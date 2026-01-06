Новини
Технологии »
Garmin иска да реши един от най-големите проблеми на шофьорите на TIR-ове

Garmin иска да реши един от най-големите проблеми на шофьорите на TIR-ове

6 Януари, 2026 15:24 1 277 4

  • garmin-
  • dual view-
  • тирове-
  • шофьори

Мъртвите зони се считат за основна опасност при маневриране

Garmin иска да реши един от най-големите проблеми на шофьорите на TIR-ове - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Мъртвите зони са една от най-големите опасности при шофирането на по-дълги превозни средства, а с нарастващата сложност на търговските камиони, предизвикателството да се поддържа 360-градусова осведоменост за обстановката се засилва все повече. Garmin запълва тази празнина на CES 2026 с представянето на системата DualView, усъвършенстван „пакет за видимост“ за следпродажбено оборудване, проектиран специално за сектора на тежкотоварните превози. Макар че хардуерът може да бъде монтиран на почти всяко голямо превозно средство, инженерите на Garmin са настроили системата да се справя със специфичните аеродинамични и екологични натоварвания на камионите от клас 8.

Архитектурата на системата DualView се състои от централизирана предавателна кутия и две външни камери с висока разделителна способност, които са монтирани от двете страни на превозното средство. За разлика от стандартните огледала, които могат да вибрират или да губят яснота при лоши метеорологични условия, тези камери осигуряват постоянен сигнал с висока разделителна способност към кабината. Garmin е направил брилянтен ход по отношение на гъвкавостта на интерфейса: макар системата да е оптимизирана за собствените им навигатори OTR или RV, тя е съвместима и с почти всички таблети от трети страни. Този подход позволява на операторите на автопаркове и собствениците-оператори да интегрират изображението от мъртвата зона в съществуващите си конфигурации, без да бъдат принудени да използват екосистема от една марка.

Garmin иска да реши един от най-големите проблеми на шофьорите на TIR-ове

Освен че предоставя изображение на живо, системата използва интелигентен софтуер, за да издава визуални предупреждения за превозни средства, които се приближават в мъртвата зона или се опитват да се вмъкнат в лентата. Подобно на интегрираните системи за безопасност в съвременните луксозни автомобили, DualView действа като втори чифт очи, като автоматично заснема и запазва видеоклипове на инциденти на интегрирана microSD карта. Тези записи от „черната кутия“ са от съществено значение за проверка на застраховката на безопасността на автопарка. За да се гарантира, че хардуерът ще издържи на суровите условия, камерите имат IPX7 рейтинг, което означава, че са защитени срещу пръскане с високо налягане, корозивни пътни химикали и интензивното ултравиолетово лъчение.

Garmin иска да реши един от най-големите проблеми на шофьорите на TIR-ове

Работата с тази система е проектирана да бъде възможно най-опростена, с поддръжка на гласови команди на няколко езика, за да позволява на шофьорите да превключват изгледите на камерите, без да свалят ръцете си от волана. Въпреки това, потенциалните купувачи трябва да са наясно, че цената от 999 долара е само отправна точка. Предвид сложната кабелна инсталация, необходима за свързване на външните сензори с предавателя, монтиран в кабината, се препоръчва професионален монтаж, за да се гарантира, че вградената инсталация остава водоустойчива и издръжлива. Въпреки че цената може да предизвика първоначален шок, за много професионални шофьори разходите за едно избегнато странично сблъскване или катастрофа лесно оправдават инвестицията в този високотехнологичен щит за видимост.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дудов

    0 0 Отговор
    Заглавието е подвеждащо.Мислех си че става въпрос за магистралните труженички

    Коментиран от #3

    15:44 06.01.2026

  • 2 когато карах камиони до 2019-та

    2 1 Отговор
    тази глупава навигация гармин незнаеше каде има забрани за камиони и каде не!!! понеже не вярвам на всяка навигация си пусках мойта и служебната която беше гармин маршрутите и бяха майка плаче !!!

    16:01 06.01.2026

  • 3 АДР

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дудов":

    Всички, които четат само заглавията, точно това са си помислили.

    16:33 06.01.2026

  • 4 Тесльо слънчасалия

    0 1 Отговор
    Тесла има ръст от 50% и ще продава по 20 милиона електромобила през 2030 година. Статистически е доказано.

    16:44 06.01.2026