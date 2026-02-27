Новият генератор за изображения на Google дебютира с подобрени функции

Google официално променя скоростта на своя творчески двигател с дебюта на Nano Banana 2, известен също като Gemini 3.1 Flash Image. Тази нова архитектура служи като непосредствен наследник на Nano Banana Pro в нивата Fast, Thinking и Pro в екосистемата Gemini. Докато предишният Pro модел ще остане скрит в менюто с три точки за специализирани задачи, Nano Banana 2 се позиционира като нов стандарт за висока производителност както за приложението Gemini, така и за AI Mode на Google Search.

Основното обещание на тази актуализация е премахването на традиционния компромис между скорост и визуална точност. Използвайки информация в реално време от уеб търсене, Nano Banana 2 може да пресъздава по-точно конкретни обекти и нюанси от реалния свят, които предишните модели са си измисляли. Той е проектиран за бърза итерация, позволяваща „светкавични“ редакции и настройки в реално време, което го прави по-скоро инструмент за съвместно проектиране, отколкото статичен генератор.

Освен прост фотореализъм, Nano Banana 2 въвежда ниво на структурна разбираемост, което преди беше запазено за човешките дизайнери. Моделът вече може да поддържа прилика между до пет различни героя и да проследява точността на до 14 конкретни обекта в един работен процес, като гарантира, че сложните сцени не губят вътрешната си логика.

В голям скок за производителността, моделът вече може да превръща сурови бележки в структурирани диаграми, да създава инфографики и да генерира точни визуализации на данни.

Едно от най-известните препятствия за AI – четлив текст – е преодоляно. Nano Banana 2 генерира точен, четлив текст и може дори да локализира или превежда текст в самата картина. Google твърди, че моделът осигурява значително „живо осветление, по-богати текстури и по-ясни детайли“, ефективно преодолявайки разликата между изображенията, генерирани от изкуствен интелект, и професионалната фотография.

Nano Banana 2 се пуска веднага в приложението на Google и ще бъде достъпен в мобилни и настолни браузъри чрез AI Mode на Google Search. За потребители на AI Pro и Ultra нивата, съществуващият Nano Banana Pro остава достъпен като вторичен инструмент за специфични „тежки“ задачи, въпреки че се очаква новият Flash Image модел да се справи с по-голямата част от ежедневните творчески заявки.