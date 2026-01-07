Motorola представи конкурент на Galaxy Z Fold

Motorola традиционно е специалист в сегмента на „компактните“ устройства с емблематичните си сгъваеми телефони в стил Flip, но изложението Consumer Electronics Show 2026 в Лас Вегас бележи важен поврат към по-горния клас. Марката официално представи Motorola Razr Fold, първият си сгъваем телефон с дизайн тип книга, създаден да предлага повече, както за продуктивност, така и за висококачествено забавление.

Razr Fold е съсредоточен около огромен 8,09-инчов LTPO вътрешен дисплей с резолюция 2K. Когато устройството е в сгънато състояние, се включва щедър 6,56-инчов външен екран, който предлага стандартната ергономичност на традиционен смартфон. За да гарантира, че външният вид съответства на високотехнологичните му вътрешни компоненти, Motorola предлага устройството в два изтънчени „цветови варианта“ – Pantone Blackened Blue и Pantone Lily White – и двата с веганско кожено покритие.

Под капака Razr Fold разполага с мощна тройна камера, водена от 50-мегапикселов основен сензор Sony LYTIA с оптична стабилизация на изображението. Тя се поддържа от 50-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив за панорамни „живописни“ снимки и 50-мегапикселов перископичен телеобектив с 3-кратно оптично увеличение, идеален за проследяване на отдалечени обекти. Хардуерът е подкрепен от усъвършенстван цифров ко-пилот под формата на новата Qira AI екосистема на Motorola, включваща инструменти като „Catch Me Up“ за обобщения на известия и „Next Move“ за предсказуеми предложения за задачи. За тези, които се нуждаят от още по-голяма прецизност, устройството поддържа стилуса Moto Pen Ultra, който действа като висококачествен инструмент за въвеждане на данни за творческа работа.

Докато официалните цени и дати на доставка все още се финализират, индустрията е в еуфория заради изтеклата информация за начална цена от приблизително 1500 долара, което би направило Razr Fold много агресивен конкурент на утвърдените си съперници. Очаква се Motorola да публикува окончателните спецификации за производителността и подробности за регионалната наличност по-късно тази година.