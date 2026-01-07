Новини
Nvidia представи революционна технология за автономни автомобили

7 Януари, 2026 12:26 642 5

  • nvidia-
  • автономни коли-
  • технология

Ерата на „физическия интелект“ настъпи с гръм и трясък

Nvidia представи революционна технология за автономни автомобили - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Арената на това технологично зрелище очаквано се оказа изложението CES в Лас Вегас. Дженсен Хуанг, харизматичният лидер на Nvidia, буквално взриви публиката, представяйки Alpamayo – революционна платформа за автономно шофиране, която обещава да сложи край на ерата на „простите“ роботи зад волана. Забравете за стандартните алгоритми; тук говорим за изкуствен разум, който не просто изпълнява команди, а притежава способността да разсъждава.

Alpamayo е проектирана да се справя с онези кошмарни и непредвидими ситуации на пътя, които досега объркваха и най-модерните сензори

Най-впечатляващото е, че системата ще може да обяснява на човека в купето точно защо е взела конкретно решение – диалог между машина и пътник, който доскоро изглеждаше като сюжет от научнофантастичен роман. Този „ChatGPT момент“ за физическия свят вече се материализира в тясно сътрудничество с Mercedes-Benz. Германският гигант ще интегрира технологията в бъдещите си модели, като първите бройки ще стъпят на американска земя съвсем скоро, преди да атакуват пазарите в Европа и Азия.

Докато светът досега свързваше мощните чипове на Nvidia предимно с обработка на данни в облака, Alpamayo бележи рязък завой към реалната, физическа мобилност. По време на презентацията бе излъчено видео от Сан Франциско, където прототип на Mercedes-Benz навигираше уверено през градския хаос, докато „шофьорът“ спокойно наблюдаваше процеса с ръце в скута. Анализатори от ранга на Паоло Пескаторе са категорични: компанията вече не е просто производител на хардуер, а се превръща в архитект на цели екосистеми. Това стратегическо предимство изстреля Nvidia до позицията на най-скъпата компания в света с пазарна капитализация от над 4.5 трилиона долара.

Влизането на Nvidia в тази ниша хвърля директна ръкавица към Tesla

Илон Мъск побърза да коментира в социалните мрежи, че постигането на почти пълна автономност е лесното препятствие, докато справянето с редките, „черни лебеди“ на пътя е истинското предизвикателство. Nvidia обаче изглежда подготвена и дори планира старт на собствена услуга за роботаксита през 2027 година, запазвайки в тайна името на стратегическия си партньор.

В духа на иновациите, Alpamayo е разработена като отворен модел. Кодът вече е наличен в платформата Hugging Face, предоставяйки на изследователите от целия свят безпрецедентен инструмент за развитие на безпилотните технологии. И докато светът обсъжда софтуера, в заводите на компанията вече се произвеждат новите чипове Rubin AI. Те обещават не само по-висока изчислителна мощ, но и драстично по-ниска консумация на енергия, което е критичен фактор за масовото внедряване на изкуствения интелект в транспорта.

Визията на Хуанг е кристално ясна: скоро всяко превозно средство – от компактния градски автомобил до огромния камион – ще бъде автономно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    Супер, така Ганчо ще може да се черпи всекидневно и няма да го е страх от дегери и тестове.

    Коментиран от #3

    12:33 07.01.2026

  • 2 Копейките

    2 2 Отговор
    казаха че това не е възможно и никога няма да се случи. На кой да вярвам сега?

    Коментиран от #5

    12:34 07.01.2026

  • 3 Ганчо Билкопонджиев

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Не няма да се черпи всекидневно докато не изплати 10 годишния кредит за електричката която е също 10 години срок на годност. И купи пак

    12:40 07.01.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Интересно е колко ще се надуе ИИ балона на Нвидиа...

    12:48 07.01.2026

  • 5 Мнение

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Копейките":

    На родителката си вярвай като ти казва, че е искала да се отърве от теб, понеже както тогава, така и сега не показваш признаци на мозъчна дейност!
    Вие шорошовите драскачи сте именно това - ходещи безволеви зомбита!

    12:50 07.01.2026