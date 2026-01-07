Шеф на Samsung предупреди за покачване на цени във веригата за доставки

Мобилното подразделение на Samsung преминава през труден период, докато се приближава към моделната 2026 година, като съизпълнителният директор ТМ Ро предупреждава, че марката е изправена пред една от най-тежките ценови ситуации в последните години. В изказване на CES 2026 Ро посочи, че „коригиране на цените на смартфоните“ може да се очертава на хоризонта – ход, който би бил равностоен на внезапно увеличение на препоръчителната цена на дребно за цялата гама. За да смекчи тези нарастващи разходи, Samsung се опитва да преструктурира партньорствата си в доставната верига – необходима маневра, тъй като цената на критичните компоненти продължава да се повишава в целия електронен сектор, което се отразява на всичко – от базовите мобилни устройства до флагманските системи за домашно забавление.

Вонджин Лий, глобален маркетинг директор на Samsung, потвърди тези опасения в неотдавнашно интервю за Bloomberg, като посочи, че цялостно „преоценяване“ на продуктовата гама може да е единственият начин да се приспособи към настоящата икономическа обстановка. Макар че подразделението за полупроводници на Samsung остава титан в индустрията, наскоро то загуби лидерската си позиция на пазара на памети в полза на конкурента SK Hynix, което остави мобилното подразделение в затруднение да намери чипове за памети, необходими за устройствата от следващо поколение, на устойчива цена. Това финансово затруднение идва в особено деликатен момент, тъй като предстоящата серия Galaxy S26 се подготвя за световния си дебют – пускане, от което Samsung отчаяно се нуждае, за да отбележи успех след неотдавнашното изкачване на Apple на първо място по обща пазарна част.

Конкурентният натиск от серията iPhone 17 е безмилостен, което принуждава Samsung да обмисли стратегическо „замразяване на цените“ за S26 в ключови територии, за да избегне забавяне в дистрибуцията. Ироничното е, че именно технологията, която Samsung използва, за да надгради новите си модели – изкуственият интелект – е основният фактор за скока в цените на паметите. Въпреки високата цена на захранването на тези AI функции, интересът на потребителите нараства, като познаването на марката Galaxy AI скочи от 30% на 80% през последната година. Гледайки напред, Samsung има за цел да разгърне около 400 милиона устройства с AI през 2026 година, ход, който ефективно ще удвои настоящото му присъствие на цифровата магистрала и ще укрепи защитната му линия срещу Apple.