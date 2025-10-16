Новини
Технологии »
General Motors спира разработката на водородни клетки за автомобили

General Motors спира разработката на водородни клетки за автомобили

16 Октомври, 2025 16:14 594 0

  • general motors-
  • gm-
  • водород-
  • водородни клетки

Все пак компанията ще запази част от настоящото производство

General Motors спира разработката на водородни клетки за автомобили - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

General Motors спира разработката на своето ново поколение водородни горивни клетки под марката Hydrotec, което е знак за значителна промяна в стратегията на компанията, която ще се концентрира изцяло върху пазара на електрически автомобили.

Стратегическата промяна на компанията е резултат от реалистична оценка, че финансовият път за технологията на горивните клетки в потребителските автомобили е „дълъг и несигурен“. GM посочва две основни пречки за своите Hydrotec системи: високите разходи и критично ограничената инфраструктура за зареждане. За да подчертае тази точка, автомобилният производител отбелязва огромната разлика между над 250 000 места за зареждане на електромобили от ниво 2+ и едва 61 водородни станции за зареждане, които съществуват в момента в САЩ.

Това решение ефективно слага край на амбицията на GM да използва Hydrotec powercubes от ново поколение за приложения като платформата SURUS, тежки минни камиони и мобилни станции за зареждане на електромобили, което позволява на GM да пренасочи инженерния си талант и капитал към батериите и технологията за електромобили, където има „ясна пазарна тяга“.

Въпреки това, GM не се отказва напълно от този елемент. Компанията все още вижда потенциал за водорода в „специфични индустриални приложения с високо търсене“, като резервно електрозахранване, минно дело и тежкотоварни камиони. Следователно, тя ще продължи да произвежда горивни клетки от настоящото поколение за центрове за данни и производство на електроенергия чрез съвместното си предприятие Fuel Cell System Manufacturing с Honda. Това продължаващо партньорство демонстрира прагматична стратегия: оттегляне от недоказаната потребителска сфера, като същевременно се запазва силна позиция в жизнеспособни индустриални ниши.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ