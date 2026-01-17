Продадоха най-малкото BMW E30 в света

Докато цените на класическите BMW E30 започват да достигат колосални суми, един необичаен „баварски“ кабриолет се превърна в истинска сензация на аукционната сцена. Става дума за ретро картинг, произведен в Полша през 80-те години от компанията Alpha Technology, който наскоро беше продаден на платформата Bring a Trailer за внушителната сума от 7 600 долара (около 7000 евро).

Изграден върху тръбно шаси и облечен в прецизно изработено купе от фибростъкло, картът до голяма степен копира линиите на легендарното E30 кабрио. Под малкия преден капак не работи шестцилиндров агрегат, а 83-кубиков четиритактов двигател Honda G100 с мощност от едва 2,2 к.с. Истинската емоция обаче идва от двустепенната ръчна скоростна кутия (с включена задна предавка), която прави шофирането на тази машина изключително ангажиращо изживяване, дори за възрастни.

Интериорът на този малък „класик“ е не по-малко впечатляващ – волан в стил Porsche от 80-те, регулируема седалка и арматурно табло, вдъхновено от истинското E30 (макар и с декоративни уреди). Спирачната сила е поверена на дискова спирачка на задната ос, което гарантира, че забавлението със задно предаване може да завърши с ефектно спиране. Въпреки че първоначално Alpha Technology са предлагали и електрически версии с оловни батерии, именно бензиновите екземпляри като този днес се превръщат в обект на засилен колекционерски интерес.

Този конкретен екземпляр бе продаден в безупречно състояние, напомняйки ни, че страстта към E30 поколението не познава граници – дори когато автомобилът се побира в багажника на истинско комби.