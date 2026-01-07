Новини
Технологии »
Шеф на Samsung предупреди за покачване на цени във веригата за доставки

Шеф на Samsung предупреди за покачване на цени във веригата за доставки

7 Януари, 2026 18:13 410 1

  • samsung-
  • смартфон-
  • galaxy-
  • цени

Означава ли това, че ще видим по-високи цени на устройствата?

Шеф на Samsung предупреди за покачване на цени във веригата за доставки - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Мобилното подразделение на Samsung преминава през труден период, докато се приближава към моделната 2026 година, като съизпълнителният директор ТМ Ро предупреждава, че марката е изправена пред една от най-тежките ценови ситуации в последните години. В изказване на CES 2026 Ро посочи, че „коригиране на цените на смартфоните“ може да се очертава на хоризонта – ход, който би бил равностоен на внезапно увеличение на препоръчителната цена на дребно за цялата гама. За да смекчи тези нарастващи разходи, Samsung се опитва да преструктурира партньорствата си в доставната верига – необходима маневра, тъй като цената на критичните компоненти продължава да се повишава в целия електронен сектор, което се отразява на всичко – от базовите мобилни устройства до флагманските системи за домашно забавление.

Вонджин Лий, глобален маркетинг директор на Samsung, потвърди тези опасения в неотдавнашно интервю за Bloomberg, като посочи, че цялостно „преоценяване“ на продуктовата гама може да е единственият начин да се приспособи към настоящата икономическа обстановка. Макар че подразделението за полупроводници на Samsung остава титан в индустрията, наскоро то загуби лидерската си позиция на пазара на памети в полза на конкурента SK Hynix, което остави мобилното подразделение в затруднение да намери чипове за памети, необходими за устройствата от следващо поколение, на устойчива цена. Това финансово затруднение идва в особено деликатен момент, тъй като предстоящата серия Galaxy S26 се подготвя за световния си дебют – пускане, от което Samsung отчаяно се нуждае, за да отбележи успех след неотдавнашното изкачване на Apple на първо място по обща пазарна част.

Конкурентният натиск от серията iPhone 17 е безмилостен, което принуждава Samsung да обмисли стратегическо „замразяване на цените“ за S26 в ключови територии, за да избегне забавяне в дистрибуцията. Ироничното е, че именно технологията, която Samsung използва, за да надгради новите си модели – изкуственият интелект – е основният фактор за скока в цените на паметите. Въпреки високата цена на захранването на тези AI функции, интересът на потребителите нараства, като познаването на марката Galaxy AI скочи от 30% на 80% през последната година. Гледайки напред, Samsung има за цел да разгърне около 400 милиона устройства с AI през 2026 година, ход, който ефективно ще удвои настоящото му присъствие на цифровата магистрала и ще укрепи защитната му линия срещу Apple.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Комп и телефон

    0 0 Отговор
    Ще връщаме вече телефоните, тези айнатите плочки за никъв не стават.

    18:38 07.01.2026