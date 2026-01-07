Интерпол арестува хакер, който е заразил милиони компютри

Интерпол, в сътрудничество с южнокорейските служби, сложи край на една от най-мащабните и подли кибероперации през последните години. 29-годишен литовски гражданин бе закопчан в Грузия, след като години наред е използвал стремежа на потребителите към „безплатен“ софтуер, за да зарази близо 3 милиона компютъра по целия свят. Оръжието му? Фалшива версия на популярния инструмент за активация на Windows и Office – KMSAuto.

Вместо да осигури желания лиценз, зловредният софтуер е инсталирал в системите т.нар. „клипер“ вирус. Това е изключително коварен алгоритъм, който дебне в сянка и следи съдържанието на клипборда (това, което копирате с Ctrl+C). Щом разпознае адрес на криптопортфейл, вирусът светкавично го подменя със сметка, контролирана от хакера. Така потребителите, вярвайки, че изпращат средства на свои близки или партньори, всъщност са пълнили джобовете на киберпрестъпника.

Мащабите на измамата са зашеметяващи. В периода между 2020 и 2023 г. литовецът е успял да пласира 2,8 милиона копия на заразения KMSAuto. Чрез над 8000 транзакции той е отклонил цифрови активи на стойност около 1,2 милиона долара. Разследването е било истински цифров лабиринт, започнал още през август 2020 г. след сигнал от Южна Корея за мистериозно изчезваща криптовалута.

Възмездието застигна хакера след дълго проследяване. През декември 2024 г. е проведена мащабна акция в Литва, при която са иззети лаптопи и телефони с неоспорими доказателства. Самият арест е извършен през април 2025 г., когато заподозреният е пресичал границата с Грузия. Тази акция е поредното напомняне, че в интернет „безплатният обяд“ често излиза най-скъпо.

Южнокорейската полиция и международните експерти съветват: стойте далеч от неофициални активатори и „кракнат“ софтуер. Подобни помощни програми почти винаги са „троянски коне“, които компрометират личните ви данни и финансова сигурност. Използването на софтуер без цифров подпис и проверена цялост е равносилно на това да оставите ключовете за дома си на улицата.