iPhone 17 Pro Max поставя нов рекорд за Apple, но остава далеч от Android конкуренцията (ВИДЕО)

След старта на продажбите на новите смартфони iPhone 17, техническите детайли за устройствата започват да излизат наяве. Най-новите тестове, проведени от ChargerLAB, разкриват, че флагманът iPhone 17 Pro Max предлага най-бързото зареждане, регистрирано някога за смартфон на Apple, макар и все още да изостава значително от лидерите в Android сегмента.

Значителен скок в мощността

Миналогодишният iPhone 16 Pro Max вече отбеляза подобрение, като достигна близо 30W мощност на зареждане. Според новите тестове, Apple е направила още един значителен скок напред тази година.

ChargerLAB тества iPhone 17 Pro Max с различни зарядни устройства и установи, че максималната мощност на зареждане е достигнала 36W. Това представлява 20% увеличение спрямо предшественика му.

Максималната мощност може да бъде постигната с различни адаптери на Apple, включително с новия 40W Dynamic Power Adapter, който може да осигури до 60W в определени пикови моменти на зареждане. Дори зарядното устройство Apple MagSafe е показало впечатляващ резултат, достигайки мощност от 32W.

Но въпреки увеличението на скоростта, iPhone 17 Pro Max все още остава далеч от своите конкуренти в света на Android.

Докато Apple едва сега достига 36W, много съвременни флагмани от производители като Xiaomi, Huawei и Honor отдавна предлагат мощности от 80W до 120W. Тази висока мощност позволява на Android смартфоните да се заредят напълно за по-малко от половин час.

Увеличението до 36W за iPhone 17 Pro Max без съмнение ще подобри потребителското изживяване, но поставя въпроса дали Apple не може да настигне своите конкуренти по отношение на скоростта на зареждане. Технологиите за бързо зареждане в Android вече са утвърдени, докато Apple, традиционно фокусирана върху оптимизацията на батерията и дълготрайността и все още прави по-малки, консервативни стъпки в тази посока.