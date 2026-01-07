Новини
Технологии »
Motorola представи конкурент на Galaxy Z Fold

Motorola представи конкурент на Galaxy Z Fold

7 Януари, 2026 13:20 356 0

  • motorola-
  • galaxy-
  • z fold-
  • razor-
  • razor fold

Новият смартфон ще е наличен по-късно тази година

Motorola представи конкурент на Galaxy Z Fold - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Motorola традиционно е специалист в сегмента на „компактните“ устройства с емблематичните си сгъваеми телефони в стил Flip, но изложението Consumer Electronics Show 2026 в Лас Вегас бележи важен поврат към по-горния клас. Марката официално представи Motorola Razr Fold, първият си сгъваем телефон с дизайн тип книга, създаден да предлага повече, както за продуктивност, така и за висококачествено забавление.

Razr Fold е съсредоточен около огромен 8,09-инчов LTPO вътрешен дисплей с резолюция 2K. Когато устройството е в сгънато състояние, се включва щедър 6,56-инчов външен екран, който предлага стандартната ергономичност на традиционен смартфон. За да гарантира, че външният вид съответства на високотехнологичните му вътрешни компоненти, Motorola предлага устройството в два изтънчени „цветови варианта“ – Pantone Blackened Blue и Pantone Lily White – и двата с веганско кожено покритие.

Motorola представи конкурент на Galaxy Z Fold

Под капака Razr Fold разполага с мощна тройна камера, водена от 50-мегапикселов основен сензор Sony LYTIA с оптична стабилизация на изображението. Тя се поддържа от 50-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив за панорамни „живописни“ снимки и 50-мегапикселов перископичен телеобектив с 3-кратно оптично увеличение, идеален за проследяване на отдалечени обекти. Хардуерът е подкрепен от усъвършенстван цифров ко-пилот под формата на новата Qira AI екосистема на Motorola, включваща инструменти като „Catch Me Up“ за обобщения на известия и „Next Move“ за предсказуеми предложения за задачи. За тези, които се нуждаят от още по-голяма прецизност, устройството поддържа стилуса Moto Pen Ultra, който действа като висококачествен инструмент за въвеждане на данни за творческа работа.

Motorola представи конкурент на Galaxy Z Fold

Докато официалните цени и дати на доставка все още се финализират, индустрията е в еуфория заради изтеклата информация за начална цена от приблизително 1500 долара, което би направило Razr Fold много агресивен конкурент на утвърдените си съперници. Очаква се Motorola да публикува окончателните спецификации за производителността и подробности за регионалната наличност по-късно тази година.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ