъвършенствано изкуствено интелигентно моделиране, стъпалата се заснемат в две състояния – напълно отпуснати и под пълно натоварване. Този 360-градусов анализ позволява на алгоритмите да уловят и най-фините анатомични особености, създавайки уникална триизмерна матрица. Резултатът? Обувка, която не просто ви става, а се слива с крака ви, елиминирайки напълно досадните пришки и зоните на прекомерен натиск.

Самата изработка на модела Stride е демонстрация на бъдещето на устойчивото производство. Всеки чифт се отпечатва в продължение на две седмици, използвайки иновативна трислойна решетъчна структура. За направата им се използва 100% рециклируем термопластичен полиуретан, което прави маратонките напълно екологични – след края на жизнения им цикъл те могат да бъдат преработени изцяло. Тази архитектура тип „пчелна пита“ не само осигурява феноменална вентилация, но и предлага динамично омекотяване, което се адаптира към всяка ваша крачка.

Световната премиера на технологията е насрочена за януари 2026 г. в Лас Вегас, а нетърпеливите потребители ще могат да направят своите поръчки през пролетта. Цената от 195 долара позиционира Stride като изненадващо достъпна алтернатива на традиционните премиум маратонки, особено като се има предвид пълната персонализация. Първоначално Fitasy ще заложи на класическа естетика, предлагайки модела единствено в черно и бяло – цветове, които подчертават футуристичния дизайн и сложната текстура на 3D печата.